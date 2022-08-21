Dừng lại ngay cách việc bỏ lông trên cơ thể không đúng cách nếu phát hiện những dấu hiệu đang hủy hoại làn da bạn như thế này

Đây là các dấu hiệu cho thấy bạn đang làm sai cách tẩy lông. Những sai lầm này đang ngăn cản bạn tận hưởng sự mịn màng của làn da và khiến bạn liên tục phải vật lộn với những cơn kích ứng.

Có rất nhiều cách để loại bỏ lông ngày nay. Nhưng không phải tất cả chúng đều phù hợp với mỗi chúng ta. Vì vậy, điều quan trọng là phải chú ý đến phản ứng của da bạn với từng phương pháp được sử dụng. Kích ứng là dấu hiệu chính cho thấy bạn đang sử dụng sai phương pháp để tẩy lông.

Cũng cần lưu ý rằng bạn có thể bị dị ứng. Do đó, bạn luôn cần phải kiểm tra một sản phẩm mới trước khi sử dụng nó.

Bạn có thể làm như thế nào: Thoa một phần nhỏ kem làm rụng lông, sáp ong hoặc đường lên một vùng da nhỏ. Đợi 5 phút. Và chỉ khi không có dấu hiệu ngứa, mẩn đỏ hoặc kích ứng, bạn nên thử phương pháp bạn đã chọn trên phần còn lại của cơ thể.

2. Bạn cạo lông khi đang tắm nước nóng

Điều này có vẻ không hợp lý với bạn. Bởi vì thứ nhất, nó thuận tiện. Thứ hai, nhiều bạn biết rằng tốt hơn hết là cạo lông khi da đã được làm nóng.

Nhưng nếu bạn xông hơi da quá nhiều bằng cách nằm lâu trong bồn nước nóng. Da sẽ phồng lên và lông trở nên ít được chú ý hơn và rất khó để loại bỏ chúng hoàn toàn. Đó là lý do tại sao bạn có thể không đạt được kết quả như mong muốn và có một số lông còn sót lại sau khi cạo.

Giải pháp: Không ngâm da quá lâu. Bạn cũng có thể thử cạo lông sau khi tắm, nhưng chỉ cạo khi bạn đợi một chút để vết sưng giảm bớt.

3. Bạn tẩy lông không đúng cách

Nếu chúng ta đang nói về việc tẩy lông bằng dao cạo, thì điều này có thể được thực hiện cả về mặt lông mọc hay ngược chiều lông mọc. Nhưng hướng giật lông ra khi thực hiện phương pháp waxing là rất quan trọng đối với quá trình tẩy lông. Vì vậy, điều quan trọng là phải nhớ cách thoa sản phẩm và tẩy lông. Những quy tắc đơn giản này sẽ giúp bạn loại bỏ lông

Waxing: Bôi sáp đúng theo độ phát triển của lông. Loại bỏ ngược lại chiều lông mọc.

Sugaring: Bôi hỗn hợp ngược chiều lông mọc của lông và loại bỏ theo hướng mọc của lông.

4. Bạn không tẩy tế bào chết

Trước khi loại bỏ lông thừa, tốt hơn hết bạn nên tẩy tế bào chết cho da. Điều này sẽ giúp loại bỏ các hạt da chết. Sau đó, bạn có thể đến gần gốc lông hơn và bạn sẽ dễ dàng gỡ bỏ đến độ dài tối đa hiện có.

Bạn có thể sử dụng hỗn hợp tẩy tế bào chết đã mua hoặc tự làm. Ví dụ, tẩy tế bào chết tự làm từ cà phê hoặc đường. Thoa hỗn hợp lên vùng da sắp cạo và massage nhẹ nhàng cho da. Khăn mặt cứng cũng thích hợp khi chà xát nhẹ lên da để loại bỏ da chết.

Quan trọng: Không tẩy tế bào chết ngay lập tức trước khi tẩy lông. Thủ tục này tốt nhất nên được thực hiện trước một ngày trước đó. Nhớ dưỡng ẩm da bằng kem dưỡng hoặc lotion sau khi tẩy tế bào chết nhé.

5. Bạn không chuẩn bị trước cho làn da của mình

Nếu quyết định tẩy lông bằng đường hoặc cạo lông, bạn nên làm sạch da ở những vùng mà bạn sẽ tẩy lông. Điều này sẽ giúp bạn loại bỏ vi khuẩn tích tụ trên da và bảo vệ da khỏi bất kỳ nhiễm trùng hoặc kích ứng nào có thể xảy ra. Thêm vào đó, điều này sẽ cải thiện chất lượng của quá trình rụng lông, vì sẽ không có lớp bã nhờn giữa da và hỗn hợp.

Đối với điều này, bạn có thể sử dụng kem dưỡng da chuyên nghiệp hoặc kem dưỡng da đặc biệt có chứa cồn. Chỉ cần thấm chất lỏng vào một miếng bông và lau vùng da bạn muốn triệt lông.

6. Bạn tẩy lông khi lông còn quá ngắn

Bạn cần hiểu rằng việc tẩy lông sẽ dễ dàng hơn nếu lông không quá ngắn. Nếu bạn cạo lông nhỏ mỗi ngày thì rất có thể sẽ bị kích ứng. Chiều dài cũng ảnh hưởng đến chất lượng rụng lông.

Do đó, tốt hơn là bạn nên chờ lông có được độ dài một chút. Nếu không, liệu trình sẽ không mang lại hiệu quả như mong muốn, vì sẽ khó lấy được lông. Bạn có nguy cơ làm da bị thương và phần lớn lông sẽ vẫn ở đó sau đó. Lông có thể ngắn hơn nếu bạn sử dụng keo waxing dạng đường để loại bỏ lông.

Quan trọng: Đừng cố gắng thúc mọc lông trong nhiều tuần để có kết quả tẩy lông tốt nhất. Vì nó cũng có ảnh hưởng xấu đến việc tẩy lông. Hỗn hợp có thể bị rối trên lông và lưu lại trên lông. Vì vậy, nếu bạn đã bỏ lỡ khoảnh khắc có độ dài thích hợp, tốt hơn hết bạn nên cắt tỉa lông một chút khi cần thiết.

7. Bạn chăm sóc da không đúng cách sau khi triệt lông

Kết thúc quy trình triệt lông cũng không kém phần quan trọng như chuẩn bị trước khi thực hiện. Đầu tiên, bạn cần dưỡng ẩm cho da thật tốt. Sử dụng dầu dưỡng có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng không phải vậy. Một số loại dầu có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông và làm tăng kích ứng.

Do đó, tốt hơn hết bạn nên sử dụng gel lô hội hoặc kem đặc trị sau khi tẩy lông để làm dịu da. Ngoài ra, bạn không nên tắm nước nóng hoặc bơi trong hồ bơi trong 1-2 ngày sau khi tẩy lông. Bạn cũng không nên tắm nắng hoặc sử dụng chất khử mùi và các loại mỹ phẩm khác trong những ngày đó. Điều này có thể gây ngứa, kích ứng hoặc viêm.

Quan trọng: Không gãi hoặc chà xát các khu vực đã xử lý vì nó có thể gây nhiễm trùng.

8. Lông mọc ngược

Nhiều người trong chúng ta quen thuộc với tình trạng lông mọc ngược, đây cũng là một dấu hiệu của việc tẩy lông không đúng cách. Vấn đề là lông sẽ ngày càng yếu và khó rụng hơn. Kết quả là, nó uốn cong và bắt đầu phát triển vào bên trong.

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng lông mọc ngược và nhiều nguyên nhân trong số đó là do những yếu tố được đề cập ở trên. Đó có thể là việc sử dụng dầu sau khi làm sạch lông, cạo bỏ lông không đúng cách và không tẩy tế bào chết thích hợp trước khi làm thủ thuật tẩy lông. Ngoài ra, cạo lông thường xuyên, lưỡi dao bị xỉn màu và dùng dao cạo nhiều lần ở cùng một vị trí có thể dẫn đến tình trạng lông mọc ngược.

Giải pháp: Tuân thủ tất cả các quy tắc chuẩn bị cho quy trình tẩy lông. Ngoài ra, trước khi cạo râu, hãy nhớ sử dụng bọt hoặc gel đặc biệt. VSử dụng một con dao cạo sắc bén để lướt qua chỗ cần cạo một lần duy nhất. Sau mỗi liệu trình, hãy chăm sóc da và dưỡng ẩm để da không bị thô. Không mặc quần áo tổng hợp hoặc chật sẽ gây kích ứng da.

Theo Brightside