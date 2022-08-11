Gội đầu dưỡng sinh tại Seoul Academy: Tổng hợp thông tin chính xác nhất về khóa

Làm đẹp 11/08/2022 16:34

Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về khóa học Gội đầu dưỡng sinh do Trường đào tạo thẩm mỹ Seoul Academy tổ chức, và tự hỏi khóa học này có chất lượng hay không? Hãy tham khảo ngay bài viết chi tiết dưới đây.

Giới thiệu khóa học Gội đầu dưỡng sinh tại Seoul Academy

Seoul Academy là một trong những trường đào tạo thẩm mỹ hàng đầu hiện nay được nhiều học viên lựa chọn. Một số ngành nghề được đánh giá cao về chất lượng đào tạo như: chăm sóc da, makeup, nail, nối mi, phun xăm thẩm mỹ, … thì khóa học gội đầu dưỡng sinh do đơn vị này tổ chức cũng được yêu thích rất nhiều.

Gội đầu dưỡng sinh tại Seoul Academy: Tổng hợp thông tin chính xác nhất về khóa - Ảnh 1

Khóa Gội đầu dưỡng sinh tại Seoul Academy

Một số thông tin sẽ giúp bạn hiểu hơn về khóa học:

Nội dung học

Đến với khóa gội đầu dưỡng sinh, học viên sẽ được tiếp cận toàn bộ kiến thức liên quan đến ngành nghề. Song song đó là học những kỹ thuật cần có của một kỹ thuật viên gội đầu dưỡng sinh:

  • Kiến thức về da đầu và tóc: chu kỳ của tóc, cấu tạo da đầu, các đặc điểm của tóc, chức năng của tóc, …
  • Các nguyên nhân khiến tóc bị rụng, khô, xơ, rối, da đầu mắc bệnh, gàu, …
  • Các tình trạng thường gặp ở da đầu: nguyên nhân và cách khắc phục
  • Quy trình gội đầu dưỡng sinh.
  • Quy trình hấp tóc, thông tai bằng lửa, …
  • Kiến thức về huyệt và các bài massage bấm huyệt trong gội đầu.
  • Cách lựa chọn nguyên liệu gội đầu dưỡng sinh phù hợp với từng loại tóc, da đầu, …

Bên cạnh đó, học viên sẽ được học các kỹ năng mềm liên quan đến việc chăm sóc khách hàng, cách giao tiếp, xử lý tình huống, tư vấn khách hàng trước và sau khi gội đầu, … Nhờ vào những kỹ năng này, sau này, khi hành nghề, học viên sẽ biết cách thu hút và giữ chân khách hàng của mình dài lâu.

Khóa gội đầu dưỡng sinh kéo dài trong bao lâu?

Các khóa học Gội đầu dưỡng sinh tại Seoul Academy có thời gian học 30 - 45 giờ học. Tuy nhiên, với chính sách cam kết về tay nghề, nên sau khi kết thúc khóa, trong trường hợp học viên còn yếu một số kỹ thuật, nhà trường luôn sẵn sàng hỗ trợ đào tạo lại học viên đến khi tự tin vào tay nghề của mình. Và số buổi phát sinh hoàn toàn không tốn học phí.

Gội đầu dưỡng sinh tại Seoul Academy: Tổng hợp thông tin chính xác nhất về khóa - Ảnh 2

Khóa học kéo dài từ 30 - 45 giờ học

Thời gian học

Seoul Academy luôn tổ chức khóa học Gội đầu dưỡng sinh hàng tháng. Do đó, học viên có thể đăng ký học bất kỳ lúc nào. Thời gian học sẽ kéo dài từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Học viên sẽ chọn cố định 1 ca học:

  • Ca sáng: 8h30 - 11h30
  • Ca chiều: 13h30 - 16h30

Học phí khóa Gội đầu dưỡng sinh

Các lớp Gội đầu dưỡng sinh đang được tổ chức với mức học phí 5.000.000 VNĐ/khóa học. Tuy nhiên, mức học phí này không cố định và thay đổi hằng tháng. Nguyên nhân là học viên có thể săn các chương trình khuyến mãi diễn ra và nhanh tay đăng ký để được đóng học phí ở mức thấp nhất có thể. Nhiều chương trình giảm học phí lên đến 50%.

Chương trình khuyến mãi thường xuyên được tổ chức, do đó, để đi học mà không lo học phí, hãy theo dõi ngay fanpage của trường từ hôm nay.

Giảng viên đào tạo là ai

Giảng viên đào tạo tại Seoul Academy, cụ thể là khóa Gội đầu dưỡng sinh gồm những chuyên gia trong lĩnh vực làm đẹp. Không chỉ chuyên nghiệp, tất cả các giảng viên đều có chứng chỉ sư phạm và nhiều kinh nghiệm về khóa học này. Do đó, đến với lớp Gội đầu dưỡng sinh, học viên sẽ được tiếp cận với phương pháp học, cũng như được giảng viên truyền tải kiến thức một cách thoải mái, đầy đủ nhất có thể.

Chứng chỉ được nhận sau khi kết thúc khóa

Sau khi kết thúc khóa học và vượt qua kỳ thi đánh giá, học viên sẽ được nhận chứng chỉ đào tạo do nhà trường cấp. Đây là giấy tờ công nhân bạn đã tham gia khóa học và được đào tạo một cách bài bản, đảm bảo về tay nghề. Chứng chỉ này có giá trị toàn quốc, học viên dễ dàng xin việc ở bất cứ đâu.

Gội đầu dưỡng sinh tại Seoul Academy: Tổng hợp thông tin chính xác nhất về khóa - Ảnh 3

Học viên đều được cấp chứng chỉ sau khi tốt nghiệp

Với những thông tin trên, thật không đúng khi Seoul Academy bị đánh giá kém về chất lượng và bằng cấp. Toàn bộ khóa học đều được chú trọng từ tay nghề học viên đến cơ sở vật chất. Vậy nên, nếu đang có dự định tìm kiếm một khóa học Gội đầu dưỡng sinh uy tín, chất lượng, hãy tham khảo ngay khóa học tại Seoul Academy .

 

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Từ khóa:   sức khỏe làm đẹp

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