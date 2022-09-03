Cứu chữa làn da cháy nắng nhanh chóng từ những lưu ý đơn giản nhất dành cho bạn

Làm đẹp 03/09/2022 10:00

Trong khi phòng ngừa là chìa khóa quan trọng, điều trị cháy nắng bằng một số biện pháp khắc phục tại nhà có thể giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn nhanh chóng. Bạn sẽ khuyến khích làn da của mình lành lại, giảm mẩn đỏ và đau rát, đồng thời rút ra bài học cuối cùng: Đừng quên bôi kem chống nắng!

Cứu chữa làn da cháy nắng nhanh chóng từ những lưu ý đơn giản nhất dành cho bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Để ngăn ngừa cháy nắng, hãy thoa kem chống nắng với chỉ số SPF cao và thoa kem thường xuyên. Có rất nhiều lựa chọn như kem chống nắng dạng xịt khoáng , kem chống nắng cho da bị mụn trứng cá, kem chống nắng cho da đầu,v.v. Nếu có thể, bạn thực sự muốn ở trong bóng râm càng nhiều càng tốt và khi ở ngoài trời bạn cần đội mũ che nắng.

Cứu chữa làn da cháy nắng nhanh chóng từ những lưu ý đơn giản nhất dành cho bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng cháy nắng cũng xảy ra với những người cẩn thận. Có thể bạn đã bỏ sót một chỗ chưa bôi kem chống nắng hoặc bạn quên thoa lại thường xuyên nếu cần. Dù bằng cách nào, điều đó có thể khiến bạn điên cuồng tra trên Google, "làm thế nào để hết cháy nắng nhanh" và "ý tưởng giảm cháy nắng" sau khi làn da của bạn chuyển màu rám nắng như tôm hùm.

Mặc dù bạn có thể muốn quay ngược thời gian và khắc phục vấn về làn da đang tổn thương của mình, nhưng thiệt hại đã xảy ra. Bạn đang gặp tình trạng làn da khô, đỏ, khó chịu và thậm chí có thể đau. Chắc chắn, bạn không thể một sớm một chiều phục hồi nhưng bạn có thể thực hiện các bước để giải tỏa tổn thương cho da ngay bây giờ.

Dưới đây, các phương pháp chữa cháy nắng đơn giản nhưng thực sự hiệu quả.

Không nên tắm xà phòng

Cứu chữa làn da cháy nắng nhanh chóng từ những lưu ý đơn giản nhất dành cho bạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sau một ngày dài dưới ánh nắng mặt trời, điều đầu tiên bạn muốn làm là tắm sạch, nhưng bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi tắm. Ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt và sử dụng xà phòng có thể làm khô và kích ứng da cháy nắng. Tắm nước mát là một lựa chọn tốt hơn.

Nếu bạn phải sử dụng xà phòng trong khi rửa, hãy tìm đến sản phẩm dịu nhẹ và cẩn thận rửa sạch cơ thể, cặn xà phòng còn sót lại có thể cực kỳ khô, điều này sẽ chỉ khiến tình trạng cháy nắng của bạn trở nên tồi tệ hơn.

Ngâm mình trong bột yến mạch

Cứu chữa làn da cháy nắng nhanh chóng từ những lưu ý đơn giản nhất dành cho bạn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Một cách chữa cháy nắng khác: Thêm bột yến mạch vào bồn tắm của bạn. Theo bác sĩ da liễu Michael Schreiber, nghiên cứu cho thấy bột yến mạch dạng keo giúp giảm viêm và giảm ngứa.

Bạn cũng có thể xay yến mạch trong máy xay thực phẩm và thêm vào bồn tắm. Trộn hỗn hợp trị liệu bằng bột yến mạch với nước tắm mát và ngâm mình trong vòng 15 đến 20 phút. Sau đó, nhẹ nhàng thấm khô da bằng khăn sạch. Chà xát để làm khô da sẽ chỉ khiến da thêm kích ứng.

Chườm đá

Cứu chữa làn da cháy nắng nhanh chóng từ những lưu ý đơn giản nhất dành cho bạn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Quấn một túi đá vào khăn ẩm và chườm lên vùng da sạm do cháy nắng. Điều này sẽ hấp thụ một phần nhiệt từ da của bạn, làm co mạch máu và giảm sưng.

Nước đá lạnh cũng là một lựa chọn. Đổ nước và đá vào một cái bát, nhúng một miếng vải vào nước rồi đắp lên vùng da bị rạm do nắng. Lặp lại quá trình này sau mỗi vài phút khi vải ấm lên. Tiến sĩ Schreiber nói: Chườm gạc nhiều lần mỗi ngày trong vòng 10 đến 15 phút để giảm đau nhanh chóng.

Chườm bằng rau đông lạnh

Bác sĩ da liễu Frederic Haberman, thuộc trung tâm da liễu và thẩm mỹ Haberman ở New York và New Jersey, cho biết, hãy cải thiện nếu cần thiết: "Bạn thậm chí có thể lấy một túi đậu Hà Lan đông lạnh, và sử dụng nó. Nhưng hãy nhớ quấn nó trước để bạn không đặt gói băng rau lạnh này trực tiếp vào da của mình."

Chế ngự da cháy nắng bằng trà

Cứu chữa làn da cháy nắng nhanh chóng từ những lưu ý đơn giản nhất dành cho bạn - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu cho thấy, axit tannic trong trà xanh và trà đen có thể giúp giảm nhiệt hình thành vết cháy nắng, trong khi catechin (một hợp chất chống oxy hóa) trong tà sẽ hỗ trợ phục hồi tổn thương da. Điều này có thể đặc biệt hữu ích nếu bạn bị bỏng quanh vùng mắt nhạy cảm của mình. Chỉ cần ngâm hai túi trà trong nước mát và đặt chúng lên trên mắt để giảm sưng và giúp giảm đau.

Nạp nhiều nước

Bạn cần uống nhiều nước để chống lại tác động làm khô da của vết cháy nắng. Nhưng nếu bạn không thể uống nhiều nước, hãy ăn nhẹ bằng các loại trái cây và rau quả nhiều nước, như dưa hấu, dưa chuột, dâu tây, cà chua, bưởi và dưa đỏ, tất cả đều chứa hơn 90% là nước.

Thoa nha đam

Tiến sĩ Basler cho biết: "Chúng tôi bắt đầu thấy bằng chứng trong các tài liệu y khoa cho thấy lô hội có thể thực sự giúp chữa lành vết thương. Nếu bạn có cây lô hội, chỉ cần ngắt một lá và lấy nước ép để thoa. Gel lô hội hữu cơ, nguyên chất là thứ rất tốt, đặc biệt là nếu bạn làm lạnh nó. Hãy tìm loại không chứa cồn, màu sắc và hương thơm có thể gây kích ứng da thêm."

Hãy thử dầu dừa

Cứu chữa làn da cháy nắng nhanh chóng từ những lưu ý đơn giản nhất dành cho bạn - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Trong trường hợp khó khăn, bạn có thể thử sử dụng dầu dừa trên vết cháy nắng của mình, nhưng không dùng dầu dừa tươi. Chỉ sử dụng dầu dừa hữu cơ, được ép lạnh, chỉ dùng thoa sau khi vết phồng rộp đã giảm bớt và vết bỏng của bạn đã kết thúc quá trình chữa lành. 

Bạn hãy nhớ luôn luôn thử một miếng trên da của bạn trước để đảm bảo bạn không có bất kỳ phản ứng không mong muốn nào. Tránh sử dụng dầu dừa trên mặt nếu bạn đang bị mụn trứng cá, vì nó có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông và dẫn đến nổi mụn.

Theo Prevention

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