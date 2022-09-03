'Nữ hoàng dinh dưỡng' dầu ô liu sẽ mang lại lợi ích cho mái tóc của bạn theo những cách mà bạn chưa biết

Bạn biết đấy, đã đến lúc thử phương pháp chữa trị tóc tự nhiên này khi mái tóc của bạn trông thật đáng sợ với những sợi tóc xoăn, khô hoặc chẻ ngọn. Phụ nữ, nam giới và thậm chí cả trẻ em sẽ muốn kết hợp dầu ô liu vào thói quen chăm sóc tóc của mình có thể thử phương pháp dễ dàng này:

Dù ít người biết nhưng dầu ô liu cũng rất tốt cho tóc của bạn. Bằng cách cung cấp dưỡng chất, khoáng chất cần thiết, tạo độ bóng, mềm và chắc khỏe, dầu ô liu đáp ứng các yêu cầu về tóc của bạn. Dầu ô liu cũng được biết đến với công dụng giảm gàu và chẻ ngọn.

Đây là một số phương pháp phổ biến nhanh chóng để sử dụng dầu ô liu cho các giải pháp được liệt kê dưới đây:

Mẹo chuyên nghiệp: Lưu ý rằng tóc khô và thô có thể sẽ có lợi hơn tóc mỏng. Những người có mái tóc mịn có thể cảm thấy tóc của họ bị nhờn khi dùng dầu ô liu.

1. Dầu ô liu làm dầu xả

Mặc dù việc sử dụng dầu gội và dầu xả là cần thiết, nhưng dầu ô liu cũng được xếp vào nhóm là một trong những chất dưỡng có lợi cho mái tóc của bạn. Các nhà khoa học trước đây đã tuyên bố rằng dầu ô liu có thể thâm nhập vào các nang tóc và làm giảm lượng nước mà tóc hấp thụ. Do đó, nó làm giảm độ phồng của sợi tóc. Nếu tóc không phồng bao nhiêu thì tóc cũng không bị co lại bấy nhiêu, giảm căng thẳng cho tóc và giảm sự hư tổn.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹo chuyên nghiệp: Thêm dầu ô liu mát-xa vào thói quen chăm sóc tóc của bạn để có mái tóc khỏe mạnh hơn.

2. Dầu ô liu cho tóc dày

Dầu ô liu chứa axit béo omega-3 hỗ trợ quá trình có được mái tóc bồng bềnh. Đây cũng là một trong những nguyên liệu tự nhiên tốt nhất mà bạn có thể sử dụng để giúp tóc mọc khỏe hơn vì nó rất giàu vitamin giúp khóa keratin trên tóc. Sử dụng dầu ô liu cho tóc dài hơn cũng là một ý tưởng tuyệt vời vì nó loại bỏ sự tích tụ bã nhờn dư thừa. Bã nhờn ức chế sự phát triển của các nang tóc mới và nói chung là sự phát triển của tóc.

3. Dầu ô liu giúp tóc bớt chẻ ngọn

Các nguyên tố hóa học chính của dầu ô liu là axit oleic, axit palmitic và squalene. Tất cả những thứ này đều là chất làm mềm, có nghĩa là chúng có đặc tính làm mềm. Bôi hỗn hợp này lên phần tóc dưới để bổ sung tóc bị chẻ ngọn.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹo chuyên nghiệp: Ngay cả khi bạn chỉ xử lý phần đuôi tóc, hãy giữ cho tóc của bạn được kẹp chặt để ngăn dầu ô liu dính vào quần áo của bạn.

4. Dầu ô liu trị gàu

Sự xuất hiện của gàu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chế độ ăn uống của bạn và thời tiết. Mặc dù có thể khó loại bỏ nó hoàn toàn, nhưng dầu ô liu có thể giúp giảm nó một cách tự nhiên.

Mẹo chuyên nghiệp: Bạn nên chọn các kỹ thuật tự nhiên thay vì dầu gội hoặc thuốc có thành phần hóa học và dầu ô liu là một trong những loại dầu dưỡng hoặc kem dưỡng ẩm tốt nhất có thể giúp bạn.

Tự làm mặt nạ tóc bằng dầu ô liu

Cùng với dầu ô liu, bạn có thể thêm các thành phần khác vào mặt nạ tóc để có thêm lợi ích.

Dầu ô liu với trứng và mật ong

Ảnh minh họa: Internet

Vitamin A và E, biotin và folate được tìm thấy trong trứng có liên quan đến một mái tóc khỏe mạnh. Nếu bạn có mái tóc khô, mật ong có thể giúp tóc bạn giữ được độ ẩm. Trộn hai thìa dầu ô liu, một thìa mật ong và một quả trứng rồi thoa hỗn hợp lên tóc. Giữ nguyên trong 20 phút và trùm mũ tắm vì nó sẽ có mùi hơi khó chịu với một số người. Sau đó bạn hãy gội sạch đầu và gội đầu.

Dầu ô liu với bơ

Ảnh minh họa: Internet

Hỗn hợp có thể khiến bạn muốn tiêu thụ nó, nhưng ngay hôm nay, hãy thoa nó lên tóc của bạn. Các vitamin, khoáng chất và axit béo trong quả bơ có thể giúp dưỡng ẩm cho tóc của bạn. Hơn nữa, các khoáng chất có trong quả bơ có thể giúp niêm phong các lớp biểu bì, ngăn ngừa tóc gãy rụng.

Để làm mặt nạ nhanh chóng, bạn hãy lấy một quả bơ chín, gọt vỏ và nghiền nhuyễn. Thêm hai thìa dầu ô liu và thoa chúng lên tóc. Gội đầu sau 15 phút với nước ở nhiệt độ bình thường.

Dầu ô liu với sữa chua và dầu cây tràm trà

Dầu cây tràm trà có thể giúp giảm gàu nếu bạn bị gàu hoặc các kích ứng da đầu khác. Sữa chua cũng giúp trị gàu và dưỡng ẩm cho tóc. Trộn hai thìa dầu ô liu, hai thìa sữa chua tươi và một vài giọt dầu cây trà. Bôi lên da đầu, để trong nửa giờ, gội sạch.

Dầu ô liu với chuối

Các chất chống oxy hóa có trong chuối có thể làm cho tóc của bạn trở nên bóng mượt như mong muốn. Xay nửa quả chuối chín với hai thìa dầu ô liu để tạo thành hỗn hợp mịn. Bôi lên tóc trong 15 phút trước khi gội sạch.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹo chuyên nghiệp: Hãy chắc chắn rằng bạn thoa đều các hỗn hợp nêu trên lên tóc và những phần tóc khô. Thực hiện theo giới hạn thời gian của đồng hồ để có kết quả tốt hơn nhé. Bạn có thể lặp lại việc sử dụng các mặt nạ tóc này một cách thuận tiện. Tuy nhiên, một lần một tuần đã là tần suất lý tưởng.

Theo Femina