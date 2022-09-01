Thay đổi ngoạn mục cho đôi môi thêm hồng hào từ 5 thói quen chăm sóc đơn giản mà nhiều người hay quên

Không ai muốn đôi môi của mình khô nứt nẻ. Đó là lý do tại sao những mẹo chăm sóc hay nhất này nên được bạn thực hiện để có đôi môi đẹp, khỏe mạnh và luôn hồng hào nhé!

Loại bỏ vảy da chết khô bằng cách chải nhẹ môi bằng bàn chải đánh răng hoặc khăn mềm, ướt. Bạn nên làm điều này khoảng một lần một tuần, thường bạn có thể làm vào buổi sáng cuối tuần khi bạn không định ra ngoài ngay vì nó làm cho đôi môi của bạn sẽ hơi nhạy cảm.

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Không giống như các vùng da còn lại, môi có xu hướng khô và dễ nứt nẻ vì chúng không chứa các tuyến dầu. Uống nhiều nước để giữ cho môi không bị khô và bạn cần tránh liếm môi vì điều này cũng làm mất độ ẩm của môi.

Bảo vệ và dưỡng ẩm

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Môi tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời - đặc biệt là môi dưới. Điều đó có nghĩa là chúng là một điểm phổ biến của bệnh ung thư da. Vì vậy, điều SIÊU QUAN TRỌNG là sản phẩm môi ban ngày của bạn phải có khả năng chống nắng SPF 15 hoặc cao hơn.

Bạn vẫn cần bảo vệ đôi môi và các vùng da còn lại, ngay cả khi bạn đang đeo khẩu trang ! Vào ban đêm, bạn nên chuyển sang một sản phẩm dưỡng ẩm để giúp chống lại tình trạng khô da vào ban đêm.

Sử dụng sản phẩm dưỡng lại thường xuyên

Hãy nhớ thoa lại sản phẩm chống nắng cho môi sau mỗi hai giờ, đặc biệt là sau khi ăn hoặc uống. Rất hữu ích khi bạn để son dưỡng môi có SPF của mình ở một số nơi. Nhiều người thường có một cái ở bàn làm việc, trong ví, tủ đầu giường và trong phòng tắm, vì vậy sẽ dễ nhớ để thoa ngay sau khi đánh răng.

Quan tâm về sản phẩm dùng cho môi

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Hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng những sản phẩm phù hợp. Hãy tìm kiếm các sản phẩm dành cho môi đã được trao giải khuyến nghị của Tổ chức Ung thư Da. Hãy chăn chắn lựa chọn những sản phẩm chất lượng, phù hợp và được kiểm định nghiêm ngặt để đôi môi của bạn sẽ mềm mại và an toàn với ánh nắng mặt trời.

Theo Skincancer