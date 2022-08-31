Lợi ích tuyệt vời từ loại quả được mệnh danh là "chiến thần làm trắng" của hội chị em mà nhất định bạn không nên bỏ lỡ trong chu trình làm đẹp của mình

Hiểu những lợi ích của cà chua đối với làn da và sử dụng thành phần kỳ diệu này trong quy trình chăm sóc da của bạn cùng với các thành phần tự nhiên khác phù hợp với loại da của bạn sẽ giúp bạn sớm sỡ hữu làn da căng mướt mịn màng.

Lợi ích của cà chua đối với da mặt là vô cùng tuyệt vời. Hãy cùng khám phá những bí quyết làm đẹp với loại quả này nhé.

Da của bạn hấp thụ và tích tụ nhiều bụi bẩn, dầu, dẫn đến da không đều màu với bụi bẩn làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Việc làm sạch thường xuyên là cần thiết và tẩy tế bào chết cho da là điều bắt buộc. Cà chua chứa nhiều enzym có thể tẩy da chết nhẹ nhàng và loại bỏ tất cả các tế bào da chết.

Hơn nữa, cà chua không ảnh hưởng đến lượng dầu tự nhiên do da sản xuất, giúp cân bằng độ ẩm một cách hoàn hảo. Vì vậy, dù bạn có làn da khô hay da nhạy cảm, bạn đều có thể tận dụng những lợi ích của cà chua đối với làn da để làn da mềm mại và sáng tự nhiên.

Mẹo: Đắp trực tiếp cà chua tươi lên mặt. Để trong 15-20 phút và rửa sạch bằng nước mát. Để dưỡng da, trộn gel lô hội với nước ép cà chua rồi thoa lên da .

2. Giảm nhờn, ngăn ngừa mụn, se khít lỗ chân lông

Ảnh minh họa: Internet

Cà chua là nguyên liệu tốt nhất để chăm sóc da nếu bạn có làn da dầu hoặc bị mụn trứng cá . Da nhờn không chỉ trở nên tồi tệ hơn vào mùa hè mà còn có thể dẫn đến mụn trứng cá. Thậm chí da dầu còn rất khó để trang điểm.

Một trong những lợi ích lớn nhất của cà chua đối với làn da là nó giúp kiểm soát dầu mà không cản trở quá trình sản xuất dầu tự nhiêncủa da. Thông thường, khi sử dụng các sản phẩm chăm sóc da kiểm soát dầu, da sẽ bị khô, dẫn đến tiết dầu nhiều hơn. Cà chua thực hiện một công việc tuyệt vời trong việc kiểm soát sản xuất dầu trong khi vẫn giữ nước cho làn da của bạn.

3. Cà chua để thu nhỏ lỗ chân lông

Mặt tích cực, cà chua rất giàu vitamin A, C, K và có tính axit. Điều này giúp làm sạch da và duy trì độ pH của da. Mụn là một tình trạng phổ biến thường do bụi bẩn hoặc vi khuẩn mắc kẹt trong lỗ chân lông trên da, dẫn đến nổi mụn. Đắp cà chua lên mặt có thể giảm thiểu và ngăn ngừa mụn trứng cá hay mụn ẩn do đặc tính làm sạch sâu của nó.

Cà chua cũng có tác dụng thu nhỏ lỗ chân lông và giảm thâm. Lỗ chân lông to và mở sẽ thu hút bụi bẩn, bụi bẩn trộn lẫn với dầu tự nhiên trên da của bạn và dẫn đến nổi mụn. Như vậy, lợi ích của cà chua đối với làn da là rất nhiều!

Ảnh minh họa: Internet

Mẹo: Cắt đôi quả cà chua và thoa từng miếng lên mặt. Rửa sạch sau 10-15 phút để có làn da sạch dầu. Để điều trị mụn trứng cá, trộn nước ép hoặc bã cà chua với một vài giọt dầu cây trà để làm mặt nạ. Đối với lỗ chân lông mở to, hãy tạo một loại toner tự nhiên bằng cách trộn nước ép cà chua tươi với một vài giọt nước cốt chanh. Thoa lên mặt và rửa sạch sau 15 phút.

4. Cung cấp khả năng chống nắng, điều trị cháy nắng

Ảnh minh họa: Internet

Cà chua có chứa chất chống oxy hóa lycopene giúp chúng trở thành chất chống nắng tự nhiên. Ăn cà chua có tác dụng từ trong ra ngoài cùng với việc thoa cà chua lên mặt giúp bạn chống lại tia cực tím. Mặc dù vậy, hãy nhớ luôn sử dụng kem chống nắng bất cứ khi nào bạn bước ra nắng!

Nếu bạn vẫn bị cháy nắng, cà chua có thể đến để giải cứu bạn! Cháy nắng có thể gây khó chịu với các vết mẩn đỏ trên da và phát ban vô cùng ngứa ngáy. Cà chua chứa nhiều vitamin A và C có thể giúp làm dịu da và giảm mẩn đỏ.

Mẹo: Để chống nắng và giảm rám nắng, hãy trộn sữa chua nguyên chất và bột cà chua để tạo thành hỗn hợp sền sệt, thoa lên mặt và rửa sạch sau 15-20 phút. Để điều trị cháy nắng, trộn nước ép cà chua với sữa bơ và thoa lên vùng da bị ảnh hưởng để làm mát da.

5. Làm dịu da bị kích ứng

Nếu bạn có làn da cực kỳ nhạy cảm, có thể khó tìm thấy sản phẩm chăm sóc da thực sự phù hợp với bạn mà không gây phản ứng tiêu cực cho làn da của bạn. Ngay cả khi sản phẩm có một thành phần duy nhất không phù hợp với da của bạn, nó có thể dẫn đến kích ứng, mẩn đỏ, phát ban và nổi mụn. Nhưng bạn không phải lo lắng về những vấn đề này khi sử dụng cà chua trên da vì nó rất giàu các hợp chất chống viêm như vitamin C và E, beta carotene và lutein giúp làm dịu và nuôi dưỡng làn da.

Mẹo: Làm dịu vùng da bị viêm bằng cách thoa hỗn hợp nước ép dưa chuột và bã cà chua.

6. Làm giảm các dấu hiệu lão hóa

Ảnh minh họa: Internet

Các dấu hiệu lão hóa sớm như đường nhăn, nếp nhăn, quầng thâm, đốm và mụn có thể khiến làn da của bạn trở nên xỉn màu và thiếu sức sống. Hãy tận dụng nhiều lợi ích của cà chua đối với làn da vì nó là loại quả rất giàu vitamin B có khả năng chống lão hóa và chống lại các dấu hiệu lão hóa có thể nhìn thấy, trả lại sự trẻ trung cho làn da của bạn.

Ngoài ra, sử dụng cà chua trên khuôn mặt của bạn sẽ tăng cường sản xuất collagen. Protein collagen tạo cấu trúc cho da, mang lại kết cấu mịn màng và giữ cho da mềm mại và tươi sáng.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹo: Để có làn da sáng, trộn mật ong với nước ép cà chua và thoa lên mặt, rửa sạch sau 15 phút. Bạn cũng có thể sử dụng gói mặt tự làm bằng đất sét Multani mitti và nước ép cà chua.

Theo Femina