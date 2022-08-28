Để thực hiện bạn lấy 1 nắm lá trầu không rửa sạch rồi ngâm với nước muối khoảng 10-15 phút. Sau đó bạn lấy ra giã thật nhuyễn rồi dùng bã trầu không đắp lên vùng da bị mụn đã làm sạch rồi mát xa trong khoảng 10-15 phút rồi rửa lại với nước mát. Thực hiện đều đặn 2-3 lần/tuần đến khi mụn dần biết mất.

Trong lá trầu không chứa hàm lượng lớn vitamin A, C, E và hợp chất chavicol một dạng phenol là hợp chất khử trùng mạnh mẽ giúp loại bỏ các vi khuẩn gây ra mụn, se khít lỗ chân lông và điều tiết việc sản xuất bã nhờn trên da.

Với đặc tính kháng nấm và kháng khuẩn, loại cây này sẽ làm dịu bất cứ tình trạng viêm nhiễm nào và làm mờ vết sẹo thâm trên da, trả lại cho bạn tấm lưng trần nuột nà, trắng sáng.

Ảnh minh họa: Internet

Giã vài lá sầu đâu thành dạng bột nhão mịn và bôi hỗn hợp này lên da, để trong khoảng 30 phút, sau đó rửa sạch và lau khô. Thực hiện đều đặn mỗi ngày để lấy lại làn da mịn màng nhanh chóng.

Khổ qua

Ảnh minh họa: Internet

Trong mướp đắng (khổ qua) chứa hàm lượng Alkaloid giúp kháng khuẩn và chống viêm điều trị mụn lưng hiệu quả. Đồng thời các loại vitamin khoáng chất giúp bổ sung độ ẩm, tái tạo da nhanh chóng để bạn sở hữu làn da trắng sáng mịn màng.

Để thực hiện bạn lấy mướp đắng rửa sạch sau đó loại bỏ hạt rồi cho vào máy ép lấy nước cốt. Dùng bông gòn thấm nước ép bôi lên vùng lưng bị mụn đã làm sạch để trong khoảng 10-15 phút rồi rửa lại với nước mát. Thực hiện đều đặn 2-3 lần/tuần đến khi mụn lưng dần biến mất.

Hỗn hợp mật ong – bột quế

Theo nhiều nghiên cứu mà chúng tôi tham khảo, kết luận rằng mật ong có những tính chất hóa học có thể diệt khuẩn, quế có tác dụng kháng khuẩn và chữa lành vết thương. Bộ đôi này là cách trị mụn lưng hiệu quả sâu bạn nên thử.

Cách làm: Trộn đều 2 muỗng canh mật ong và 1 muỗng bột quế cho đến khi tạo thành dạng bột nhão. Phết hỗn hợp bột lên bề mặt da lưng bị mụn, rửa sạch bằng nước ấm sau 30 phút.

Nghệ

Nghệ có chất chống oxy hóa mạnh mẽ, dễ dàng xâm nhập sâu vào các lớp da, chữa lành các mô liên kết, do đó làm mờ các vết thâm nhanh chóng.

Hãy trộn một muỗng cà phê bột nghệ với lượng sữa tươi không đường tương ứng rồi bôi lên da, để trong 20 phút rồi rửa sạch. Thực hiện 2 lần/ngày.

Bột đậu đỏ

Ảnh minh họa: Internet

Trong đậu đỏ chứa nhiều vitamin B, C, E dồi dào cùng nhiều chất chống oxy hóa giúp mang lại cho làn da nhiều dưỡng chất thiết yếu cho làn da. Sử dụng bột đậu đỏ trong làm đẹp sẽ giúp ngăn chặn dấu hiệu lão hóa da sớm và trị mụn hiệu quả.

Để thực hiện bạn lấy 2 thìa bột đậu đỏ trộn cùng với 2 thìa mật ong và 1 thìa nước cốt chanh được hỗn hợp sánh mịn. Sau đó bạn lấy hỗn hợp này bôi lên vùng da bị mụn đã làm sạch sau đó để trong khoảng 15-20 phút rồi rửa lại với nước mát. Thực hiện đều đặn 2-3 lần/tuần để có kết quả tốt.

Cà chua

Vitamin A, vitamin C và beta-carotene trong cà chua có tác dụng oxy hóa cao làm sạch các gốc tự do gây hại trong máu đồng thời giúp tẩy các tế bào chết dưới da. Nhờ đó cà chua là cách trị mụn lưng hiệu quả và phục hồi các tế bào bề mặt đã bị tổn thương do mụn.

Cách làm: Cà chua bỏ vỏ, bỏ hạt, nghiền nhuyễn rồi trộn đều cùng mật ong để tạo thành một hỗn hợp sền sệt. Bạn đắp hỗn hợp này lên da và để khoảng 20 phút sau đó rửa mặt lại thật sạch bằng nước.