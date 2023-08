Muốn tóc bóng mượt, tỏa hương thơm ngát, bạn cần ngừng tin ngay vào những lầm tưởng về chăm sóc tóc này

Internet có thể là một nơi phức tạp, đây là lý do tại sao một vài huyền thoại mà bạn phải ngừng tin vào cần được làm rõ.

Không có bằng chứng khoa học nào chứng minh cho tuyên bố này. Có thể có nhiều lý do khiến bạn bị bạc đầu và những lý do chính của nó là do các vấn đề di truyền, rối loạn căng thẳng và lo âu, tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, v.v. Có một giấc ngủ ngon, tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ chuyên khoa hoặc bác sĩ da liễu sẽ lý tưởng hơn.

Cạo đầu làm cho tóc dày hơn khi mọc lại

Một huyền thoại khác được nhiều người mù quáng tuân theo đó là cạo đầu sẽ cải thiện độ dày của tóc. Không có bằng chứng được chứng minh điều như vậy tồn tại. Tóc mọc từ nang lông nằm dưới da đầu milimet, không bị ảnh hưởng bởi việc cạo đầu.

Chúng ta nên sử dụng dầu gội và dầu xả của cùng một thương hiệu

Thoa dầu gội và dầu xả của cùng một nhãn hiệu không phải lúc nào cũng cần thiết cho sự phát triển của tóc. Hãy luôn tin tưởng các sản phẩm có thành phần phù hợp với cơ thể của bạn. Sử dụng các nhãn hiệu khác nhau cho cùng một mục đích có thể bổ sung thêm nhiều yếu tố cần thiết để cải thiện sức khỏe tổng thể của tóc và da đầu của bạn.

Cắt tóc thường xuyên giúp cải thiện sự phát triển của tóc

Cắt tóc thường xuyên không có tác dụng cải thiện độ dày hoặc mọc tóc. Bạn nên cắt tỉa tóc vì nó giúp loại bỏ phần tóc chẻ ngọn làm hỏng kết cấu tóc và dẫn đến gãy rụng.

Theo Femina