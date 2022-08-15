Nguyễn Hiền - Khao khát lan tỏa giấc mơ làm đẹp giúp nâng tầm sắc đẹp Việt

Nguyễn Hiền là một chuyên gia trẻ thành công với sự nghiệp kinh doanh các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp . Với cô, dấn thân vào lĩnh vực này chính là nỗ lực để truyền tải những thông điệp tích cực về vẻ đẹp đối với người phụ nữ hiện đại.

Sở dĩ phụ nữ được gọi là “phái đẹp” bởi theo thời gian, tuổi tác của con người dần dần tăng lên, quá trình lão hóa bắt đầu xuất hiện. Dù vậy, phụ nữ vẫn giữ được nét đẹp riêng qua từng độ tuổi, miễn họ biết cách chăm sóc bản thân mình, biết chiều chuộng làn da để trở nên xinh đẹp nhất trong mắt mọi người.

Với Hiền, làn da đẹp rất quý, giúp bản thân trẻ trung, ưa nhìn hơn. "Nhưng chỉ vì muốn da đẹp mà quá khắt khe với bản thân thì Hiền lại thấy nó không còn là niềm vui niềm tự hào của bản thân nữa. Hiền mong mọi người sẽ chọn được cho mình một phương pháp chăm sóc da đơn giản và mang lại hiệu quả như mong muốn" - cô nói.

Ngay từ nhỏ, Nguyễn Hiền đã có niềm đam mê muốn chăm sóc sức khỏe cho mọi người xung quanh mình, chính vì vậy, cô luôn không ngừng học hỏi, và cập nhật những kiến thức về dinh dưỡng, làm đẹp. Cô xác định muốn phát triển trong lĩnh vực này thì nhất định phải nâng cao kỹ năng cho bản thân mỗi ngày.

“Là phụ nữ hiện đại, bạn nên tập cho mình thói quen chăm sóc da dựa trên nền tảng khoa học. Bản thân tôi rất mong muốn mình có thể góp phần giúp mọi người hiểu rõ hơn về làn da cũng như biết cách chăm sóc và lựa chọn sản phẩm chuyên dụng cho từng loại da. Từ đó giúp mọi người đẹp hơn và tự tin vào bản thân mình, đặc biệt là vẻ đẹp BEAUTY INSIDE OUT - không chỉ đẹp bên ngoài mà còn rạng rỡ từ bên trong”, chia sẻ tâm huyết từ Master Nguyễn Hiền.

Chính từ những trải nghiệm đó, cộng với niềm đam mê làm đẹp luôn cháy bỏng trong mình, đã thôi thúc cô tìm cách giúp đỡ mọi người xung quanh thay đổi diện mạo và nâng cao sức khỏe. Đó cũng chính là lý do Nguyễn Hiền đã dành nhiều tâm huyết để cùng các đồng nghiệp tìm tòi, nghiên cứu nhằm giới thiệu những sản phẩm phù hợp với thể trạng sức khỏe cũng như nhu cầu chăm sóc sắc đẹp của từng khách hàng khác nhau.

Nữ chuyên gia Nguyễn Hiền tâm sự, niềm vui của cô chính là được chia sẻ, đồng hành cùng khách hàng trong việc lựa chọn và sử dụng những sản phẩm phù hợp với làn da của mình. Cô luôn sẵn sàng mang hết kiến thức và kinh nghiệm thực tế của chính mình để giúp mọi người nâng cao hiểu biết về chăm sóc sức khỏe một cách khoa học, an toàn.

Hiểu được giá trị của sắc đẹp trong cuộc sống hiện đại, Nguyễn Hiền luôn nỗ lực giúp chị em phụ nữ ngày một tự tin về ngoại hình, nhan sắc để sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới. Ở góc nhìn là một doanh nhân, cô luôn đặt chữ tâm và tín lên hàng đầu, cũng như là kim chỉ nam cho mọi hoạt động kinh doanh của mình.

Với đam mê được chia sẻ những kiến thức mình có được về phương pháp làm đẹp đúng đắn và hiệu quả đối với mỗi loại da khác nhau. Master Nguyễn Hiền đã và đang hiện thực hóa ước mơ đó bằng cách chia sẻ làm đẹp qua rất nhiều khóa học ngắn hạn và dài hạn, đặc biệt miễn phí. Ngoài ra cô luôn sẵn sàng tư vấn về kiến thức làm đẹp cho những chị em phụ nữ có nhu cầu hoặc đang tìm hiểu cách để có được làn da đẹp, mịn màng và căng bóng.

Với tâm huyết dành cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, Nguyễn Hiền kỳ vọng, bản thân sẽ tiếp tục thành công hơn trên con đường sắp tới. Chúc cho con đường lan tỏa và phát triển sắc đẹp giúp hàng triệu phụ nữ Việt của cô sẽ sớm thành công.