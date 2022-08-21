Tips chọn quần áo giúp những cô gái “nấm lùn” trông cao hơn vài centimet đáng để bạn học hỏi vào mùa thu năm nay 

Các cô gái “nấm lùn” không có ưu thế về chiều cao nhưng ngược lại họ sẽ có một số lợi thế hơn những cô nàng cao ráo khi lựa chọn trang phục nhỏ nhắn, xinh xắn và dễ dàng kiểm soát phong cách thời trang của mình hơn.

Xét từ góc độ màu sắc, màu đen vừa tôn dáng người lại tạo hiệu ứng ảo, giúp những cô nàng thấp bé trông cao hơn một chút. Việc chọn váy đen nên chú ý đến điểm nhấn ở vòng eo, có thể chọn tổng thể màu đen kết hợp với các dạng thắt lưng, vừa có tác dụng thu nhỏ vòng eo lại tạo điểm nhấn nổi bật cho trang phục.

Khi chọn váy có cổ búp bê, bạn nên chú ý phần cổ áo không đồng nhất với màu sắc trang phục như vậy sẽ hợp mốt hơn. Thiết kế của tay áo phồng và cổ áo vuông sẽ mang hơi hướng cổ điển tạo nét thanh lịch pha chút ngọt ngào.

2. Sử dụng màu sắc để nhấn mạnh tỷ lệ chiều cao.

Những cô nàng thấp bé khi diện váy hay đầm có thể sử dụng màu sắc để nhấn nhá vòng eo. Phong cách thiết kế tay ngắn màu trắng kết hợp với chân váy kẻ sọc mang hơi hướng hoài cổ và thời trang.

Kiểu áo sơ mi xanh với tay ngắn được phối với chân váy xanh đậm. Các màu sắc cùng tông và có độ bão hòa với nhau được sử dụng để tạo cảm giác phân cấp. Nếu xác định chính xác vị trí vòng eo để phân bổ trang phục sẽ lập tức tạo cảm giác đôi nhân được kéo dài ra.

3. Thử các phong cách thời trang đa dạng

Các cô gái nhỏ nhắn cũng có thể thử những kiểu quần bố đang thịnh hành trong năm nay. Sử dụng áo sơ mi tay ngắn màu xanh lam với quần short cạp cao.

Ngoài cách chọn váy cạp cao, những cô nàng nhỏ người có thể diện một chiếc áo dệt kim có thắt ở phần thân trên làm nổi bật vòng eo thon thả đồng thời giúp tăng chiều cao.

4. Chọn váy hay quần yếm

Những cô gái không có chiều cao vượt trội sẽ rất đáng yêu khi váy hay quần yếm. Vào mùa thu, hãy kết hợp quần yếm ngắn với áo sơ mi sọc caro để trông trẻ trung và cao ráo.

Không có lợi thế về chiều cao không phải là nhược điểm quá lớn, những cô gái “nấm lùn” có nhiều phong cách thời trang đa dạng để tạo thị giác tăng chiều cao mà không thể hiện quá lố.