Hóa ngay thành hotgirl, xinh hơn 200% khi diện những phong cách mùa thu Hàn Quốc điển hình này

Có những công thức “đơn giản như đang giỡn” mà hầu như cô nàng nào cũng thuộc nằm lòng. Mùa nào thì style đó, những món đồ quen thuộc như chân váy, áo len, áo sweater lại được lôi ra mặc. Nét đặc trưng của phong cách mùa thu Hàn Quốc là luôn mang sự phóng khoáng, tươi trẻ và không kém phần cool ngầu.

Áo sweater + Chân váy midi Áo sweater mà mix cùng chân váy midi chắc chắn không còn xa lạ gì nữa rồi. Đây là 1 trong những kiểu trang phục không thể thiếu trong tủ đồ của các nàng bánh bèo. Mang đến sự thanh lịch, nhẹ nhàng đầy quyến rũ cho phái đẹp chính là chân váy midi. Nét cá tính, sức thu hút ẩn mình trong chiếc áo sweater. Hai kiểu thời trang tưởng như có style trái ngược nhau nhưng khi kết hợp lại trở thành một set đồ cực xinh. Không tin thì bạn có thể xem ngay ví dụ dưới đây nào! Ảnh minh họa: Internet Ảnh minh họa: Internet Ảnh minh họa: Internet Ảnh minh họa: Internet Ảnh minh họa: Internet Ảnh minh họa: Internet

Áo sweater + Quần ống rộng Ulzzang Chất liệu len ấm áp và có độ dày vừa phải sẽ rất phù hợp cho những ngày lập thu này. Bạn là một cô nàng dịu dàng, nữ tính và yêu thích sự nhẹ nhàng? Một chiếc áo len mỏng sẽ là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Kết hợp với áo len mỏng bạn hãy chọn chiếc quần ống rộng Ulzzang hot hít cả một năm vừa qua. Hai item thời trang này khi kết hợp với nhau sẽ rất thời thượng đấy! Ảnh minh họa: Internet Ảnh minh họa: Internet Ảnh minh họa: Internet Ảnh minh họa: Internet Ảnh minh họa: Internet

Áo sweater + Áo sơ mi Kiểu phối mang 1 hơi hướng vintage pha lẫn hiện đại của nữ sinh. Cực kì thu hút và có khả năng đốn tim của người đối diện. Mang 1 nét vừa nữ tính, xinh đẹp lại rất thời trang; trông bạn không khác 1 cô nàng Hàn Quốc 1 xíu nào đâu. Để phù hợp với thời tiết se se ngọt ngào của mùa thu; thì hãy chọn những gam màu nâu, beige,… để phù hợp hơn nè! Ảnh minh họa: Internet Ảnh minh họa: Internet Ảnh minh họa: Internet Ảnh minh họa: Internet Ảnh minh họa: Internet Ảnh minh họa: Internet

Gọi tên 4 kiểu áo 2 dây cứ diện vào là "xinh hết nấc" Những chiếc áo 2 dây chắc chắn sẽ là item không thể thiếu cho bạn những ngày thời tiết nắng nóng, vừa có thể lên đồ mát mẻ lại vừa sexy hết cỡ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-ngay-thanh-hotgirl-xinh-hon-200-khi-dien-nhung-phong-cach-mua-thu-han-quoc-dien-hinh-nay-495609.html