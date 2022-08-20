3 mẹo nhỏ để tỉa lông mày đẹp tự nhiên dù là người mới hay đã có kinh nghiệm đều đáng chú ý

Trang điểm 20/08/2022 09:41

Nếu bạn sở hữu một đôi lông mày đẹp tự nhiên thì càng làm tăng thêm nét nữ tính cho tổng thể khuôn mặt bạn, tuy nhiên không phải ai có sẵn một đôi lông mày hòa hợp với tổng thể khuôn mặt của mình.

Thực thế là có rất nhiều các bạn gái sở hữu đôi lông mày mọc không đều, có chỗ lông mọc quá dày có chỗ mọc ưa.  Điều này làm cho các bạn dù có hoa tài trang điểm tốt nhưng khi gặp đôi lông mày“hoang dại” như vậy thì rất dễ gặp phải tình trạng vẽ dáng lông mày chỗ quá đậm chỗ thì quá nhạt rất mất thẩm mỹ.

3 mẹo nhỏ để tỉa lông mày đẹp tự nhiên dù là người mới hay đã có kinh nghiệm đều đáng chú ý - Ảnh 1

Trường hợp này có thể khắc phục được nếu như bạn chú ý vào 3 điểm này khi tỉa lông mày.

Xách định chính xác ba phần của lông mày.

3 mẹo nhỏ để tỉa lông mày đẹp tự nhiên dù là người mới hay đã có kinh nghiệm đều đáng chú ý - Ảnh 2

Hình dáng lông mày của chúng ta thường được chia làm 3 phần: đầu chân mày, đỉnh chân mày và đuôi chân mày. Nếu các bạn gái không xác định đuôc 3 điểm này thì khi kẻ lông mày thì đường vẽ ra sẽ rất cứng và đơ đấy. Vì vậy, nói chúng các cô gái khi vẽ chân mày cần tìm chính xác đầu chân mày, đỉnh chân mày và duôi chân mày, khi đã xác định sẵn 3 điểm này thì vẫn phải soi trước gương rồi mới kẻ được chân mày.

Kiểm soát khoảng cách giữa lông mày và mắt

Đối với các cô gái Châu Á, khoảng cách tốt nhất giữa lông mày là tầm khoảng 2,5cm.

Sử dụng đúng kỹ thuật tỉa lông mày

Chúng ta chuẩn bị một cây chải lông mày và một con dao cắt lông mày. Khi tỉa lông mày thì dùng mày chải để chải xuôi theo chiều lông mày và ấn nhẹ, sau đó ta dùng dao cắt lông mày để loại bỏ những sợi lông mày vượt ra ngoài khung.

3 mẹo nhỏ để tỉa lông mày đẹp tự nhiên dù là người mới hay đã có kinh nghiệm đều đáng chú ý - Ảnh 3

Một số bạn gái cũng sẽ có một số sợi lông lạc trên mí mắt, khi các bạn muốn loại bỏ những sợi lông lạc trên mí mắt thì tốt nhất là nên miết chặt mí mắt.

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