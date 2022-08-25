Gọi tên 4 kiểu áo 2 dây cứ diện vào là "xinh hết nấc"

Thời trang 25/08/2022 09:24

Những chiếc áo 2 dây chắc chắn sẽ là item không thể thiếu cho bạn những ngày thời tiết nắng nóng, vừa có thể lên đồ mát mẻ lại vừa sexy hết cỡ.

Áo 2 dây lụa

Trời nắng nóng đổ nhiều mồ hôi đặc biệt ở phần lưng khiến nhiều nàng cảm thấy khó chịu. Điều này còn trở nên tồi tệ hơn khi bạn phải diện những items dài và dày, bí bách. Nhưng ở áo 2 dây thì không, với thiết kế khá mát mẻ, kiệm vải, áo 2 dây đã chinh phục được nhiều cô nàng hiện đại. Gần đây không ít cô gái đang mải mê “lăng xê” áo 2 dây lụa mà nhiều người mê mẩn. Chất liệu lụa mỏng khiến người diện trở nên sang chảnh và cuốn hút hơn bao giờ hết. Chính vì thế mà áo 2 dây lụa mới được ưa chuộng nhiều như hiện nay.

Gọi tên 4 kiểu áo 2 dây cứ diện vào là 'xinh hết nấc' - Ảnh 1

Gọi tên 4 kiểu áo 2 dây cứ diện vào là 'xinh hết nấc' - Ảnh 2

Gọi tên 4 kiểu áo 2 dây cứ diện vào là 'xinh hết nấc' - Ảnh 3

Áo 2 dây bản to

Muốn diện đồ thật trendy thì bạn không nên bỏ qua áo hai dây bản to bởi item này vẫn đang rất hot từ mùa hè năm ngoái tới năm nay đấy. Những chiếc áo hai dây quai mảnh nhỏ trước đây đang dần làm bạn cảm thấy nhàm chán thì áo hai dây bản to tựa như một “làn gió” mới mang đến cho bạn những set đồ hè cực xinh xắn.Gọi tên 5 kiểu áo hai dây đang khiến bao cô nàng “đổ gục” - BlogAnChoi. Hè này áo hai dây vẫn đang giữ vững được “phong độ” của mình khi liên tục xuất hiện tại các mặt trận streetstyle của những tín đồ thời trang. Vừa mát mẻ . Muốn diện đồ thật trendy thì bạn không nên bỏ qua áo hai dây bản to bởi item này vẫn đang rất hot từ mùa hè năm ngoái tới năm nay đấy. Những chiếc áo hai dây quai mảnh nhỏ trước đây đang dần làm bạn cảm thấy nhàm chán thì áo hai dây bản to tựa như một “làn gió” mới mang đến cho bạn những set đồ hè cực xinh xắn. https://bloganchoi.com/kieu-ao-hai-day-dang-khien-bao-co-nang-do-guc/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Gọi tên 5 kiểu áo hai dây đang khiến bao cô nàng “đổ gục” - BlogAnChoi. Hè này áo hai dây vẫn đang giữ vững được “phong độ” của mình khi liên tục xuất hiện tại các mặt trận streetstyle của những tín đồ thời trang. Vừa mát mẻ . Muốn diện đồ thật trendy thì bạn không nên bỏ qua áo hai dây bản to bởi item này vẫn đang rất hot từ mùa hè năm ngoái tới năm nay đấy. Những chiếc áo hai dây quai mảnh nhỏ trước đây đang dần làm bạn cảm thấy nhàm chán thì áo hai dây bản to tựa như một “làn gió” mới mang đến cho bạn những set đồ hè cực xinh xắn. https://bloganchoi.com/kieu-ao-hai-day-dang-khien-bao-co-nang-do-guc/

Gọi tên 4 kiểu áo 2 dây cứ diện vào là 'xinh hết nấc' - Ảnh 6

Gọi tên 4 kiểu áo 2 dây cứ diện vào là 'xinh hết nấc' - Ảnh 7

Gọi tên 4 kiểu áo 2 dây cứ diện vào là 'xinh hết nấc' - Ảnh 8

Áo 2 dây crop top

Là sự kết hợp của 2 dáng áo mát mẻ bậc nhất, áo crop top 2 dây chính là "chân lý" của những cô nàng táo bạo trong mùa nóng. Như những kiểu áo kể trên, crop top 2 dây có thể phối hợp linh hoạt với nhiều kiểu quần, chân váy khác nhau nhưng công thức đang được con gái châu Á "kết" nhất chính là phối cùng quần ống rộng. Vẻ phóng khoáng, khoẻ khoắn của quần ống rộng kết hợp với vẻ sexy, táo bạo của crop top 2 dây tạo nên tổng thể cực kỳ chất chơi và trẻ trung.

Gọi tên 4 kiểu áo 2 dây cứ diện vào là 'xinh hết nấc' - Ảnh 9

Gọi tên 4 kiểu áo 2 dây cứ diện vào là 'xinh hết nấc' - Ảnh 10

Gọi tên 4 kiểu áo 2 dây cứ diện vào là 'xinh hết nấc' - Ảnh 11

Áo 2 dây vải chun

Thêm một kiểu áo 2 dây "xưa như Trái Đất" được các cô nàng yêu chuộng trở lại hè này. Vẫn là kiểu dáng ôm sát hoặc ôm trên, xòe dưới quen thuộc nhưng áo 2 dây vải chun luôn trông dễ thương hơn hẳn các loại áo khác nhờ những đường dập chun nhịp nhàng điệu ơi là điệu. Đây là item mà các cô nàng "mình dây" sẽ thích hơn hẳn bởi nó giúp ăn gian cân nặng một cách rất hiệu quả.

Gọi tên 4 kiểu áo 2 dây cứ diện vào là 'xinh hết nấc' - Ảnh 12

Gọi tên 4 kiểu áo 2 dây cứ diện vào là 'xinh hết nấc' - Ảnh 13

Gọi tên 4 kiểu áo 2 dây cứ diện vào là 'xinh hết nấc' - Ảnh 14

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