Những điều đơn giản giúp cho làn da "hạnh phúc" mà bạn đừng nên bỏ lỡ

Chắc hẳn ai cũng yêu thích các thói quen làm đẹp , vì vậy bạn có thể thực hiện các mẹo chăm sóc da đơn giản sau nhưng vô cùng hiệu quả cho làn da của bạn.

Nước vo gạo là phần nước còn sót lại sau khi bạn nấu cơm. Trong ngành công nghiệp chăm sóc da, nó được biết đến với những tác dụng có lợi cho da. Nước vo gạo có chứa chất chống oxy hóa và có thể giúp giảm lão hóa da và kích ứng da. Nếu bạn có sẵn gạo trong nhà bếp, hãy để gạo ngâm khoảng 10-15 phút, vo tròn lại rồi dùng nước sữa đó để rửa mặt vào buổi sáng.

2. Phân biệt thói quen buổi sáng và buổi tối của bạn

Quy trình chăm sóc da buổi sáng và buổi tối có một số bước tương đương nhau, nhưng chúng không nên giống nhau. Buổi sáng bạn nên tập trung bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, còn buổi tối thì bắt buộc phải làm sạch và dưỡng da.

Vào buổi sáng, rửa mặt bằng nước vo gạo. Sau đó, sử dụng toner và serum dưỡng ẩm cho da mặt. Bây giờ, hãy dưỡng ẩm da và thoa kem dưỡng mắt. Bước cuối cùng, sử dụng kem chống năng có SPF.

Vào buổi tối, rửa mặt sạch hai lần để loại bỏ lớp trang điểm, dầu và các tạp chất khác. Sau khi rửa mặt hai lần, hãy sử dụng toner và kem dưỡng mắt. Cuối cùng, điều trị làn da của bạn bằng huyết thanh mặt dựa trên retinol và thoa kem dưỡng ẩm hoặc kem dưỡng da ban đêm.

3. Thử nhiều mặt nạ

Đắp mặt nạ nhiều lần là một cách hiệu quả để đắp các loại mặt nạ khác nhau cho các vùng da cụ thể. Đây là một cơ hội tuyệt vời để giải quyết các khuyết điểm trên da cùng một lúc. Ví dụ, đối với vùng chữ T nhờn, giải pháp tốt nhất là mặt nạ dành cho da dầu, trong khi đối với vùng má khô, tốt nhất nên sử dụng mặt nạ dưỡng ẩm.

4. Đo lượng kem chống nắng SPF bằng ngón tay của bạn

Mọi người thường nghĩ rằng kem chống nắng chỉ cần thiết trong những ngày hè ấm áp, nhưng điều đó không chính xác. Kem chống nắng có tầm quan trọng kể cả trong mùa đông. Kem có SPF bảo vệ da khỏi tia cực tím (UV) và làm chậm quá trình lão hóa. Để đảm bảo đúng lượng, hãy đo lượng kem SPF bằng ngón tay của bạn .

5. Tăng cường sử dụng xịt khoáng

Xịt khoáng mặt được sử dụng giữa các bước chăm sóc da của bạn, trên lớp trang điểm và dưới lớp trang điểm. Có nhiều loại xịt khoáng cho bạn lựa chọn, bao gồm xịt khoáng để giữu lớp trang điểm, dưỡng ẩm, chống ô nhiễm và loại có bảo vệ SPF. Chọn loại phù hợp với nhu cầu của làn da và luôn mang theo bên mình, đó là một cách tuyệt vời để tăng cường sức khỏe làn da của bạn và làm cho nó hạnh phúc hơn trong ngày.

6. Giữ khăn tắm của bạn trong phòng ngủ

Nghe có vẻ lạ nhưng để khăn tắm trong phòng tắm là một thói quen không tốt. Nhà vi sinh vật môi trường Kelly Reynolds nói: "Phòng tắm chắc chắn là nơi ô nhiễm. Một lựa chọn tốt hơn là để khăn tắm của bạn trong phòng ngủ, tránh ẩm ướt, vi khuẩn và vi trùng".

7. Luôn nằm ngửa khi ngủ

Nếu bạn đang thức dậy với đôi mắt sưng húp thì đã đến lúc bạn nên thay đổi thói quen ngủ của mình. Tư thế ngủ của chúng ta có thể ảnh hưởng đến da và gây ra mụn trứng cá, nếp nhăn. Nằm ngửa khi ngủ không cho mặt cọ vào gối sẽ giúp làn da hạnh phúc và được nghỉ ngơi.

8. Tuân theo bốn tiêu chí cốt lõi của sức khỏe

Bên cạnh việc tuân thủ tất cả các mẹo và thủ thuật chăm sóc da, điều quan trọng không kém là bạn phải liên tục tuân thủ bốn tiêu chí chính để có được làn da khỏe đẹp: dinh dưỡng tốt, tập thể dục, thư giãn và ngủ.

Theo Brightside