Sở hữu mái tóc óng mượt như tơ bằng cách chăm sóc siêu đơn giản này

Làm đẹp 22/08/2022 07:39

Bạn có nghĩ rằng có khả năng làm tóc mềm mượt và óng ả như trong quảng cáo không? Mục tiêu chắc chắn có thể đạt được nếu bạn đưa một số quy trình đơn giản vào thói quen chăm sóc tóc hàng ngày của mình.

Đây là những phương pháp hiệu quả nhất dành cho những ai mơ ước có được mái tóc không chỉ thẳng mà còn chắc khỏe và bóng mượt.

1. "Từ chối" dùng khăn tắm 

Sở hữu mái tóc óng mượt như tơ bằng cách chăm sóc siêu đơn giản này - Ảnh 1

Bạn không nên chải tóc ngay sau khi gội vì nó làm hỏng lớp vảy và làm cho tóc trở nên giòn sau khi sấy.

Điều tương tự cũng xảy ra khi làm khô tóc bằng khăn vải bông xù, đó là lý do tại sao tốt hơn bạn nên sử dụng loại vải có khả năng hút ẩm tốt nhưng có cấu trúc mềm mại. Một lựa chọn tốt cho điều này là một chiếc áo phông cotton bình thường.

2. Sử dụng các sản phẩm chăm sóc tóc phù hợp 

Sở hữu mái tóc óng mượt như tơ bằng cách chăm sóc siêu đơn giản này - Ảnh 2

Dầu dưỡng tóc thúc đẩy quá trình chăm sóc sợi tóc tốt nhất, trong khi mặt nạ nuôi dưỡng tóc. Bạn có thể nhận được kết quả tốt hơn nữa nếu bạn chú ý đến thành phần của các sản phẩm này.

Sử dụng các loại dầu sau để làm cho tóc của bạn mềm mượt:

  • dầu jojoba (phục hồi cấu trúc tóc hư tổn)
  • dầu dừa (dưỡng ẩm, tạo độ bóng)
  • dầu ylang-ylang (có tác dụng làm mịn)
  • dầu hương thảo (dưỡng ẩm, thúc đẩy sự phát triển của tóc)
  • dầu bông cải xanh (silicone tự nhiên)
  • dầu argan (tạo độ bóng)
  • dầu hạt mỡ (tạo độ bóng, bảo vệ khỏi bức xạ tia cực tím)
  • dầu ngưu bàng (phục hồi cấu trúc tóc hư tổn, tăng tốc độ mọc tóc, chống khô da đầu)

Trước khi sử dụng dầu, hãy chắc chắn rằng bạn không có phản ứng dị ứng với dầu để không làm tổn thương da trên đầu của bạn.

Huyết thanh làm mượt tóc cần được thoa lên tóc ướt có thể là một sản phẩm hữu ích bổ sung trong quá trình chăm sóc tóc.

3. Chải tóc trước khi đi ngủ bằng cách sử dụng tinh dầu 

Sở hữu mái tóc óng mượt như tơ bằng cách chăm sóc siêu đơn giản này - Ảnh 3

Nếu được thực hiện thường xuyên, quy trình đơn giản và dễ chịu này có thể làm tăng đáng kể vẻ ngoài cho mái tóc của bạn. Bôi một ít dầu lên lược có những khoảng trống nhỏ giữa các răng và chải tóc trong vài phút.

Chú ý đến loại tóc của bạn - một giọt dầu sẽ đủ cho tóc dầu, trong khi 3 giọt dầu có thể được sử dụng cho tóc khô.

Các loại dầu như chanh, cam bergamot, cây trà, cỏ roi ngựa và cây bách xù phù hợp nhất với tóc dầu.

Các loại dầu hoa oải hương, ylang-ylang, cam và vervain là sự lựa chọn hoàn hảo cho tóc khô và tóc thường.

4. Sử dụng một số quy tắc đơn giản khi làm khô tóc bằng máy sấy tóc 

Sở hữu mái tóc óng mượt như tơ bằng cách chăm sóc siêu đơn giản này - Ảnh 4

Làm theo những quy tắc đơn giản sau sẽ giúp giữ gìn sức khỏe và vẻ đẹp của mái tóc của bạn:

  • Không sấy tóc quá ướt bằng máy sấy (nếu có những giọt nước đọng trên tóc thì trong quá trình sấy tóc sẽ bắt đầu nóng lên sẽ phá vỡ cấu trúc của tóc)
  • Chia tóc thành các vùng và sấy với từng vùng một;
  • Đặt luồng không khí hoàn toàn theo hướng từ trên xuống dưới để trục tóc có thể được vuốt ra và các lọn tóc cũng có thể được suôn mượt hơn.

5. Sử dụng đúng lược 

Sở hữu mái tóc óng mượt như tơ bằng cách chăm sóc siêu đơn giản này - Ảnh 5

Nếu bạn muốn có được mái tóc suôn mượt, lựa chọn tốt nhất là sử dụng lược chải tóc bằng gỗ. Nó sẽ giúp chải tóc một cách dễ dàng mà không nhiễm điện và không làm hỏng cấu trúc của tóc. Những chiếc lược silicone được phát minh gần đây mang lại hiệu quả tương tự.

Sử dụng lược bằng gỗ và silicon với những khoảng trống nhỏ giữa các răng để phân phối dầu và mặt nạ tóc tốt hơn. Sử dụng lược để tạo kiểu tóc và giúp tóc không bị rối.

6. Ủ tóc với tinh dầu

Sở hữu mái tóc óng mượt như tơ bằng cách chăm sóc siêu đơn giản này - Ảnh 6

Quấn tóc nóng và lạnh là quy trình phổ biến ở các tiệm làm đẹp nhưng bạn cũng có thể thực hiện tại nhà.

Mặt nạ nóng được coi là hiệu quả hơn. Bạn có thể thực hiện như sau tại nhà: thoa hỗn hợp dầu đã ủ lên tóc, quấn tóc bằng khăn ấm và trùm một chiếc mũ polyetylen lên trên. Để nó trong 30-60 phút và gội sạch bằng dầu gội đầu.

Các mặt nạ hiệu quả nhất là:

  • dầu dừa và dầu hạnh nhân dành cho tóc dầu
  • dầu bơ, mè và ngưu bàng cho tóc khô
  • dầu ô liu và dầu hạt lanh cho tóc thường

Bạn cũng có thể tùy ý thêm tinh dầu vào lớp nền tóc. Hãy nhớ về các màu tóc khi được sử dụng thường xuyên, dầu có thể thúc đẩy thuốc nhuộm tóc phai màu nhanh chóng, trong khi dầu ngưu bàng có thể làm cho tóc đen hơn.

7. Bảo vệ mái tóc của bạn trong cả mùa hè và mùa đông 

Sở hữu mái tóc óng mượt như tơ bằng cách chăm sóc siêu đơn giản này - Ảnh 7

Thời tiết lạnh và nóng cực kỳ bất lợi cho cấu trúc tóc, đó là lý do tại sao nó cần được bảo vệ khỏi tia UV vào mùa hè và khỏi sương giá vào mùa đông.

Nếu không, tóc của bạn có thể trở nên xỉn màu và dễ gãy. Bạn có thể sử dụng các sản phẩm đặc biệt có chức năng bảo vệ nhiệt trong mùa hè thay vì sử dụng mũ lưỡi trai che nắng.

Theo Brightside

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