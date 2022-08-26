4 kiểu áo sơ mi mà nàng công sở 30+ nên có, rất dễ phối đồ lại còn "ghi điểm" tinh tế

Thời trang 26/08/2022 08:15

Với nàng U30 không còn sợ "cưa sừng làm nghé" với những mẫu áo không hợp tuổi. Thay vào đó, 4 kiểu áo sơ mi này vừa giúp nàng tiết kiệm thời gian lựa đồ nhưng vẫn giúp outfit cực trendy mà vẫn thanh lịch.

Áo sơ mi tông màu trầm 

Áo sơ mi mang tông màu trầm rất hợp với không khí nhẹ nhàng, lãng mạn của mùa thu. Sơ mi trầm màu có nhiều ưu điểm, như là giúp vóc dáng của bạn gầy đi, và tôn da trắng trẻo. Đặc biệt là nếu bạn chọn sơ mi mang tông màu nâu hoặc xanh than, vẻ ngoài còn toát lên nét "tây tây", sang trọng. Một trong những điều khiến chị em e ngại khi diện áo sơ mi trầm màu, đó là vẻ ngoài có thể trông "dừ" hơn. Tuy nhiên, nếu kết hợp áo sơ mi trầm màu với những items sáng màu, như là quần jeans xanh, quần short trắng, chân váy màu be..., vẻ ngoài vẫn rất trẻ trung, thời thượng.

4 kiểu áo sơ mi mà nàng công sở 30+ nên có, rất dễ phối đồ lại còn 'ghi điểm' tinh tế - Ảnh 1

4 kiểu áo sơ mi mà nàng công sở 30+ nên có, rất dễ phối đồ lại còn 'ghi điểm' tinh tế - Ảnh 2

4 kiểu áo sơ mi mà nàng công sở 30+ nên có, rất dễ phối đồ lại còn 'ghi điểm' tinh tế - Ảnh 3

Áo sơ mi màu pastel

Nói đến các mẫu áo sơ mi trẻ trung nhất, ta không thể bỏ qua sơ mi màu pastel. Kiểu áo này giúp thắp sáng cả set trang phục, nhưng không khiến vẻ ngoài của bạn trông lòe loẹt quá. Điều này đồng nghĩa, dù sơ mi pastel trẻ hóa trang phục rất tốt, nhưng vẫn có sự nhã nhặn, nên dễ dàng cộng điểm thanh lịch cho người mặc. Để bảo toàn vẻ tinh tế, nhẹ nhàng cho cả bộ đồ, chị em nên kết hợp áo sơ mi pastel với quần hoặc chân váy mang tông màu trung tính, giày dép cũng nên là những thiết kế cơ bản.

4 kiểu áo sơ mi mà nàng công sở 30+ nên có, rất dễ phối đồ lại còn 'ghi điểm' tinh tế - Ảnh 4

4 kiểu áo sơ mi mà nàng công sở 30+ nên có, rất dễ phối đồ lại còn 'ghi điểm' tinh tế - Ảnh 5

4 kiểu áo sơ mi mà nàng công sở 30+ nên có, rất dễ phối đồ lại còn 'ghi điểm' tinh tế - Ảnh 6

Áo sơ mi trắng

Dù có trải qua bao mùa thì áo sơ mi trắng vẫn là item chiếm sóng nhiều nhất. Mẫu áo này có kiểu dáng siêu đơn giản, dễ mix đồ nhưng lại có sức mạnh nâng tầm phong cách cực đáng gờm. Cụ thể là chỉ cần mix áo sơ mi trắng tinh tươm với một chiếc quần âu đơn giản, quần jeans hay chân váy suông…, cam đoan là bạn sẽ có ngay một tổng thể trang phục tinh tế, thanh lịch và chẳng kém phần trẻ trung.

4 kiểu áo sơ mi mà nàng công sở 30+ nên có, rất dễ phối đồ lại còn 'ghi điểm' tinh tế - Ảnh 7

4 kiểu áo sơ mi mà nàng công sở 30+ nên có, rất dễ phối đồ lại còn 'ghi điểm' tinh tế - Ảnh 8

4 kiểu áo sơ mi mà nàng công sở 30+ nên có, rất dễ phối đồ lại còn 'ghi điểm' tinh tế - Ảnh 9

Áo sơ mi giả vest

Kiểu cổ áo này thường có ở áo blazer, mang lại cảm giác chỉn chu đứng đắn, thời gian gần đây bạn sẽ thấy các cô nàng xứ Kim Chi lăng xê nhiệt tình mẫu sơ mi với phần cổ 2 ve không khác gì blazer, vậy nên người ta gọi đó là sơ mi giả vest.

Với áo sơ mi, phần cổ 2 ve đã được cách điệu đôi chút, nhỏ nhắn và tinh tế hơn để giảm độ cứng nhắc cho từng thiết kế. Dáng áo vẫn phảng phất nét hoài cổ, dịu dàng bởi đa phần thiết kế đều trơn màu nhẹ nhàng giúp các nàng thêm duyên dáng, thanh lịch đến công sở mỗi ngày.

4 kiểu áo sơ mi mà nàng công sở 30+ nên có, rất dễ phối đồ lại còn 'ghi điểm' tinh tế - Ảnh 10

4 kiểu áo sơ mi mà nàng công sở 30+ nên có, rất dễ phối đồ lại còn 'ghi điểm' tinh tế - Ảnh 11

4 kiểu áo sơ mi mà nàng công sở 30+ nên có, rất dễ phối đồ lại còn 'ghi điểm' tinh tế - Ảnh 12

Gọi tên 4 kiểu áo 2 dây cứ diện vào là "xinh hết nấc"

Gọi tên 4 kiểu áo 2 dây cứ diện vào là "xinh hết nấc"

Những chiếc áo 2 dây chắc chắn sẽ là item không thể thiếu cho bạn những ngày thời tiết nắng nóng, vừa có thể lên đồ mát mẻ lại vừa sexy hết cỡ.

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