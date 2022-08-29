4 vị trí hoàn hảo để xịt nước hoa và 4 điểm đừng bao giờ nghĩ tới để không phí phạm hương thơm này

Đây là những điểm độc đáo mà bạn nên cân nhắc khi thoa loại nước hoa yêu thích của mình.

Lúc đầu có vẻ hơi phức tạp để áp dụng, nhưng xịt sau đầu gối của bạn (khi chúng lộ ra) chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả. Có một điểm xung ở đó sẽ làm nên điều kỳ diệu. Để có kết quả tốt hơn, hãy xịt nước hoa ngay sau khi tắm và sau khi thoa kem dưỡng da.

Xịt vào giữa đùi bên trong

Mặc dù hơi nguy hiểm khi xịt nước hoa xung quanh vùng kín, nhưng bạn vẫn có thể làm như vậy ở giữa đùi trong. Hơi nóng sẽ làm tăng mùi thơm và lưu lại cả ngày. Thêm vào đó, khi ôm ai đó, bạn sẽ không để lại mùi hương trên người họ.

Xịt vào khe hở ngựa

Nếu quần áo của bạn để lộ phần ngực, bạn nên xem xét xịt một lớp hương mỏng nhẹ ở đó. Nó có thể không mạnh mùi tỏa bằng trên cổ tay, nhưng nó sẽ tạo ra một hương thơm nhẹ nhàng.

Xịt vào bụng của bạn

Tranh thủ khi mặc đồ lộ bụng, bạn có thể sử dụng nước hoa ở đó sẽ giúp bạn sảng khoái suốt cả đêm, khiến bạn có mùi thơm không thể cưỡng lại được.

Đây là những vị trí bạn không nên xịt nước hoa vào

Đừng xịt nó vào nách của bạn

Tuyến mồ hôi ở nách sẽ phản ứng với nước hoa, gây cảm giác nóng và ngứa. Bên cạnh đó, ngay cả khi bạn sử dụng nó ở đó, bạn sẽ không có kết quả mùi hương tốt.

Không xịt xung quanh vùng bikini

Nếu bạn sử dụng nước hoa quanh vùng bikini, nó có thể dẫn đến khô da. Ngoài ra, những khu vực này có thể dễ bị kích ứng, dẫn đến ngứa và viêm.

Đừng xịt gần mắt

Tránh xịt nước hoa vào những vùng xung quanh mắt. Nước hoa có cồn và ethyl có thể gây tổn hại nghiêm trọng nếu chúng tiếp xúc với những điểm nhạy cảm.

Đừng xịt vào tay của bạn

Mặc dù một trong những vị trí phổ biến nhất để xịt nước hoa là trên cổ tay, nhưng bạn nên tránh thoa lên tay. Nếu tiếp xúc với tay, nước hoa chứa cồn có thể khiến da bạn bị khô, nứt nẻ, thậm chí chảy máu.

Theo Brightside