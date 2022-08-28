Top 9 kiểu tóc mullet giúp chị em tự tin khoe cá tính, che khuyết điểm cực tốt lại còn phù hợp với mọi khuôn mặt

Kiểu tóc mullet layer này chính là kiểu đầu tiên mà các nàng mặt tròn không nên bỏ qua. Tóc mullet layer hai mái uốn cụp đuôi với phần tóc sau gáy được uốn cụp vào, phần mái thưa tự nhiên hoặc uốn cụp tùy theo sở thích của bạn, tạo cảm giác thon gọn và tăng nét thu hút cho gương mặt.

Với tạo kiểu cắt ngắn là điểm nổi bật tạo điểm nhấn cho kiểu tóc mullet này. Để thêm thu hút bạn có thể kết hợp thêm các màu nhuộm hay tạo kiểu như tỉa layer, bob, uốn chữ C. Kiểu tóc này mang đến cho bạn vẻ đẹp tự tin mà đậm chất hiện đại.

Kiểu tóc mullet tỉa layer nữ uốn sóng nước nhẹ nhàng, trang nhã phù hợp với những cô nàng có khuôn mặt trái xoan, mặt tròn. Kiểu tóc này nên kết hợp với màu nhuộm tươi sáng sẽ tạo nên phong cách vừa nữ tính vừa cá tính.

Tóc mullet layer nữ uốn chữ C

Để tăng phần thu hút cho kiểu tóc mullet layer nguyên bản, bạn có thể lựa chọn uốn chữ C phần ngọn, tạo cảm giác bồng bềnh cho mái tóc, mang đến một cái nhìn cá tính và hiện đại hơn.

Tóc mullet nữ tomboy

Tóc mullet nữ tomboy là một kiểu tóc mang đến cho bạn cảm giác ngọt ngào, một vẻ đẹp tự nhiên, dịu dàng và trong sáng. Khi được cắt tỉa hợp lý với độ ngắn vừa phải tạo nên cá tính ấn tượng và tôn lên những đường cong mềm mại trên gương mặt bạn.

Tóc mullet layer mái thưa

Mái thưa phù hợp với mọi gương mặt từ mặt tròn, mặt dài đến mặt vuông. Tóc mullet tỉa layer gọn gàng kết hợp với màu nhuộm và mái thưa mang đến vẻ đẹp cá tính riêng cho từng cô gái.

Kiểu tóc mullet layer nữ tỉa dài

Một kiểu tóc mullet layer dài nữ mặt tròn khác dành cho những cô nàng muốn F5 bản thân với kiểu tóc mullet layer cá tính nhưng không muốn hy sinh mái tóc dài đã nuôi. Tóc mullet layer nữ tỉa dài có độ phồng không cao nhưng vẫn đủ để tạo cảm giác bồng bềnh cho mái tóc. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa nét dịu dàng và cá tính trong cùng một kiểu tóc.

Tóc mullet nữ hai mái

Đây là một trong những kiểu tóc mang đến cho bạn sự linh hoạt rất cao. Kiểu tóc này có thể kết hợp với nhiều loại mái để thể hiện cá tính của bạn. Sự kết hợp giữa tóc mullet nữ và hai mái mang đến cho nàng sự ngọt ngào pha lẫn nét quyến rũ. Đây là lựa chọn hàng đầu giúp bạn trở nên nổi bật và thu hút hơn.

Tóc mullet nữ xoăn

Kiểu tóc tỉa layer cắt mullet uốn xoăn nhẹ nhàng kết hợp với màu tóc sáng tạo nên phong cách cá tính. Với kiểu tóc uốn xoăn các bạn có thể để mái, tạo phồng cho tóc tự nhiên. Kiểu tóc này phù hợp với mọi gương mặt và sở thích tóc dài, ngắn khác nhau.