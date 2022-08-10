7 sản phẩm làm đẹp thông dụng không có công dụng thần kỳ như nhiều người vẫn hay lầm tưởng

Sau đây là một danh sách các sản phẩm mỹ phẩm mà bạn không thực sự cần.

Dù chúng ta có mong muốn như thế nào đi chăng nữa thì vẫn không có phương pháp thẩm mỹ nào có thể giải quyết được vấn đề tóc chẻ ngọn. Các loại serum và dưỡng tóc có nhãn tích hợp chỉ tạo hiệu ứng thị giác, giúp các phần tóc chẻ ngọn dính chặt vào nhau trong một thời gian. Điều duy nhất có hiệu quả là cắt tóc.

Dầu gội có thể trị gàu

Khi các tuyến bã nhờn của bạn hoạt động kém, sự lây lan của một loại nấm có tên là gàu sẽ bắt đầu. Một loại dầu gội thông thường không thể giúp bạn thoát khỏi vấn đề này. Ngoài ra, nó còn làm khô da đầu. Bạn cần một loại dầu gội y tế đặc biệt, bạn có thể mua ở hiệu thuốc.

Son dưỡng môi

Hầu hết các nhà sản xuất đều khẳng định rằng cách duy nhất để dưỡng ẩm cho đôi môi của bạn là mua một loại son dưỡng. Một số loại dầu dưỡng thực sự có thể giúp bạn, nhưng hầu hết chúng đều chứa cồn làm khô da của bạn. Một giải pháp thay thế hợp lý và hữu ích hơn là mỹ phẩm Vaseline hoặc sáp ong với một giọt dầu ô liu hoặc dầu dừa để dưỡng môi.

Kem cạo lông

Trước khi sữa tắm xuất hiện, kem cạo râu phục vụ một mục đích quan trọng: nó làm mềm các nang lông và giúp lưỡi dao cạo dễ dàng trượt trên da. Nhưng vì sữa tắm chứa nhiều glycerol và nhiều chất dưỡng ẩm hơn kem cạo râu, nên sự lựa chọn sữa tắm là hiển nhiên vẫn sẽ tốt để làm mềm da trước khi cạo.

Kem trị cellulite (sần da vỏ cam)

Một trong những lầm tưởng mà bạn nên xóa tan là hiệu quả của kem trị cellulite. Hiện tại, chỉ có 2 điều thực sự có thể chống lại cellulite ở mông: lối sống năng động và chế độ ăn uống lành mạnh. Bạn cũng có thể thử các kiểu massage và tẩy tế bào chết khác nhau, vì chúng kích thích lưu thông máu. Kem chỉ có thể làm mềm da một chút và cho hiệu quả thẩm mỹ tạm thời.

Dầu dưỡng biểu bì

Sử dụng một vài giọt dầu đặc biệt có vẻ là một cách tuyệt vời để có được một bộ móng đẹp. Tuy nhiên, một khi nó được hấp thụ, tác dụng sẽ biến mất và không có tác dụng gì. Nếu bạn thực sự muốn giúp móng tay của mình, hãy thử dùng mỹ phẩm Vaseline hoặc các loại dầu tự nhiên cơ bản.

Mặt nạ giấy

Mặt nạ giấy không hẳn là hoàn toàn vô dụng. Chúng thực sự có thể làm cho làn da của bạn trông đẹp hơn cho một dịp đặc biệt. Nhưng, trên thực tế, bạn không cần chúng. Hầu hết chúng chỉ đơn giản là dưỡng ẩm hoặc hút dầu và bạn có thể đạt được hiệu quả tương tự bằng cách sử dụng một loại kem đơn giản.

Theo Brightside