Không còn sợ mùi cơ thể vì đây là 5 thành phần khử mùi tự nhiên, hiệu quả bạn có thể dễ dàng tìm thấy từ gian bếp nhà mình

Làm đẹp 01/09/2022 10:00

Trong khi các thành phần như paraben và nhôm được tìm thấy trong các chất khử mùi truyền thống được cho là có hại cho cơ thể theo một số cách, thì cần phải nghiên cứu thêm để hiểu đầy đủ về các rủi ro liên quan đến việc sử dụng chúng. Tuy nhiên, nếu bạn đã sẵn sàng khám phá các lựa chọn thay thế, sẽ có rất nhiều thành phần tự nhiên có thể được sử dụng để kiểm soát mùi cơ thể. 

Không còn sợ mùi cơ thể vì đây là 5 thành phần khử mùi tự nhiên, hiệu quả bạn có thể dễ dàng tìm thấy từ gian bếp nhà mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một số những sản phẩm từ nhà bếp sau có thể giúp bạn khử mùi cơ thể hiệu quả không kém gì các mỹ phẩm thương mại.

Nước chanh

Không còn sợ mùi cơ thể vì đây là 5 thành phần khử mùi tự nhiên, hiệu quả bạn có thể dễ dàng tìm thấy từ gian bếp nhà mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Axit citric trong nước chanh có khả năng kháng khuẩn tự nhiên. Bạn chỉ cần thoa nước chanh tươi lên nách hoặc những vùng dễ đổ mồ hôi bằng bông gòn để loại bỏ vi khuẩn gây mùi. Tránh bôi sau khi cạo lông hoặc bôi lên vết bỏng và vết cắt vì nó sẽ gây châm chích.

Baking Soda

Không còn sợ mùi cơ thể vì đây là 5 thành phần khử mùi tự nhiên, hiệu quả bạn có thể dễ dàng tìm thấy từ gian bếp nhà mình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thành phần này thường được sử dụng trong làm bánh, nhưng nó cũng tạo ra một sản phẩm vệ sinh tuyệt vời. Bạn chỉ cần lấy một ít baking soda trộn với nước để tạo thành hỗn hợp sền sệt, thoa lên nách và để khô.

Ngoài ra, bạn có thể tự làm bột tẩy trắng bằng cách sử dụng một phần muối nở và sáu phần bột bắp. Điều này đặc biệt hữu ích đối với những người có làn da nhạy cảm, vì tính kiềm cao của baking soda và tính axit tự nhiên của cơ thể có thể hạn chế gây kích ứng da.

Giấm táo

Giấm táo là một lựa chọn thay thế tuyệt vời cho chất khử mùi, là một chất kháng sinh tự nhiên. Để sử dụng, bạn hãy trộn giấm táo và nước thành hai phần bằng nhau. Chấm lên nách và bẹn, v.v. bằng một miếng bông. Bạn cũng có thể đựng hỗn hợp giấm tao-nước trong bình xịt để sử dụng khi cần thiết.

Witch Hazel (Cây phỉ)

Không còn sợ mùi cơ thể vì đây là 5 thành phần khử mùi tự nhiên, hiệu quả bạn có thể dễ dàng tìm thấy từ gian bếp nhà mình - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thành phần đa năng này là một chất làm se tự nhiên và có đặc tính chống viêm. Cây phỉ hoạt động như một chất khử mùi bằng cách loại bỏ độ ẩm dư thừa trên da và tiêu diệt vi khuẩn gây mùi. Về mặt tích cực, nó không để lại bất kỳ dư lượng nào. Để sử dụng, thoa tinh chất cây phỉ lên các khu vực bị ảnh hưởng bằng bông gòn hoặc vải. Vì nó dễ thấm nhanh chóng, bạn có thể phải bôi lại nó thường xuyên.

Dầu dừa

Không còn sợ mùi cơ thể vì đây là 5 thành phần khử mùi tự nhiên, hiệu quả bạn có thể dễ dàng tìm thấy từ gian bếp nhà mình - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Dầu dừa nguyên chất có khả năng kháng khuẩn và kháng vi-rút rất tốt khi loại bỏ vi khuẩn gây mùi. Tất cả những gì bạn phải làm là thoa một ít dầu dừa lên những vùng da có mùi. Để nó ngấm vào da trước khi mặc quần áo, nếu không bạn sẽ có nguy cơ làm bẩn áo quần.

Một cách khắc phục tự làm khác là trộn dầu dừa và muối nở để tạo thành hỗn hợp sền sệt mà bạn có thể bảo quản và áp dụng khi cần thiết. Bạn cũng có thể lấy baking soda và bột bắp với lượng bằng nhau cùng với lượng dầu dừa vừa đủ trộn đều đế ử dụng. Bạn có thể đặt trong tủ lạnh trước khi sử dụng.

Theo Femina

4 vị trí hoàn hảo để xịt nước hoa và 4 điểm đừng bao giờ nghĩ tới để không phí phạm hương thơm này

4 vị trí hoàn hảo để xịt nước hoa và 4 điểm đừng bao giờ nghĩ tới để không phí phạm hương thơm này

Mùi hương của nước hoa mà chúng ta chọn mặc có thể nói lên điều gì đó. Nhưng để hương thơm mạnh mẽ đó kéo dài, bạn nên nhắm mục tiêu vào các điểm cụ thể và tránh những điểm có thể gây kích ứng da của bạn. Ngay cả khi bạn sử dụng chúng trên các điểm không phải là điểm nổi bật, bạn vẫn có thể đạt được kết quả tuyệt vời.

Xem thêm
Từ khóa:   khử mùi cơ thể khử mùi hôi nách cách khử mùi cơ thể

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 4 giờ 30 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 5 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 5 giờ 30 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 6 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới