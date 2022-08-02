Học lõm bí kiếp làm đẹp của Lưu Diệc Phi: Nói không với đồ ăn nhanh, thường xuyên tập luyện thể thao

Chăm sóc da 02/08/2022 18:09

Lưu Diệc Phi luôn được gọi là "thần tiên tỷ tỷ" của xứ Trung, cô nàng không chỉ sở hữu gương mặt thanh tú mà còn có làn da trắng mịn không tỳ vết. Cùng xem bí kíp làm đẹp của cô nàng để chăm sóc cho làn da của bản thân mình nhé!

Lưu Diệc Phi dù đã bước qua U40, song nhan sắc và thần thái của cô nàng luôn được ca ngợi là "Thần tiên tỷ tỷ kinh điển nhất" trong lịch sử phim ảnh Trung Hoa. Ở tuổi 35, cô nàng không chỉ có cho mình một gia tài các vai diễn đồ sộ mà còn sở hữu kí kíp làm đẹp "vô nhị", bao năm trôi qua người ta vẫn thường cảm thán trước nhan sắc "bị thời gian lãng quên" của cô nàng.

Học lõm bí kiếp làm đẹp của Lưu Diệc Phi: Nói không với đồ ăn nhanh, thường xuyên tập luyện thể thao - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi được mệnh danh "thần tiên tỷ tỷ" Trung Hoa

 Từng khẳng định nhan sắc của mình hoàn toàn tự nhiên, Lưu Diệc Phi còn hé lộ bí kiếp dưỡng da tại nhà "không tốn kém" nhưng hiệu quả cực kỳ cao. Cô đã nghiên cứu và vận dụng duy trì cho đến tận bây giờ để giữ làn da căng bóng, khỏe khoắn. Bỏ túi ngay những bí kíp của cô nàng xinh đẹp này nhé!

Tập thể thao thuyền xuyên và điều độ

Học lõm bí kiếp làm đẹp của Lưu Diệc Phi: Nói không với đồ ăn nhanh, thường xuyên tập luyện thể thao - Ảnh 2
Mặt mộc xinh đẹp của mỹ nhân họ Lưu

Để sở hữu thân hình và làn da căng bóng, khỏe khoắn như hiện tại, nữ diễn viên họ Lưu cho biết cô luôn duy trì luyện tập thể thao mỗi ngày. Những bộ môn như chạy bộ, nhảy dây, đạp xe, bơi lội,.. không chỉ giúp sức khỏe ngày càng tốt mà còn giữ cho làn da luôn tràn đầy sức sống, cơ thể đổ mồ hôi sẽ tiết ra những chất không tốt, làn da được "thở oxi" sẽ ngày càng đẹp. Thời gian tập luyện ít nhất là 3 buổi/tuần. Bên cạnh đó nếu có nhiều thời gian nên đến tham gia tập luyện yoga hoặc gym để nâng cao sự dẻo dai với các bài tập có máy móc chuyên nghiệp hỗ trợ. 

Không bỏ bữa sáng, ăn uống có khoa học

Học lõm bí kiếp làm đẹp của Lưu Diệc Phi: Nói không với đồ ăn nhanh, thường xuyên tập luyện thể thao - Ảnh 3
Nhan sắc hút hồn của Lưu Diệc Phi ở tuổi 35

 Nàng Cô Cô cho biết cô không bao giờ bỏ bữa sáng, nhưng không nên ăn các món quá nặng vào buổi sáng. Mỹ nhân họ Lưu cho biết cô thường ăn sữa chua mix các loại hạt hoặc ăn trái cây. 

Hạn chế ăn các thực phẩm nhiều đạm và chất béo, nên ăn nhiều rau xanh, uống các loại nước ép. Thay thế các loại thực phẩm thông thường thành thực phẩm giàu chất xơ như yến mạch, rau củ quả tươi. 

 

 

Tuyệt đối nói không với đồ ăn nhanh

Học lõm bí kiếp làm đẹp của Lưu Diệc Phi: Nói không với đồ ăn nhanh, thường xuyên tập luyện thể thao - Ảnh 4
Cô nàng không ngại chia sẻ bí kíp làm đẹp của mình

 Là một mỹ nhân hàng đầu trong làng giải trí Hoa ngữ, Lưu Diệc Phi hiểu được những tác hại của đồ ăn nhanh như snack, khoai tây chiên, gà rán sẽ khiến cung cấp lượng lớn chất béo làm cho cân nặng tăng nhanh. Bên cạnh đó các món chế biến nhanh con gây hại cho đường ruột, tiêu hóa, dễ gây ra các bệnh và làm ảnh hưởng đến làn da.

Chính vì vậy, cô nàng sẽ nói không với các thực phẩm này cũng như hạn chế đồ ăn cay nóng. 

Bổ sung vitamin và sử dụng thực phẩm chức năng

Để có làn da vạn người mê, Lưu Diệc Phi cho biết cô thường xuyên bổ sung các loại vitamin giúp làm đẹp, trắng sáng và mịn da. Vẻ đẹp phải được chăm chút từ bên trong ra bên ngoài, thế nên việc sử dụng các loại thực phẩm chức năng giúp hỗ trợ quá trình làm đẹp, giữ cho làn da được khỏe mạnh từ bên trong. 

Thường xuyên rửa mặt bằng nước ấm 

Học lõm bí kiếp làm đẹp của Lưu Diệc Phi: Nói không với đồ ăn nhanh, thường xuyên tập luyện thể thao - Ảnh 5
Nhan sắc xứng danh "thần tiên tỷ tỷ" của cô nàng

Bí quyết đặc biệt của Lưu Diệc Phi là sử dụng nước ấm để rửa mặt và chăm sóc da. Nước ấm được chuẩn bị đúng 30 độ để không làm hại da, đặc biệt dành cho da dầu, da nhạy cảm dễ lên mụn, nước ấm giúp da tẩy bỏ dầu và chất cặn bã, như một hình thức xông hơi da mặt giúp da chắc khỏe, mịn màng hơn.

Ngoài ra cô nàng còn chú trọng tẩy trang thật sạch và dưỡng ẩm da mỗi ngày để duy trì độ căng mướt của làn da.

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