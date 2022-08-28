4 thời điểm không nên đắp mặt dạ vừa phí tiền vừa tốn công

Làm đẹp 28/08/2022 10:43

Dù là loại mặt nạ đắt nhất nhưng khi sử dụng trong 4 thời điểm này chỉ thêm phí của

Đắp trước khi trang điểm

4 thời điểm không nên đắp mặt dạ vừa phí tiền vừa tốn công - Ảnh 1

Bởi lỗ chân lông sẽ hơi mở ra sau khi đắp mặt nạ, khiến lớp nền trang điểm bị “mắc kẹt” trong lỗ chân lông. Ảnh minh họa: Internet

Để lớp trang điểm lâu trôi hơn, nhiều người thường đắp mặt nạ dưỡng ẩm. Thực tế, thói quen này là sai lầm. Bởi lỗ chân lông sẽ hơi mở ra sau khi đắp mặt nạ, khiến lớp nền trang điểm bị “mắc kẹt” trong lỗ chân lông, làm tăng khả năng tắc nghẽn và làm chất lượng da xấu đi. Ngoài ra, nếu tinh chất còn sót lại trên mặt, nó có thể không tương thích với sản phẩm trang điểm, khiến lớp make up bị vón cục.

Đắp mặt nạ đêm khuya

Sau 11 giờ tối, cơ thể sẽ đi vào trạng thái tự sửa chữa các tế bào hư tổn, thanh lọc độc tố, trao đổi chất, sản sinh da mới. Do đó, để duy trì sức khỏe và làn da tươi trẻ, bạn nên ngủ trước 11 giờ tối thay vì đắp mặt nạ.

Hãy chú ý và tránh đắp mặt nạ giấy vào  thời điểm trên để bảo vệ sức khỏe của làn da, đồng thời không tốn kém quá nhiều tiền mà chẳng đạt được hiệu quả gì.

Đắp mặt nạ trong lúc tắm

4 thời điểm không nên đắp mặt dạ vừa phí tiền vừa tốn công - Ảnh 2

Các nàng lựa chọn đắp mặt nạ trong thời điểm này còn có thể gây hại cho da chứ không hề có tác dụng tốt. Ảnh minh họa: Internet

Nhiều quý cô bận rộn thường tranh thủ thời gian để đắp mặt nạ giấy trong lúc tắm. Có chị em còn nghĩ rằng lỗ chân lông giãn nở ra trong lúc tắm nên dưỡng chất từ mặt nạ có thể thẩm thấu vào da nhanh hơn. Tuy nhiên trên thực tế, thói quen này lại không hề tốt. Khi chị em tắm, tất cả bụi bẩn, mồ hôi từ da đầu và tóc sẽ hòa lẫn với nước rồi xâm nhập vào da. Các nàng lựa chọn đắp mặt nạ trong thời điểm này còn có thể gây hại cho da chứ không hề có tác dụng tốt. Thay vào đó, chị em hãy nghỉ ngơi một chút sau khi tắm để làn da dần trở lại trạng thái cân bằng rồi mới sử dụng mặt nạ là thời điểm tốt nhất.

Đắp mặt nạ trong phòng điều hòa

Nhiều cô nàng có thói quen đắp mặt nạ trong phòng điều hòa bởi suy nghĩ: “Không khí trong phòng lạnh sẽ trong lành hơn, hạn chế khả năng mặt nạ bị bụi bẩn, vi khuẩn bám vào”.

Tuy nhiên, nhiệt độ thấp trong phòng điều hòa sẽ khiến lỗ chân lông co lại, các dưỡng chất sẽ khó thẩm thấu vào da hơn so với môi trường bình thường. Không những thế, với độ ẩm thấp, mặt nạ bạn đắp trên mặt sẽ nhanh chóng bị khô đi và có xu hướng thấm hút ngược lại độ ẩm từ trên da. Vì thế, quá trình đắp mặt ở trong phòng điều hòa không những ít đem lại hiệu quả mà còn có thể làm mất độ ẩm trên da nữa đấy.

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