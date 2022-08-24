Top 6 màu tóc làm sáng da đỉnh cao, da trắng lên 3 tông lại còn vô cùng trendy

Thời trang 24/08/2022 12:35

Nổi bật với 6 màu tóc khiến da bạn 'bật sáng' lên trông thấy, có cơ hội thì nên thử ngay nhé.

Nâu ánh tím

Nếu các nàng yêu thích màu này thì hãy nhuộm thử ngay, đừng quá lo lắng về sự nổi bật mà đổi lại với màu nâu ánh tím sẽ giúp mái tóc bạn có độ sâu, nhã nhặn hơn. Ngoài ra, màu tóc này cũng sẽ giúp các nàng trông rất trẻ trung và hiện đại. 

Top 6 màu tóc làm sáng da đỉnh cao, da trắng lên 3 tông lại còn vô cùng trendy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet
 

Tóc màu quả cherry

Tóc màu quả cherry mang sắc đỏ ấm giúp làm sáng da, các bạn gái có làn da ngăm vàng sẽ trắng lên ngay lập tức sau khi nhuộm, trông cả người tràn đầy sức sống và trẻ trung. Màu berry có thể tạo hiệu ứng bề mặt mờ khiến làn da trông mướt và sáng hơn. Để hợp khi diện đến sở làm, bạn nên chọn tông màu cherry thiên về tông nâu để có độ trầm và sang hơn, không bị quá nổi bật.

Top 6 màu tóc làm sáng da đỉnh cao, da trắng lên 3 tông lại còn vô cùng trendy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Màu tóc nâu tây

Nâu tây lại là màu sắc khá mới lạ và đang trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn. Màu tóc nâu tây mang tới sự trẻ trung, nhẹ nhàng và không kém phần tinh tế. Để tạo điểm nhấn cho mái tóc, nhất là những nàng tóc dài xoăn lọn to, tóc bob hay tomboy… thì đều có thể biến nâu tây thành trợ thủ đắc lực phát huy những ưu điểm vượt trội của mình. Không chỉ là màu tóc nhuộm tôn da mà màu nâu tây còn giúp các bạn thêm nữ tính, nhẹ nhàng.

Top 6 màu tóc làm sáng da đỉnh cao, da trắng lên 3 tông lại còn vô cùng trendy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nâu socola 

Nâu socola là sự lựa chọn của nhiều cô gái yêu thích sự nhẹ nhàng, thùy mị và điệu đà nhưng cũng không kém phần cuốn hút. Tuy không phải là màu tóc nhuộm mới nhưng chắc chắn sẽ tạo cho các nàng diện mạo trẻ trung, tinh tế và giúp tôn làn da trắng sáng.

Top 6 màu tóc làm sáng da đỉnh cao, da trắng lên 3 tông lại còn vô cùng trendy - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Màu Caramel Macchiato

Nói chính xác đây là màu tóc nâu pha cam, có tác dụng làm sáng và trắng da tương tự như màu đỏ, cũng không quá kén da. Màu tóc này cũng rất hợp với những cô nàng có nước da ngăm xỉn màu. Kết hợp màu tóc này với kiểu tóc cắt layer hoặc tóc làm xoăn lạnh là bạn sẽ có diện mạo trẻ trung và thu hút hơn mấy phần.

Màu tóc nâu khói tôn da

Tóc màu nâu khói, xám, xanh, bạc khói không chỉ giúp tôn da, sáng da cho các bạn nữ mà còn giúp bạn nổi bật, thể hiện cá tính của bản thân. Sở hữu màu tóc này bạn phải trải qua quá trình tẩy tóc vì vậy bạn cần có chế độ chăm sóc phù hợp. Bạn có thể chọn nhuộm nhuộm khói toàn bộ mái tóc hoặc chỉ phủ khói phần đuôi tóc kết hợp các màu khác.

Top 6 màu tóc làm sáng da đỉnh cao, da trắng lên 3 tông lại còn vô cùng trendy - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

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