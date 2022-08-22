Thường xuyên ăn 6 loại thực phẩm này để nuôi dưỡng dạ dày còn tốt hơn là uống thuốc tiền triệu.

Người có dạ dày yếu hoặc đang mắc các chứng bệnh về đau dạ dày được khuyến khích tăng cường các thực phẩm có tác dụng bảo vệ niêm mạc dạ dày vào các bữa ăn hằng ngày. Lựa chọn các thực phẩm giúp cho việc chữa lành các vết loét hoặc có khả năng giúp giảm tiết acid và các thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất là một phương pháp đẩy lùi các cơn đau dạ dày hiệu quả.

Chuối được xếp đầu bảng trong nhóm thực phẩm thân thiện đối với dạ dày bởi khả năng trung hòa được nồng độ acid vượt ngưỡng trong dịch dạ dày và giảm viêm. Chuối là một trong số các trái cây có lượng đường bột cao giúp cung cấp năng lượng; hàm lượng kali cao giúp bù đắp tốt lượng thiếu hụt nếu người bệnh có tiêu chảy hoặc nôn ói; thành phần xơ hoà tan pectin có lợi với người rối loạn tiêu hóa, táo bón và tiêu chảy.

2. Khoai lang

Sau khi được luộc chín, khoai lang mềm, chứa chủ yếu là tinh bột dễ tiêu hóa. Nhờ đó, khoai lang thấm bớt acid dịch vị và không cọ xát mạnh với niêm mạc dạ dày. Vì thế tránh gây đau và ảnh hưởng xấu đến các vết loét trên thành dạ dày của người bệnh. Bên cạnh đó, khoai lang còn chứa một số dưỡng chất giúp giảm áp lực cho dạ dày như:

Chất xơ trong khoai lang bao gồm 2 loại:

Chất xơ tan trong nước: tạo thành lớp nhầy bao quanh niêm mạc, giúp niêm mạc tránh tiếp xúc với acid dịch vị gây đau dạ dày.

Chất xơ không tan trong nước: sau khi vào cơ thể, dạng chất xơ này thấm nước và acid dịch vị giúp giảm lượng acid dịch vị dư thừa.

3. Sữa chua

Sữa chua là một thực phẩm tốt cho những người bị loét dạ dày vì nó có thể giúp tăng vi khuẩn tốt trong hệ tiêu hóa. Sữa chua có chứa men vi sinh có thể làm tăng khả năng chống lại vi khuẩn có hại của cơ thể. Không chỉ vậy, sữa chua giàu vi khuẩn tốt cũng có thể làm dịu dạ dày để làm giảm GERD (tình trạng trào ngược axít dạ dày lên thực quản). Với việc sử dụng sữa chua, giúp cho thời gian thức ăn di chuyển vào ruột có thể tăng nhanh hơn.

Có nhiều ý kiến trái chiều về việc dùng sữa chua trong bệnh lý đau dạ dày, thực tế là sữa chua không béo có thể giúp ích trong đa số trường hợp, làm lớp đệm trên niêm mạc và giảm kích thích dạ dày. Tuy nhiên, bạn nên bắt đầu lượng ít và theo dõi phản ứng của cơ thể khi ăn để điều chỉnh.

4. Nước canh/súp rau củ

Canh/ soup với thực phẩm đã được nấu chín, mềm, không gây "áp lực" với hệ tiêu hóa, đồng thời lượng nước nhiều giúp pha loãng nồng độ acid trong dịch dạ dày làm người bệnh dễ tiêu hoá thức ăn hơn. Rau củ là những thực phẩm có hàm lượng chất sơ dồi dào giúp nhuận tràng và giảm lượng axit dạ dày.

5. Nước ép táo

Theo y học cổ truyền, uống nước ép táo là một trong số các mẹo chữa đau dạ dày được nhiều người tin dùng và đem lại hiệu quả chữa bệnh rất tốt. Ngày nay, y học hiện đại đã cho biết táo chứa hàm lượng chất dinh dưỡng cao, nhiều chất xơ hòa tan và đặc biệt còn chứa pectin – đây là một loại chất xơ có khả năng hoạt động giống như một prebiotic giúp nuôi dưỡng các men vi sinh đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ruột chuyển hóa thức ăn nhanh chóng và dễ dàng hấp thụ các chất dinh dưỡng có lợi cho quá trình tiêu hóa và hệ đường ruột.

6. Mật ong nguyên chất và nghệ đen

Mật ong nguyên chất có chứa các chất kháng khuẩn và kháng virus tự nhiên, có khả năng làm giảm acid, đẩy lùi và tiêu diệt khuẩn H.Pylori, giúp làm dịu niêm mạc bị kích thích của dạ dày, thực quản và ruột, làm giảm các cơn đau dạ dày vẫn thường hành hạ bạn.

Nghệ đen có chứa chất curcumin, tác dụng rất tốt đối với hệ tiêu hóa. Thành phần này có khả năng thúc đẩy sự co bóp túi mật và không làm tăng tiết axit dạ dày. Đối với các khối u ở các bộ phận này thì curcumin trong nghệ đen sẽ ức chế được các khối u. Vì vậy đối với các bệnh nhân bị đau dạ dày thì nghệ đen là một dược phẩm rất tốt.