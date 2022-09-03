Chìa khóa thần kỳ giúp bạn sở hữu làn da sạch mụn từ loại thảo mộc thiên nhiên "thân thiện" với ví tiền

Làm đẹp 03/09/2022 13:23

Từ cổ xưa, chúng ta đã nhận ra các đặc tính chữa bệnh của nha đam. Với nhiều hợp chất có lợi như vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và axit amin, lô hội có khả năng giải quyết các vấn đề về da và tóc do tuổi tác. Đó là thành phần vô giá trong các sản phẩm chăm sóc cơ thể mang lại kết quả đầy hứa hẹn trong vòng một tuần sử dụng.

Chìa khóa thần kỳ giúp bạn sở hữu làn da sạch mụn từ loại thảo mộc thiên nhiên 'thân thiện' với ví tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lô hội mang lại cho bạn một làn da khỏe mạnh và hoàn mỹ. Trong khi hầu hết mọi người chọn mua các sản phẩm làm từ lô hội có thương hiệu, những người khác lại chọn khai thác tính tốt của cây nhà lá vườn. Tiến sĩ về bệnh lý thần kinh Lee Ritter nói rằng: "Tôi tin rằng thế kỷ 21 sẽ xác nhận lô hội là loại thuốc vĩ đại nhất mà nhân loại từng biết".

Gel lô hội hoạt động như một chất làm mát tuyệt vời vào mùa hè vì nó có 98% là nước. Nó có thể được mô tả một cách đúng đắn là một loại cây có đặc tính kháng khuẩn, khử trùng, chống viêm, chống oxy hóa, chống vi khuẩn và làm se lỗ chân lông. Nó có tác dụng kỳ diệu trong việc làm mờ quầng thâm, thu nhỏ lỗ chân lông trên da, giảm bọng mắt và mụn trứng cá. Nó cũng giúp sản xuất collagen làm giảm nếp nhăn. 

Trong khi lô hội có nhiều lợi ích cho da, nó cũng là một thành phần tuyệt vời trong quy trình chăm sóc tóc.

Chìa khóa thần kỳ giúp bạn sở hữu làn da sạch mụn từ loại thảo mộc thiên nhiên 'thân thiện' với ví tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bạn nên lưu ý: không bao giờ nên thoa gel lô hội lên vết thương hở. Mặc dù gel có đặc kháng tính vi khuẩn, nhưng nó có thể làm gián đoạn quá trình chữa bệnh và làm trầm trọng thêm tình trạng nhiễm trùng.

Cách tốt nhất để khai thác độ tuyệt vời của nha đam là sử dụng gel thô từ cây.

Đây là những cách có thể sử dụng gel lô hội

Gel trị mụn mật ong và lô hội

Chìa khóa thần kỳ giúp bạn sở hữu làn da sạch mụn từ loại thảo mộc thiên nhiên 'thân thiện' với ví tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lô hội giúp giảm mụn trứng cá và mụn nhọt trên da nhờn. Tất cả những gì bạn cần là lá nha đam và dầu vitamin E. Trộn đều cả hai thành dạng gel và thoa lên.

Gel chữa cháy nắng

Đặc tính chống oxy hóa của lô hội giúp làm dịu vết cháy nắng.

Nước hoa hồng và nha đam

Chìa khóa thần kỳ giúp bạn sở hữu làn da sạch mụn từ loại thảo mộc thiên nhiên 'thân thiện' với ví tiền - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Toner làm đẹp da bằng nước hoa hồng và lô hội tự chế giúp da bạn không bị khô. Tất cả những gì bạn cần làm là trộn chiết xuất lô hội với nước hoa hồng, thoa lên mặt mỗi ngày sau khi tắm.

Sữa rửa mặt chống viêm 

Nếu bạn có các vấn đề về da viêm nhiễm như bệnh trứng cá đỏ và bệnh chàm thì lô hội là sản phẩm tự nhiên lý tưởng mà bạn cần. Rửa mặt chống viêm với lô hội sẽ giúp làm dịu da và giảm mẩn đỏ.

Mặt nạ chanh và nha đam

Chìa khóa thần kỳ giúp bạn sở hữu làn da sạch mụn từ loại thảo mộc thiên nhiên 'thân thiện' với ví tiền - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Vì cả chanh và nha đam đều là những thành phần chống lão hóa rất mạnh, cả hai đều hoạt động đồng bộ để giữ nước cho làn da của bạn và giúp làm mờ các vết thâm hay vết nhăn do tuổi tác. Để làm mặt nạ này, trộn một muỗng canh nước ép lô hội, 1 lòng trắng trứng gà và nửa muỗng canh nước cốt chanh tươi, đắp lên mặt, để trong 15 đến 20 phút và rửa sạch bằng nước ấm. Lặp lại hai lần đến ba lần một tuần để có kết quả nhanh hơn.

Theo Femina

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