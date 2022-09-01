Không còn sợ mùi cơ thể vì đây là 5 thành phần khử mùi tự nhiên, hiệu quả bạn có thể dễ dàng tìm thấy từ gian bếp nhà mình

Một số những sản phẩm từ nhà bếp sau có thể giúp bạn khử mùi cơ thể hiệu quả không kém gì các mỹ phẩm thương mại.

Axit citric trong nước chanh có khả năng kháng khuẩn tự nhiên. Bạn chỉ cần thoa nước chanh tươi lên nách hoặc những vùng dễ đổ mồ hôi bằng bông gòn để loại bỏ vi khuẩn gây mùi. Tránh bôi sau khi cạo lông hoặc bôi lên vết bỏng và vết cắt vì nó sẽ gây châm chích.

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần này thường được sử dụng trong làm bánh, nhưng nó cũng tạo ra một sản phẩm vệ sinh tuyệt vời. Bạn chỉ cần lấy một ít baking soda trộn với nước để tạo thành hỗn hợp sền sệt, thoa lên nách và để khô.

Ngoài ra, bạn có thể tự làm bột tẩy trắng bằng cách sử dụng một phần muối nở và sáu phần bột bắp. Điều này đặc biệt hữu ích đối với những người có làn da nhạy cảm, vì tính kiềm cao của baking soda và tính axit tự nhiên của cơ thể có thể hạn chế gây kích ứng da.

Giấm táo

Giấm táo là một lựa chọn thay thế tuyệt vời cho chất khử mùi, là một chất kháng sinh tự nhiên. Để sử dụng, bạn hãy trộn giấm táo và nước thành hai phần bằng nhau. Chấm lên nách và bẹn, v.v. bằng một miếng bông. Bạn cũng có thể đựng hỗn hợp giấm tao-nước trong bình xịt để sử dụng khi cần thiết.

Witch Hazel (Cây phỉ)

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần đa năng này là một chất làm se tự nhiên và có đặc tính chống viêm. Cây phỉ hoạt động như một chất khử mùi bằng cách loại bỏ độ ẩm dư thừa trên da và tiêu diệt vi khuẩn gây mùi. Về mặt tích cực, nó không để lại bất kỳ dư lượng nào. Để sử dụng, thoa tinh chất cây phỉ lên các khu vực bị ảnh hưởng bằng bông gòn hoặc vải. Vì nó dễ thấm nhanh chóng, bạn có thể phải bôi lại nó thường xuyên.

Dầu dừa

Ảnh minh họa: Internet

Dầu dừa nguyên chất có khả năng kháng khuẩn và kháng vi-rút rất tốt khi loại bỏ vi khuẩn gây mùi. Tất cả những gì bạn phải làm là thoa một ít dầu dừa lên những vùng da có mùi. Để nó ngấm vào da trước khi mặc quần áo, nếu không bạn sẽ có nguy cơ làm bẩn áo quần.

Một cách khắc phục tự làm khác là trộn dầu dừa và muối nở để tạo thành hỗn hợp sền sệt mà bạn có thể bảo quản và áp dụng khi cần thiết. Bạn cũng có thể lấy baking soda và bột bắp với lượng bằng nhau cùng với lượng dầu dừa vừa đủ trộn đều đế ử dụng. Bạn có thể đặt trong tủ lạnh trước khi sử dụng.

Theo Femina