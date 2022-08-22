Muốn có sản phẩm làm đẹp đa chức năng, bạn đừng nên bỏ lỡ "nữ hoàng" của làng thực phẩm phẩm mang tên yến mạch

Dưới đây là tất cả những điều bạn có thể làm với yến mạch để làm giàu cho chế độ làm đẹp của mình.

Còn cách nào tốt hơn để cung cấp cho làn da của bạn các chất dinh dưỡng , vitamin và các chất bổ sung khác ngoài việc chăm sóc da bằng yến mạch được biết đến với đặc tính dưỡng ẩm, làm sạch, chống oxy hóa và chống viêm không?

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong nhiều giờ cùng với ô nhiễm và khói bụi có thể làm tổn thương da, khiến da trở nên xỉn màu và khô ráp. Tình trạng khô da này cũng dẫn đến các vấn đề về da khác như ngứa và nhiễm trùng.

Làm cho mình một bồn tắm "hoàng gia" bằng cách xay một cốc yến mạch khô trong máy xay sinh tố. Thêm bột này vào bồn tắm của bạn và đổ đầy nước ấm. Dùng tay xoáy nước vài lần cho đều hỗn hợp. Thêm một vài giọt tinh dầu yêu thích của bạn như hoa hồng, hoa oải hương hoặc sả. Ngâm mình trong khoảng 15 đến 20 phút và thấm khô bằng khăn mềm. Tốt nhất là nên tắm nước này hai lần một tuần.

Giúp làm sạch sâu

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Thay vì chọn miếng dán cho mặt hoặc mũi, hãy loại bỏ mụn đầu đen khó chịu và tế bào da chết với sự giúp đỡ của yến mạch. Nó sẽ là một chất tẩy tế bào chết tuyệt vời, giúp da mềm mại và dẻo dai bất chấp việc chà xát mạnh.

Để bắt đầu, bạn hãy trộn một thìa sữa chua với một thìa bột yến mạch xay. Thêm một vài giọt mật ong và trộn để tạo thành một hỗn hợp mịn. Đắp hỗn hợp này lên mặt, giữ nguyên trong 15 phút và rửa sạch bằng nước ấm. Bạn cũng có thể trộn hai thìa bột yến mạch với một thìa sữa, mật ong và dầu ô liu. Đắp trực tiếp lên mặt và giữ nguyên trong 5 đến 10 phút. Sau đó, massage nó trên khuôn mặt của bạn theo chuyển động tròn. Rửa sạch bằng nước ấm sau khi đăp và lau khô da.

Loại bỏ mụn trứng cá

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Nếu bạn muốn có một làn da sáng và khỏe mạnh, điều quan trọng là bạn phải xem xét kỹ lưỡng vùng da của mình. Hãy bắt đầu ngày mới với một bát yến mạch vì đây là một trong những nguồn cung cấp chất xơ và chất chống oxy hóa tốt nhất, giúp giải độc cơ thể từ trong ra ngoài.

Để bôi ngoài da, bạn hãy trộn nước ép từ nửa quả chanh với lòng trắng trứng gà và một thìa bột yến mạch để tạo thành hỗn hợp nhuyễn. Thoa hỗn hợp lên mặt và cổ, để trong vòng 15 đến 20 phút. Rửa sạch và lau khô. Làm điều này hai lần một tuần và làn da của bạn sẽ sớm láng mịn hơn.

Cân bằng lượng dầu trên da của bạn

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Dẫn đầu cuộc chiến chống lại da nhờn có lẽ là chiên binh mang tên yến mạch, nó hoạt động như một chất hấp thụ tự nhiên tuyệt vời giúp loại bỏ dầu thừa. Ngoài ra, do hàm lượng saponin có trong yên mạch nên nó hoạt động kỳ diệu như một chất làm sạch da tự nhiên cho da nhạy cảm hoặc da khô.

Bạn hãy xay hai thìa yến mạch thành bột mịn. Tiếp theo, xay nhuyễn một quả cà chua và thêm vào bột yến mạch cùng với hai thìa nước hoa hồng. Đắp hỗn hợp này lên mặt và cổ của bạn, để trong 15 phút rồi rửa sạch da bằng nước ấm.

Chống da đầu nhờn và ngứa

Điều trị da đầu ngứa và nhờn có thể dễ dàng như chọn một chai dầu gội trị gàu. Nhưng nó không nhất thiết phải điều trị nguyên nhân cơ bản của ngứa. Bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách điều trị da đầu với một số loại yến mạch, nó cũng đóng vai trò như một chất làm dịu và dưỡng ẩm tự nhiên.

Bnạ hãy trộn một thìa yến mạch và sữa tươi vào bát. Tiếp theo, thêm một thìa dầu hạnh nhân hữu cơ vào và trộn đều. Thoa hỗn hợp này lên da đầu và chân tóc, để trong 30 phút. Sau đó hãy gội đầu lại bằng nước lạnh và chỉ dầu gội nhẹ nhàng lại thôi nhé.

Loại bỏ lông mặt

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Lông mặt có thể là một nhiệm vụ khá khó để loại bỏ. Bạn phải đối phó với cơn đau đi kèm khi tẩy lông. Loại bỏ lông mặt không mong muốn tại nhà chỉ bằng cách trộn một quả chuối nghiền với hai thìa cà phê yến mạch sẽ dễ chịu hơn nhiêu.

Hãy mát xa hỗn hợp này lên mặt trong vòng 15 đến 20 phút theo chuyển động tròn và rửa sạch bằng nước. Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng nó hai lần một tuần.

Theo Femina