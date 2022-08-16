Cải thiện vùng da đầu gối và khuỷu tay thâm sạm với 4 mẹo nhỏ siêu hữu ích cho hội chị em

Làm đẹp 16/08/2022 11:05

Khi chúng ta nghĩ đến sắc tố, đầu gối và khuỷu tay sẫm màu hơn là những hiện tượng phổ biến và nổi bật nhất sẽ xuất hiện trong tâm trí bạn. Dĩ nhiên ai cũng muốn làn da của mình mịn màng, tươi trẻ và không đọng lại vết thâm sạm. Để làm được điều đó, đặc biệt là với vùng da đầu gối, khuỷu tay thì lại cần nhiều sự quan tâm hơn nữa.

Cải thiện vùng da đầu gối và khuỷu tay thâm sạm với 4 mẹo nhỏ siêu hữu ích cho hội chị em - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước khi khai thác các giải pháp trị thâm đầu gối và khuỷu tay, điều quan trọng là phải hiểu tại sao nó lại xảy ra. Melanin là sắc tố da được kích hoạt khi có ma sát. Khi bạn nghĩ về ma sát, hai khu vực nào dễ xảy ra ma sát nhất? Khuỷu tay của bạn và đầu gối là câu trả lời. Đây là lý do tại sao vùng da quanh khuỷu tay và đầu gối của bạn có vẻ sẫm màu hơn. 

Trái ngược với các thủ thuật phổ biến, đây sẽ là một số mẹo và phương pháp được da liễu phê duyệt để đảo ngược các sắc tố không mong muốn này trên khuỷu tay và đầu gối của chúng ta.

Chọn các thành phần làm sáng da

Cải thiện vùng da đầu gối và khuỷu tay thâm sạm với 4 mẹo nhỏ siêu hữu ích cho hội chị em - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tất cả chúng ta đều biết đến rất nhiều lợi ích của vitamin C để có được làn da rạng rỡ và tươi sáng. Cũng giống như vậy, có một số thành phần khác cũng có thể giúp giảm bớt sắc tố trên toàn cơ thể chứ không chỉ trên mặt. 

Khuỷu tay và đầu gối của bạn phản ứng với các thành phần làm sáng như niacinamide và axit kojic cũng như trên khuôn mặt của bạn. Bạn có thể đầu tư vào các thành phần này một cách đặc biệt hoặc một mẹo nhỏ là sử dụng bất kỳ loại kem hoặc huyết thanh nào không phù hợp với da mặt của bạn. Rất có thể đầu gối và khuỷu tay của bạn sẽ thích chúng.

Dưỡng ẩm là điều tối ưu

Cải thiện vùng da đầu gối và khuỷu tay thâm sạm với 4 mẹo nhỏ siêu hữu ích cho hội chị em - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Da mất nước và thiếu ẩm kéo theo rất nhiều mối quan tâm về da và tất cả chúng ta đều nhận thức được điều này. Giữ ẩm và ngậm nước cho những vùng da này vì da được dưỡng ẩm tốt sẽ hồi phục và sửa chữa nhanh hơn nên khả năng hình thành sắc tố ít hơn. Bạn có thể cân nhắc sử dụng kem dưỡng thể với urê, ceramides và bơ hạt mỡ để giữ cho vùng da này mềm mại và được nuôi dưỡng.

Hãy nhớ tẩy tế bào chết

Cải thiện vùng da đầu gối và khuỷu tay thâm sạm với 4 mẹo nhỏ siêu hữu ích cho hội chị em - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng tẩy tế bào chết là rất quan trọng để tái tạo tế bào da ở khu vực này. Thực hiện tẩy da chết toàn thân mỗi tuần một lần cho những vùng da này bằng dung dịch axit glycolic hoặc axit lactic tại nhà.   

Hãy thử một loại kem phục hồi gót chân cho vùng đầu gối và khuỷu tay

Cải thiện vùng da đầu gối và khuỷu tay thâm sạm với 4 mẹo nhỏ siêu hữu ích cho hội chị em - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nếu đầu gối và khuỷu tay của bạn quá khô hoặc thâm đen, một loại kem phục hồi gót chân chắc chắn có thể giải cứu bạn. Kem phục hồi gót chân có chứa nhiều chất làm mềm như bơ hạt mỡ và sáp parafin. Chúng cũng chứa chất tiêu sừng hoặc chất tẩy tế bào chết có độ bền cao như urê và axit lactic. Vì vậy, lần tới khi bạn nghĩ đến việc thoa kem dưỡng thể thông thường tương tự lên đầu gối và khuỷu tay, hãy nghĩ lại, chúng có thể yêu cầu "chế độ dinh dưỡng nặng" hơn. Bơ ca cao nguyên chất và mạnh cũng sẽ hữu ích trong trường hợp này.

Theo Femina

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