Xu hướng thời trang dạo gần đây đang được các idol Hàn Quốc ‘lăng xê’ nhiệt tình

Những ngày này, phong cách mặc đi du lịch đã trở nên táo bạo và đầy màu sắc hơn. Vì dịch COVID-19 nên việc đi du lịch cũng không tiện lợi cho lắm, vậy nên những trang phục thường thấy khi đi du lịch đã được diện để lên phố thường ngày. Điều này có nghĩa là thời trang chủ yếu được mặc tại các khu nghỉ dưỡng du lịch, ở những nước như Đông Nam Á và Hawaii đã bắt đầu xuất hiện trên đường phố.

Kì nghỉ hè khiến bạn cảm thấy thoải mái và thư thái hơn. Nghỉ hè khiến nhiều người lựa chọn đi du lịch. Trong mùa du lịch, có một niềm thú vị là bạn sẽ được tự tay tỉ mỉ lựa chọn những bộ trang phục phù hợp với địa điểm và thời gian mà mình sẽ đi du lịch.

Những kiểu trang phục để đi du lịch nghỉ dưỡng chỉ có thể được tận hưởng trong mùa hè nóng nực, có thể đa dạng từ thời trang ‘underboob’ được hiểu đơn giản như dạng “siêu crop top” với vòng một thường bị lộ 1/3 ở dưới cho đến một chiếc váy rộng thùng thình và denim rộng rãi. Đối với những người yêu thời trang hay yêu những phong cách này, mùa hè đối với họ dường như rất ngắn ngủi.

Ảnh minh họa: Internet

Trang phục đi du lịch nghỉ dưỡng là yếu tố làm cho mùa hè trở nên đặc biệt. Thời trang khi mặc trong một chuyến đi du lịch sẽ lưu lại trong trí nhớ chúng ta rất lâu, và nó cũng sẽ trở thành một trong những kỷ niệm của chuyến du lịch.

Nếu có một quy tắc bất thành văn trong khi đi du lịch, thì đó chính là thoải mái. Thời trang đi du lịch có điểm cởi mở, mang cảm rất tự nhiên vừa có những điểm nhấn đặc biệt và hơn hết là phải di chuyển thoải mái.

Ảnh minh họa: Internet

Mùa hè năm nay, những chiếc đầm dài với kiểu dáng vừa phóng khoáng, thoải mái, nhiều màu sắc vừa lộng lẫy đang là xu hướng của giới trẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày càng nhiều người tiêu dùng thích phối đồ giản dị, thoải mái hơn là hở hang. So với năm ngoái thì hoa văn, mẫu mã và màu sắc trên trang phục đa dạng hơn rất nhiều. Phong cách này thể hiện sự nữ tính bằng cách sử dụng các chi tiết như nếp gấp (trên đầm,…).

Những bộ quần áo may sẵn với họa tiết đơn sắc, hoạ tiết cảnh thiên nhiên hoặc cảnh vườn cây cũng đang trở nên phổ biến trong mùa này. Trong đại dịch COVID-19 như hiện nay, mọi người chuộng những chiếc áo có màu nổi bật, như thể cố gắng rũ bỏ tâm trạng u uất, chán nản vì đại dịch.

Ảnh minh họa: Internet

Những màu sắc mạnh mẽ và nổi bật như màu cam, màu hồng nóng (hot pink), màu vàng và những chiếc áo này sẽ nổi bật đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng có thể làm thay đổi tâm trạng của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Lựa chọn trang phục theo cá tính

Nhắc đến du lịch nghĩ dưỡng thì không thể không nói về độ hở hang táo bạo của trang phục khi đi du lịch. Thời gian gần đây, cơn sốt underboob đang làm khuynh đảo giới thời trang trong nước và quốc tế.

Ảnh: HyunA mặc underboob

Underboob nói đơn giản có nghĩa là lộ phần chân ngực. Độ phổ biến của phong cách này lan truyền ngày càng rộng, vì những người có sức ảnh hưởng, nổi tiếng trong thế hệ MZ ‘thế hệ millennials (thế hệ Y) + thế hệ Z’ như Black Pink Jennie và ca sĩ HyunA thường xuyên mặc chúng.

Ảnh: Black Pink Jennie mặc underboob

Không chỉ vậy, những người nổi tiếng như siêu mẫu hàng đầu thế giới Bella Hadid, Julia Fox, “siêu vòng 3” Kim Kardashian và nhiều người nổi tiếng tiêu biểu ở Mỹ đều đang liên tục diện những trang phục với phong cách underboop.

Ảnh: Bella Hadid mặc underboob

Ảnh: Julia Fox mặc underboob

Ảnh: Kim Kardashian mặc underboob

Phản ứng của thế hệ trẻ và thế hệ trung niên đối với phong cách underboop này rất khác nhau. Thế hệ tuổi trung niên 50, 60 tuổi thì cho rằng phong cách này là "bất tiện và lập dị", nhưng thế hệ trẻ 10, 20 tuổi lại có một quan điểm khác, họ cho rằng phong cách này rất "sành điệu".

Thời trang xu hướng, mặc đồ làm từ French Terry (thun da cá)

Đối với người tiêu dùng đã chán ngấy với những trang phục may sẵn bình thường, thì những bộ trang phục đi du lịch nghỉ dưỡng được làm từ chất liệu độc đáo cũng đã được tung ra thị trường. Đó gọi là 'thời trang Terry', thời trang này sử dụng chất liệu chủ yếu là vải French Terry (thun da cá), chất liệu chủ yếu trong áo choàng tắm và khăn tắm.

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ bầu không khí Newtro của những năm 2000, phong cách thời trang này đã trở lại một lần nữa. Những trang phục này rất thích hợp để mặc ở bãi biển hoặc hồ bơi vì nó dễ hoạt động và khô ngay sau khi bạn có lỡ dính nước hoặc chảy mồ hôi.

Chất liệu vải French Terry (thun da cá) sẽ làm bạn tăng gấp đôi sự quyến rũ, khi bạn mặc nó theo set.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có diện những trang trang phục Terry theo phong cách retro bằng cách mặc đồng nhất áo và quần dưới hoặc bạn có thể chọn kiểu váy liền thân giống như bộ bodysuit.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn hãy mạnh dạng thử mặc thời trang Terry đi, cảm giác không tồi đâu. Sau khi mặc, bạn có thể tận hưởng cảm giác vui vẻ từ chất liệu dày dặn và mềm mại của phong cách thời trang này.

Thời trang đồ đan len móc crochet cũng phát triển mạnh mẽ do sự ảnh hưởng của phong cách ‘cottagecore’, phong cách thời trang này đến từ nền văn hóa theo đuổi cuộc sống chậm rãi ở vùng nông thôn.

Ảnh minh họa: Internet

Crochet với kiểu dệt rời rất thích hợp cho những trang phục trong mùa hè, vì nó thoáng khí và tạo cảm giác sảng khoái cho bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Crochet không chỉ biết đan áo không, mà còn có thể đan váy, áo lót, áo vest,… với nhiều màu sắc khác nhau như xanh lam, vàng và xanh lá cây tuỳ theo sự lựa chọn của các bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Naver