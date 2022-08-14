Nếu bạn có móng tay hay mỏng giòn, rụng tóc hoặc mất ngủ, hãy bắt đầu tiêu thụ những thực phẩm bổ dưỡng này

Dưới đây là các công thức cho đồ uống ngon nhưng tốt cho sức khỏe . Mỗi loại đều chứa đầy vitamin và bạn có thể tự chế biến chúng ngay lập tức.

Để thấy sự cải thiện về hiệu suất mệt mỏi và tình trạng của tóc và móng tay của bạn, hãy làm như sau. Cho quả óc chó Brazil và lá mùi tây khô vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn 2 nguyên liệu này. Thêm mật ong tự nhiên nguyên chất, nho khô và gừng xay. Tiêu thụ thuốc tăng cường tuyến thượng thận này 2 hoặc 3 lần một tuần.

2. Rau bina, chuối và chanh

Một phần nhỏ rau bina là đủ để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của bạn về một số vitamin và chất dinh dưỡng. Trộn chung 350 ml nước, ba quả chuối, một bó rau bina và nước cốt của nửa quả chanh, cho vào máy xay sinh tố xay cho đến khi nhuyễn.

3. Việt quất đen, chuối, chanh và cần tây

Ít ai biết rằng việt quất đen thực sự rất ngon và cũng rất tốt cho bạn. Nó giúp giữ cho hệ thống miễn dịch của bạn mạnh mẽ và có tác dụng kỳ diệu đối với thị lực của bạn. Xay nhuyễn hai quả chuối, ba thìa canh việt quất đen, 1/3 quả chanh, 2-3 thanh cần tây và một ly nước.

4. Cần tây, rau bina, chanh và chuối

Cần tây không chỉ đốt cháy calo mà còn rất giàu vitamin và chất dinh dưỡng. Trộn hai thanh cần tây, một ly lá rau bina, một ly nước, nước cốt từ nửa quả chanh và một quả chuối. Hãy thưởng thức loại cocktail nhiều vitamin thơm ngon này!

5. Rau bina, chuối, táo và chanh

Chuối và rau bina tạo nên một hỗn hợp tốt cho sức khỏe. Chuối có thể cải thiện tâm trạng của bạn, loại bỏ mệt mỏi và tăng năng lượng cho bạn. Lấy một ly lá rau bina tươi, hai quả chuối, một quả táo, một ly nước lọc, nước cốt từ nửa quả chanh và trộn tất cả chúng với nhau trong máy xay sinh tố.

6. Dưa chuột, rau diếp, chanh và mật ong

Thức uống thơm ngon này sẽ làm cho vị giác của bạn hài lòng. Dưa chuột là một chất khử độc mạnh, trong khi rau diếp rất giàu vitamin E. Đây là một công thức nhanh chóng và dễ dàng: trộn một bó rau diếp, một quả dưa chuột vừa gọt vỏ, nước ép từ nửa quả chanh, một ly nước và một thìa mật ong lại với nhau.

7. Cà rốt, củ dền, cần tây, dưa chuột, táo, mùi tây và gừng

Hãy sẵn sàng cho thức uống đặc nhưng thơm ngon, đầy đủ vitamin và màu sắc tươi sáng này. Lấy một củ cà rốt, một ít củ dền, một ít cần tây, một quả dưa chuột, hai quả táo, một bó nhỏ mùi tây, thêm một chút gừng và trộn tất cả mọi thứ với nhau trong máy xay sinh tố. Nó vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe!

8. Rau bina, rau diếp, cần tây, lê, chuối và chanh

Thức uống cung cấp năng lượng này tạo nên một bữa sáng tuyệt vời và cũng giúp giữ cho hệ thống miễn dịch của bạn hoạt động tốt. Lấy vài lá rau bina, 5 lá rau diếp, 3 thanh cần tây, một quả lê, một quả chuối, một ít nước cốt chanh, 1,5 ly nước lọc. Rửa tất cả trái cây và rau, cắt chúng và trộn tất cả mọi thứ với nhau.

9. Cà rốt, táo, gừng, chuối, cam và bạc hà

Chỉ cần nhìn vào thức uống đầy màu sắc này sẽ giúp bạn có tâm trạng tốt hơn. Lấy ba củ cà rốt, hai quả táo xanh, một miếng gừng, hai quả chuối, một quả cam và một nắm bạc hà. Lấy nước ép từ cà rốt, táo và cam, sau đó trộn với các thành phần khác.

10. Dâu tây, cherry, chuối và bạc hà

Thức uống Berry với bạc hà rất sảng khoái và ngon ngọt. Lấy 200 g dâu tây đông lạnh, 150 g quả việt quất đông lạnh, nam việt quất hoặc anh đào, 2 quả chuối, 1 ly lá bạc hà và 1 ly nước. Trộn tất cả các thành phần trong một máy xay sinh tố.

Theo Brightside