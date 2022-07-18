Cách mua hàng Mỹ ship về Việt Nam uy tín nhất hiện nay

Thời trang 18/07/2022 14:08

Mua hàng Mỹ là nhu cầu của rất nhiều người bởi chất lượng và mẫu mã đa dạng vượt trội hơn hẳn so với hàng nội địa. Tuy nhiên, nhiều người còn chưa nắm rõ về cách mua hàng Mỹ về Việt Nam, gặp khó khăn trong việc sở hữu những mặt hàng mình yêu thích. Vậy hãy cùng chúng tôi điểm danh những cách mua hàng Mỹ ship về Việt Nam uy tín nhất hiện nay.

Nhờ bạn bè và người thân xách tay hàng về nước

Phương thức này được khá nhiều người có người thân đang làm việc và sinh sống tại nước ngoài sử dụng. Phương thức này chỉ đơn giản là bạn sẽ nhờ người thân đến các nơi mua sắm và mua hộ mình những sản phẩm mong muốn, sau đó mang chúng về nước khi có dịp. Phương thức đơn giản, đáng tin cậy được sử dụng phổ biến từ trước cả khi các sàn thương mại điện tử xuất hiện vẫn đang được rất nhiều người sử dụng.

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Xách tay là hình thức mang hàng Mỹ về nước vô cùng đơn giản và hiệu quả

Tuy nhiên, điểm yếu của phương thức này là bạn sẽ không thể mua được các sản phẩm quá lớn do giới hạn hàng hóa được mang theo lên máy bay. Cũng chính vì điều này mà số lượng sản phẩm mà bạn mua một lần cũng khá hạn chế. Ngoài ra, không phải lúc nào người thân cũng tiện về nước để mang hàng về cho bạn.

Đặt hàng trực tiếp trên các sàn thương mại điện tử

Sự phát triển mạnh mẽ của các sàn thương mại điện tử đã giúp cho việc sở hữu hàng Mỹ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Bạn chỉ đơn giản là tạo tài khoản rồi lựa chọn sản phẩm mà mình mong muốn rồi chờ hàng ship về nước.

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Mua hàng trên các sàn thương mại điện tử là sự lựa chọn của khá nhiều người

Tuy nhiên, các sàn thương mại điện tử của Mỹ hiện nay chỉ hỗ trợ ship một số sản phẩm về Việt Nam. Do đó, số lượng sản phẩm mà bạn đặt mua được cũng khá hạn chế. Ngoài ra, bạn cũng cần phải có 1 vốn tiếng Anh đủ để có thể đặt hàng cũng như cần phải có thẻ thanh toán quốc tế vì các sàn không hỗ trợ hình thức COD.

Đặt hàng thông qua dịch vụ mua hộ hàng Mỹ của Basso

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Đặt hàng với Basso và nhận được những ưu đãi hấp dẫn

Để đáp ứng nhu cầu của những người yêu thích hàng Mỹ, Basso là đơn vị chuyên dịch vụ mua hộ hàng Mỹ ship về Việt Nam. Mọi sản phẩm trên mọi sàn thương mại của Mỹ đều có thể được đặt hàng đơn giản thông qua dịch vụ của Basso. Bạn cũng không cần phải biết tiếng Anh để có thể đặt hàng bởi giao diện của Basso hoàn toàn là tiếng Việt. Việc thanh toán cũng hoàn toàn là thanh toán nội địa nên bạn cũng không cần đến thẻ Visa.

Với dịch vụ mua hàng quốc tế của Basso, bạn có thể đặt hàng và nhận báo giá mọi lúc, mọi nơi mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Việc vận chuyển và giao hàng cho bạn được Basso giao tận nhà, tận tay cho khách hàng, khiến việc mua hàng Mỹ ship về Việt Nam dễ dàng như đặt hàng trong nước. Do đó, đây là phương pháp hoàn hảo để khắc phục nhược điểm của 2 phương thức trên, mang đến sự tiện lợi nhất dành cho khách hàng.

Trên đây là những các mua hàng Mỹ ship về Việt Nam đơn giản mà uy tín nhất bạn có thể lựa chọn. Việc lựa chọn phương thức nào còn tùy thuộc và nhu cầu riêng của mỗi người. Bạn hãy cân nhắc các ưu, nhược điểm để lựa chọn được phương pháp phù hợp nhất cho mình.

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Từ khóa:   thời trang hàng hóa

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