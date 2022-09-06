Lợi ích bất ngờ của nước vo gạo trong việc dưỡng tóc suôn mượt khiến bạn khó lòng bỏ qua

Làm đẹp 06/09/2022 13:01

Một chế độ chăm sóc tóc hoàn hảo không nhất thiết phải bao gồm các loại dầu gội, dầu xả đắt tiền và vào các spa sang trọng. Ngay cả những nguyên liệu đơn giản từ nhà bếp của chúng ta cũng có thể làm nên điều kỳ diệu cho mái tóc của bạn.

Lợi ích bất ngờ của nước vo gạo trong việc dưỡng tóc suôn mượt khiến bạn khó lòng bỏ qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một số cách tự làm từ những nguyên liệu kỳ diệu trong nhà bếp có khả năng biến đổi mái tóc của bạn. Nước vo gạo là một trong những cách dưỡng tóc hiệu quả giúp bạn loại bỏ mọi vấn đề về tóc trong chốc lát.

Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tự hỏi, liệu nước vo gạo có thực sự có tác dụng với tóc không? Nước vo gạo là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu giúp tóc bạn khỏe mạnh, bồng bềnh, dày và suôn mượt. Sử dụng nước vo gạo để gội đầu đã là một phương pháp được yêu thích từ xa xưa, đặc biệt là trong văn hóa Á Đông.

Lợi ích bất ngờ của nước vo gạo trong việc dưỡng tóc suôn mượt khiến bạn khó lòng bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nước vo gạo có rất nhiều lợi ích và chứa nhiều khoáng chất, vitamin B, C và E, chất chống oxy hóa, axit folic và magiê. Theo các nghiên cứu, việc sử dụng nước vo gạo thường xuyên đã giúp tóc dài, dày và khỏe hơn đáng kể. 

Cách làm nước vo gạo

Lợi ích bất ngờ của nước vo gạo trong việc dưỡng tóc suôn mượt khiến bạn khó lòng bỏ qua - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cách tự làm tóc siêu hiệu quả này chỉ cần hai nguyên liệu là gạo và nước rất dễ làm. Lấy một nắm gạo và vo kỹ dưới vòi nước cho hết chất bẩn. Trong một bát hỗn hợp nước, gạo đã rửa này, bạn chỉ cần chờ cho đến khi nước trở nên trắng, đặc và vẩn đục.

Sử dụng một cái rây, lọc gạo và giữ nước riêng trong một tô khác. Tốt nhất là để nước gạo sang một bên trong 12 giờ. Đổ nước này vào bình xịt để tiện sử dụng. Như vậy bạn đã sẵn sàng để gặt hái tất cả những lợi ích của nước vo gạo.

Lợi ích của việc sử dụng nước vo gạo

Giúp tóc khỏe mạnh

Lợi ích bất ngờ của nước vo gạo trong việc dưỡng tóc suôn mượt khiến bạn khó lòng bỏ qua - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nước vo gạo chứa đầy đủ các loại vitamin và axit amin thiết yếu có tác dụng tuyệt vời để duy trì da đầu khỏe mạnh. Chất niacin có trong nước vo gạo củng cố các nang tóc và hỗ trợ lưu thông máu tốt hơn trên da đầu. Tóc của bạn trở nên khỏe mạnh hơn khi da đầu hấp thụ tất cả các chất tốt của nước vo gạo.

Tăng độ bóng cho tóc

Nước vo gạo rất tốt cho những người có mái tóc xơ và xỉn màu. Do sử dụng liên tục các sản phẩm nhiệt và ô nhiễm, tóc trở nên xỉn màu và mất đi vẻ bóng mượt. Nhưng nước vo gạo bổ sung thêm độ ẩm cho tóc, do đó ngăn ngừa chẻ ngọn và làm cho tóc bóng mượt hơn.

Kích thích mọc tóc

Lợi ích bất ngờ của nước vo gạo trong việc dưỡng tóc suôn mượt khiến bạn khó lòng bỏ qua - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nước vo gạo giúp tóc khỏe và dày hơn. Sự tốt lành của niacin, axit folic, giúp các tế bào tóc và hoạt động như một chất kích thích mọc tóc tuyệt vời. Tóc trở nên chắc khỏe và dày nhờ duy trì độ đàn hồi của tóc và cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho da đầu. Ngoài ra, axit amin trong nước vo gạo giúp mọc tóc mới.

Ngăn ngừa tóc gãy rụng

Nước vo gạo giúp khóa độ ẩm tự nhiên của tóc. Vì nó hoạt động như một chất tái tạo tóc, nó ngăn ngừa tóc gãy rụng và các tác hại từ bên ngoài. Vitamin B, C và E có tác dụng làm cho tóc chắc và khỏe hơn. Bên cạnh đó, vì nó giữ cho các nang tóc ngậm nước lâu nên sẽ có ít nguy cơ gãy tóc hơn. Kết cấu tóc trở nên mềm mại và mượt mà khi sử dụng đều đặn.

Bảo vệ tóc

Lợi ích bất ngờ của nước vo gạo trong việc dưỡng tóc suôn mượt khiến bạn khó lòng bỏ qua - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Các khoáng chất trong nước vo gạo làm mềm sợi tóc và giúp chúng dễ dàng tháo gỡ. Nó nuôi dưỡng tóc và bảo vệ tóc khỏi bị hư hại như tác hại của ánh nắng mặt trời hoặc tổn thương do sử dụng các hóa chất khắc nghiệt trên tóc. Thành phần inositol trong nước vo gạo còn giúp phục hồi tóc hư tổn.

Vì vậy, hãy gác lại tất cả những phương pháp điều trị hóa chất đắt tiền và thêm nước vo gạo vào thói quen chăm sóc tóc của bạn để mái tóc của bạn có thể đánh dấu sự nổi bật mới nhé.

Theo Times of India

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