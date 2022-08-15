Nguyễn Hiền - Khao khát lan tỏa giấc mơ làm đẹp giúp nâng tầm sắc đẹp Việt

Làm đẹp 15/08/2022 15:26

Nguyễn Hiền khởi nghiệp từ mong muốn nâng cao nhan sắc cho người Việt, truyền tải thêm nhiều kiến thức chăm sóc sắc đẹp cho chị em phụ nữ.

Nguyễn Hiền là một chuyên gia trẻ thành công với sự nghiệp kinh doanh các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Với cô, dấn thân vào lĩnh vực này chính là nỗ lực để truyền tải những thông điệp tích cực về vẻ đẹp đối với người phụ nữ hiện đại.

Nguyễn Hiền - Khao khát lan tỏa giấc mơ làm đẹp giúp nâng tầm sắc đẹp Việt - Ảnh 1

Với Hiền, làn da đẹp rất quý, giúp bản thân trẻ trung, ưa nhìn hơn. "Nhưng chỉ vì muốn da đẹp mà quá khắt khe với bản thân thì Hiền lại thấy nó không còn là niềm vui niềm tự hào của bản thân nữa. Hiền mong mọi người sẽ chọn được cho mình một phương pháp chăm sóc da đơn giản và mang lại hiệu quả như mong muốn" - cô nói.

Sở dĩ phụ nữ được gọi là “phái đẹp” bởi theo thời gian, tuổi tác của con người dần dần tăng lên, quá trình lão hóa bắt đầu xuất hiện. Dù vậy, phụ nữ vẫn giữ được nét đẹp riêng qua từng độ tuổi, miễn họ biết cách chăm sóc bản thân mình, biết chiều chuộng làn da để trở nên xinh đẹp nhất trong mắt mọi người.

Ngay từ nhỏ, Nguyễn Hiền đã có niềm đam mê muốn chăm sóc sức khỏe cho mọi người xung quanh mình, chính vì vậy, cô luôn không ngừng học hỏi, và cập nhật những kiến thức về dinh dưỡng, làm đẹp. Cô xác định muốn phát triển trong lĩnh vực này thì nhất định phải nâng cao kỹ năng cho bản thân mỗi ngày.

Nguyễn Hiền - Khao khát lan tỏa giấc mơ làm đẹp giúp nâng tầm sắc đẹp Việt - Ảnh 2

“Là phụ nữ hiện đại, bạn nên tập cho mình thói quen chăm sóc da dựa trên nền tảng khoa học. Bản thân tôi rất mong muốn mình có thể góp phần giúp mọi người hiểu rõ hơn về làn da cũng như biết cách chăm sóc và lựa chọn sản phẩm chuyên dụng cho từng loại da. Từ đó giúp mọi người đẹp hơn và tự tin vào bản thân mình, đặc biệt là vẻ đẹp BEAUTY INSIDE OUT - không chỉ đẹp bên ngoài mà còn rạng rỡ từ bên trong”, chia sẻ tâm huyết từ Master Nguyễn Hiền.

Nguyễn Hiền - Khao khát lan tỏa giấc mơ làm đẹp giúp nâng tầm sắc đẹp Việt - Ảnh 3

Chính từ những trải nghiệm đó, cộng với niềm đam mê làm đẹp luôn cháy bỏng trong mình, đã thôi thúc cô tìm cách giúp đỡ mọi người xung quanh thay đổi diện mạo và nâng cao sức khỏe. Đó cũng chính là lý do Nguyễn Hiền đã dành nhiều tâm huyết để cùng các đồng nghiệp tìm tòi, nghiên cứu nhằm giới thiệu những sản phẩm phù hợp với thể trạng sức khỏe cũng như nhu cầu chăm sóc sắc đẹp của từng khách hàng khác nhau.

Nữ chuyên gia Nguyễn Hiền tâm sự, niềm vui của cô chính là được chia sẻ, đồng hành cùng khách hàng trong việc lựa chọn và sử dụng những sản phẩm phù hợp với làn da của mình. Cô luôn sẵn sàng mang hết kiến thức và kinh nghiệm thực tế của chính mình để giúp mọi người nâng cao hiểu biết về chăm sóc sức khỏe một cách khoa học, an toàn.

Nguyễn Hiền - Khao khát lan tỏa giấc mơ làm đẹp giúp nâng tầm sắc đẹp Việt - Ảnh 4

Hiểu được giá trị của sắc đẹp trong cuộc sống hiện đại, Nguyễn Hiền luôn nỗ lực giúp chị em phụ nữ ngày một tự tin về ngoại hình, nhan sắc để sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới. Ở góc nhìn là một doanh nhân, cô luôn đặt chữ tâm tín lên hàng đầu, cũng như là kim chỉ nam cho mọi hoạt động kinh doanh của mình.

Với đam mê được chia sẻ những kiến thức mình có được về phương pháp làm đẹp đúng đắn và hiệu quả đối với mỗi loại da khác nhau. Master Nguyễn Hiền đã và đang hiện thực hóa ước mơ đó bằng cách chia sẻ làm đẹp qua rất nhiều khóa học ngắn hạn và dài hạn, đặc biệt miễn phí. Ngoài ra cô luôn sẵn sàng tư vấn về kiến thức làm đẹp cho những chị em phụ nữ có nhu cầu hoặc đang tìm hiểu cách để có được làn da đẹp, mịn màng và căng bóng.

Nguyễn Hiền - Khao khát lan tỏa giấc mơ làm đẹp giúp nâng tầm sắc đẹp Việt - Ảnh 5

Với tâm huyết dành cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, Nguyễn Hiền kỳ vọng, bản thân sẽ tiếp tục thành công hơn trên con đường sắp tới. Chúc cho con đường lan tỏa và phát triển sắc đẹp giúp hàng triệu phụ nữ Việt của cô sẽ sớm thành công.

Sở hữu làn da hồng hào, trắng sáng, mờ vết thâm nhờ xông hơi mặt mỗi tuần

Sở hữu làn da hồng hào, trắng sáng, mờ vết thâm nhờ xông hơi mặt mỗi tuần

Xông hơi mặt được xem là phương pháp chăm sóc da một cách hiệu quả, tiết kiệm chi phí, có thể dễ dàng làm ngay tại nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   làm đẹp chăm sóc sắc đẹp chăm sóc da chuyên sâu

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 47 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 1 giờ 47 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 2 giờ 59 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 4 giờ 1 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 4 giờ 26 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 5 giờ 7 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới