Lưu ngay bí kíp mặc đồ màu xanh lá như sao Việt để ra đường không bị 'xa lánh'

Thời trang 26/08/2022 15:00

Đừng nghĩ diện màu xanh lá là khó nhằn, cứ học theo sao Việt, bạn sẽ có 1001 ý tưởng lên đồ cực trendy, sành điệu từ style "bánh bèo" đến cool ngầu đấy.

Không khó để thấy những sắc xanh luôn được loạt sao Việt lăng xê nhiệt tình thời gian qua. Với nhiều sắc độ phong phú, những bộ cánh phủ tông màu xanh từ đầm maxi, tank top (áo sát nách) hay crop top (áo hở eo) cũng trở thành trào lưu trên “sàn diễn đường phố”. Street style của các quý cô đình đám cũng nhờ đó mà trở nên cuốn hút, hấp dẫn bội phần.

Lưu ngay bí kíp mặc đồ màu xanh lá như sao Việt để ra đường không bị 'xa lánh' - Ảnh 1

Khánh Linh hiếm khi bỏ lỡ trào lưu thời trang thịnh hành, đúng danh xưng "cô em trendy" của làng mốt Việt.

Lưu ngay bí kíp mặc đồ màu xanh lá như sao Việt để ra đường không bị 'xa lánh' - Ảnh 2

Hương Giang vẫn toát lên vẻ quý phái có chút quyền lực bởi mẫu blazer xanh lá với phần độn vai - kiểu áo quen thuộc gắn bó với hình ảnh Hương Giang. Cô chọn mix với thun trắng và quần suông màu kem để trung hoà màu sắc, đem đến sự nữ tính, tươi sáng cho set đồ.

Lưu ngay bí kíp mặc đồ màu xanh lá như sao Việt để ra đường không bị 'xa lánh' - Ảnh 3

Có thể nói váy maxi chính là item đi du lịch mà không một cô nàng nào có thể bỏ qua khi đi biển. Diệp Lâm Anh diện váy maxi màu nổi mix với giày cùng tông là có ngay set đồ cực xinh và nổi bật. 

Lưu ngay bí kíp mặc đồ màu xanh lá như sao Việt để ra đường không bị 'xa lánh' - Ảnh 4

Khả Ngân nổi bật và trẻ trung hết cỡ với combo áo sơ mi xanh lá, kết hợp với quần jeans. Nữ diễn viên còn gợi ý cho chị em cách tuyệt hay giúp hack dáng, đó là thả 2 - 3 khuy áo dưới cùng, để lộ phần cạp cao. 

Lưu ngay bí kíp mặc đồ màu xanh lá như sao Việt để ra đường không bị 'xa lánh' - Ảnh 5

Nàng Hoa hậu đặc biệt yêu thích màu xanh bởi chính nó cũng mang đến may mắn cho cô trong đêm đăng quang. Ở thiết kế màu xanh lá này, Thuỳ Tiên khiến cư dân mạng trầm trồ với vóc dáng "vạn người mê" khi diện chất liệu khá kén người mặc.

Lưu ngay bí kíp mặc đồ màu xanh lá như sao Việt để ra đường không bị 'xa lánh' - Ảnh 6

Hồ Ngọc Hà góp một tay vào màn đưa xanh lá lên thành màu hot của năm với những lần lên đồ cực cháy với đồ bơi xanh lá vibe nhiệt đới với cách tạo dáng vẫn còn rần rần tranh cãi mỗi khi ngó lại.

Lưu ngay bí kíp mặc đồ màu xanh lá như sao Việt để ra đường không bị 'xa lánh' - Ảnh 7

Vẫn chuộng vẻ sexy, Hoàng Thuỳ diện đầm xanh neon phô diễn đường cong nuột nà. 

Lưu ngay bí kíp mặc đồ màu xanh lá như sao Việt để ra đường không bị 'xa lánh' - Ảnh 8

Chiếc váy tông xanh bơ đúng mốt năm nay giúp Chi Pu tôn lên vẻ đẹp sang chảnh cùng body nóng bỏng. 

Lưu ngay bí kíp mặc đồ màu xanh lá như sao Việt để ra đường không bị 'xa lánh' - Ảnh 9

Hoàng Thùy Linh nữ tính với chiếc nón rộng vành màu be, kết hợp cùng set đồ màu xanh pastel viền màu be. 

Lưu ngay bí kíp mặc đồ màu xanh lá như sao Việt để ra đường không bị 'xa lánh' - Ảnh 10

Bà mẹ sành điệu Tăng Thanh Hà bắt trend với mẫu áo xanh cực dễ đu theo: blazer xanh mix áo nude cho quý cô sành điệu.

Lưu ngay bí kíp mặc đồ màu xanh lá như sao Việt để ra đường không bị 'xa lánh' - Ảnh 11

Hoa hậu Trái đất Phương Khánh diện áo sơ mi màu xanh nhạt với quần short, tổng thể trang phục cá tính mà vẫn trang nhã.

Lưu ngay bí kíp mặc đồ màu xanh lá như sao Việt để ra đường không bị 'xa lánh' - Ảnh 12

Với hai items là áo sơ mi màu xanh bạc hà cùng quần jeans ống loe, Yến Trang dễ dàng hoàn thiện outfit nổi bật và thời thượng.

Lưu ngay bí kíp mặc đồ màu xanh lá như sao Việt để ra đường không bị 'xa lánh' - Ảnh 13

Với tông xanh lá trendy, Minh Triệu hóa quý cô năng động với áo len khoét tay cổ lọ mix jeans suông.

Lưu ngay bí kíp mặc đồ màu xanh lá như sao Việt để ra đường không bị 'xa lánh' - Ảnh 14

Thiết kế quần ống loe, “nhuộm” tông màu xanh chartreuse (xanh nõn chuối), là bảo bối giúp Salim bắt nhịp xu hướng màu sắc tuần qua. Cô nàng kết hợp item này với crop top xuyên thấu, mix cùng túi cầm tay mini và kính mắt độc đáo.

Lưu ngay bí kíp mặc đồ màu xanh lá như sao Việt để ra đường không bị 'xa lánh' - Ảnh 15

Văn Mai Hương cũng thích màu xanh lá lắm, mà phải là xanh đậm mới chịu cơ. Nữ ca sĩ phối đồ theo kiểu năng động ngày dài với 1 set gồm sơ mi và quần đùi vải xanh lá mix sneaker trông cực kỳ khỏe khoắn, trẻ trung.

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