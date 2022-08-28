Top 9 kiểu tóc mullet giúp chị em tự tin khoe cá tính, che khuyết điểm cực tốt lại còn phù hợp với mọi khuôn mặt

Thời trang 28/08/2022 15:47

Mullet có thể được xem là hot trend về tóc trong năm nay bởi tạo nên sự cá tính riêng. Gợi ý cho chị em 9 kiểu tóc mullet dẫn đầu xu hướng năm 2022 này.

Tóc mullet layer nữ hai mái uốn cụp đuôi

Kiểu tóc mullet layer này chính là kiểu đầu tiên mà các nàng mặt tròn không nên bỏ qua. Tóc mullet layer hai mái uốn cụp đuôi với phần tóc sau gáy được uốn cụp vào, phần mái thưa tự nhiên hoặc uốn cụp tùy theo sở thích của bạn, tạo cảm giác thon gọn và tăng nét thu hút cho gương mặt.

Top 9 kiểu tóc mullet giúp chị em tự tin khoe cá tính, che khuyết điểm cực tốt lại còn phù hợp với mọi khuôn mặt - Ảnh 1
Top 9 kiểu tóc mullet giúp chị em tự tin khoe cá tính, che khuyết điểm cực tốt lại còn phù hợp với mọi khuôn mặt - Ảnh 2

Kiểu tóc mullet nữ ngắn

Với tạo kiểu cắt ngắn là điểm nổi bật tạo điểm nhấn cho kiểu tóc mullet này. Để thêm thu hút bạn có thể kết hợp thêm các màu nhuộm hay tạo kiểu như tỉa layer, bob, uốn chữ C. Kiểu tóc này mang đến cho bạn vẻ đẹp tự tin mà đậm chất hiện đại.

Top 9 kiểu tóc mullet giúp chị em tự tin khoe cá tính, che khuyết điểm cực tốt lại còn phù hợp với mọi khuôn mặt - Ảnh 3
Top 9 kiểu tóc mullet giúp chị em tự tin khoe cá tính, che khuyết điểm cực tốt lại còn phù hợp với mọi khuôn mặt - Ảnh 4

Tóc mullet layer nữ uốn sóng nước

Kiểu tóc mullet tỉa layer nữ uốn sóng nước nhẹ nhàng, trang nhã phù hợp với những cô nàng có khuôn mặt trái xoan, mặt tròn. Kiểu tóc này nên kết hợp với màu nhuộm tươi sáng sẽ tạo nên phong cách vừa nữ tính vừa cá tính.

Top 9 kiểu tóc mullet giúp chị em tự tin khoe cá tính, che khuyết điểm cực tốt lại còn phù hợp với mọi khuôn mặt - Ảnh 5

Tóc mullet layer nữ uốn chữ C

Để tăng phần thu hút cho kiểu tóc mullet layer nguyên bản, bạn có thể lựa chọn uốn chữ C phần ngọn, tạo cảm giác bồng bềnh cho mái tóc, mang đến một cái nhìn cá tính và hiện đại hơn.

Top 9 kiểu tóc mullet giúp chị em tự tin khoe cá tính, che khuyết điểm cực tốt lại còn phù hợp với mọi khuôn mặt - Ảnh 6

Tóc mullet nữ tomboy

Tóc mullet nữ tomboy là một kiểu tóc mang đến cho bạn cảm giác ngọt ngào, một vẻ đẹp tự nhiên, dịu dàng và trong sáng. Khi được cắt tỉa hợp lý với độ ngắn vừa phải tạo nên cá tính ấn tượng và tôn lên những đường cong mềm mại trên gương mặt bạn.

Tóc mullet layer mái thưa

Mái thưa phù hợp với mọi gương mặt từ mặt tròn, mặt dài đến mặt vuông. Tóc mullet tỉa layer gọn gàng kết hợp với màu nhuộm và mái thưa mang đến vẻ đẹp cá tính riêng cho từng cô gái. 

Top 9 kiểu tóc mullet giúp chị em tự tin khoe cá tính, che khuyết điểm cực tốt lại còn phù hợp với mọi khuôn mặt - Ảnh 7

Kiểu tóc mullet layer nữ tỉa dài

Một kiểu tóc mullet layer dài nữ mặt tròn khác dành cho những cô nàng muốn F5 bản thân với kiểu tóc mullet layer cá tính nhưng không muốn hy sinh mái tóc dài đã nuôi. Tóc mullet layer nữ tỉa dài có độ phồng không cao nhưng vẫn đủ để tạo cảm giác bồng bềnh cho mái tóc. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa nét dịu dàng và cá tính trong cùng một kiểu tóc.

Top 9 kiểu tóc mullet giúp chị em tự tin khoe cá tính, che khuyết điểm cực tốt lại còn phù hợp với mọi khuôn mặt - Ảnh 8

Tóc mullet nữ hai mái

Đây là một trong những kiểu tóc mang đến cho bạn sự linh hoạt rất cao. Kiểu tóc này có thể kết hợp với nhiều loại mái để thể hiện cá tính của bạn. Sự kết hợp giữa tóc mullet nữ và hai mái mang đến cho nàng sự ngọt ngào pha lẫn nét quyến rũ. Đây là lựa chọn hàng đầu giúp bạn trở nên nổi bật và thu hút hơn.

Top 9 kiểu tóc mullet giúp chị em tự tin khoe cá tính, che khuyết điểm cực tốt lại còn phù hợp với mọi khuôn mặt - Ảnh 9
Top 9 kiểu tóc mullet giúp chị em tự tin khoe cá tính, che khuyết điểm cực tốt lại còn phù hợp với mọi khuôn mặt - Ảnh 10

Tóc mullet nữ xoăn

Kiểu tóc tỉa layer cắt mullet uốn xoăn nhẹ nhàng kết hợp với màu tóc sáng tạo nên phong cách cá tính. Với kiểu tóc uốn xoăn các bạn có thể để mái, tạo phồng cho tóc tự nhiên. Kiểu tóc này phù hợp với mọi gương mặt và sở thích tóc dài, ngắn khác nhau.

Top 9 kiểu tóc mullet giúp chị em tự tin khoe cá tính, che khuyết điểm cực tốt lại còn phù hợp với mọi khuôn mặt - Ảnh 11
Top 9 kiểu tóc mullet giúp chị em tự tin khoe cá tính, che khuyết điểm cực tốt lại còn phù hợp với mọi khuôn mặt - Ảnh 12
Biến tấu outfit đi làm với áo 2 dây không lo mặc hở cũng chẳng sợ "đụng hàng"

Biến tấu outfit đi làm với áo 2 dây không lo mặc hở cũng chẳng sợ "đụng hàng"

Không còn đau đầu suy nghĩ "Hôm nay đi làm mặc gì?", với những chiếc váy/áo 2 dây có sẵn trong tủ cũng giúp bạn có một outfit thời trang sành điệu chốn công sở.

Xem thêm
Từ khóa:   thời trang làm đẹp tóc mullet hot 2022

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 1 giờ 32 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt