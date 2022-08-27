Chỉ cần một bộ váy nhã nhặn và áo choàng đơn giản, hoàng hậu Suthida (Thái Lan) đã thể hiện sự quý phái sang trong tột bậc, chiếm trọn tình cảm của người nhìn

Trong các hoạt động thường ngày, hoàng hậu Sutida cũng ăn mặc rất tinh tế nhưng đều là trang phục truyền thống của Thái Lan rất hiếm khi bà dùng đến trang phục hiện đại.

Nhưng lần này, hoàng hậu đã đổi sang một phong cách hiện đại hơn, bao hồm đầm và áo choàng, điều bất ngờ là trang phục này có những đường cách “táo bạo” so với phong cách bình thường của bà nhưng vẫn không làm giảm sự quý phái, trang nhã.

Sự kết hợp trang phục lần này của hoàng hậu Shuthida đã thể hiện hoàn toàn vẻ đẹp quý phái, sang trọng.

Hoàng hậu Suthida rất hiếm khi diện trang phục hiện đại

Trang phục của hoàng hậu Sutida khi tham dự buổi hòa nhạc rất đặc biệt. Chiếc váy màu xanh bên trong trông rất đẹp khi mặc một mình, khi kết hợp với khăn choàng càng tăng độ quý phái.

Một số hình ảnh ấn tượng của hoàng hậu Suthida tạo buổi hòa nhạc.

Hoàng hậu Shuthida rạng rỡ trong lần xuất hiện một mình trước công chúng

Vương hậu Suthida là đương kim hoàng hậu Thái Lan. Bà kết hôn với Quốc vương Maha Vajiralongkorn ngày 1 tháng 5 năm 2019 và được sắc phong danh hiệu Somdej Phra Rajini, một danh hiệu dành cho chánh thất của Quốc vương Thái Lan trước khi ông chính thức đăng cơ và là Vương hậu đầu tiên của triều đại Rama X.

Trước đây, hoàng hậu Shuthida thường xuyên tháp tùng quốc vương đến các sự kiện, bà rất hiếm khi xuất hiện một mình.