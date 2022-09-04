Biện pháp đối phó với tình trạng rụng tóc sau sinh hữu hiệu giúp chị em xóa tan lo lắng

Làm đẹp 04/09/2022 10:14

Niềm vui trở thành mẹ không gì sánh được! Tất cả những đau đớn và khó khăn mà bạn phải trải qua trong giai đoạn mang thai sẽ biến mất khi bạn ôm con vào lòng. Khi bạn ổn định với công việc thường xuyên chủ yếu là chăm sóc con, nhưng rụng tóc sau sinh là một tình trạng nghiêm trọng mà đa số phụ nữ phải đối mặt.

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Ảnh minh họa: Internet

Tóc dày hơn, đầy đặn hơn là một trong những thay đổi tốt nhất của thai kỳ. Nhiều bà bầu nói họ có mái tóc đẹp nhất trong đời khi mang thai. Thật không may, cũng giống như thời kỳ mang thai, mái tóc tuyệt vời chỉ là tạm thời.

Có thể là một bất ngờ khó chịu khi tóc bạn bắt đầu mỏng đi vài tuần (8-12 tuần) sau khi sinh con. Bạn có thể thấy những sợi tóc lòa xòa trên gối và quần áo, hoặc tóc có thể làm tắc ống thoát nước của vòi hoa sen. Sự gia tăng rụng tóc này là hoàn toàn bình thường. Nguyên nhân là do nồng độ estrogen trở lại trạng thái trước khi mang thai.

Biện pháp đối phó với tình trạng rụng tóc sau sinh hữu hiệu giúp chị em xóa tan lo lắng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tóc rụng nhiều hơn sau khi sinh con không phải là dấu hiệu cho thấy bạn đang bị rụng tóc vĩnh viễn. Tóc của bạn sẽ trở lại kiểu phát triển bình thường theo thời gian. Khi con bạn được một tuổi, bạn có thể mong đợi tóc của mình đầy đủ như thường lệ ở chân tóc.

Lời khuyên cho các bà mẹ bị rụng tóc sau sinh

Các bác sĩ khuyên bạn nên ăn một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng. Điều này có thể giúp tóc phát triển sau khi giai đoạn rụng kết thúc.

Biện pháp đối phó với tình trạng rụng tóc sau sinh hữu hiệu giúp chị em xóa tan lo lắng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng dầu gội tạo độ phồng, những loại này có chứa các thành phần như protein bao phủ tóc, giúp tóc trông đầy đặn hơn.

Tránh sử dụng các loại dầu dưỡng nặng có thể làm nặng tóc và khiến tóc trông mềm nhũn.

Thử một kiểu tóc mới. Nhiều bà mẹ mới sinh thích để tóc ngắn. Kiểu ngắn có thể giúp tóc trông đầy đặn hơn. Tóc ngắn cũng có thể dễ cột hơn, giúp tiết kiệm thời gian.

Đừng buộc tóc quá chặt. Không sử dụng các phụ kiện buộc tóc như kẹp tóc đuôi ngựa bằng cao su hoặc kẹp tóc. Ngoài ra, tránh cột tóc đuôi ngựa quá chặt sẽ gây ra lực kéo và tóc dễ rụng.

Biện pháp đối phó với tình trạng rụng tóc sau sinh hữu hiệu giúp chị em xóa tan lo lắng - Ảnh 4
Liệu pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu (PRP)

Nếu tóc của bạn tiếp tục mỏng hơn hoặc dường như không mọc trở lại, bạn có thể thảo luận với bác sĩ da liễu của mình. Bạn có thể gặp các vấn đề sức khỏe khác gây ra rụng tóc, chẳng hạn như thiếu máu hoặc tình trạng tuyến giáp, thiếu vitamin D hoặc vitamin B12 cần điều chỉnh. Trong những trường hợp nghiêm trọng, bác sĩ da liễu của bạn sau khi đánh giá đầy đủ sẽ tư vấn cho bạn liệu pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) giúp mọc lại và phục hồi phần chân tóc bị.

Theo Times of Inida

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