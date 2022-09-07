Muốn tóc bóng mượt, tỏa hương thơm ngát, bạn cần ngừng tin ngay vào những lầm tưởng về chăm sóc tóc này

Làm đẹp 07/09/2022 03:41

Mái tóc là thứ thu hút về vẻ ngoài của bạn. Mọi người có thể nói nhiều điều về cách chăm sóc tóc khiến bạn suy nghĩ. Tuy nhiên, với sự thay đổi thời tiết liên tục và lối sống hiện đại, việc chăm sóc tóc của chúng ta thường bị ảnh hưởng.

Internet có thể là một nơi phức tạp, đây là lý do tại sao một vài huyền thoại mà bạn phải ngừng tin vào cần được làm rõ.

Bôi dầu dưỡng hàng ngày có thể làm tăng sự phát triển của tóc

Muốn tóc bóng mượt, tỏa hương thơm ngát, bạn cần ngừng tin ngay vào những lầm tưởng về chăm sóc tóc này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có một quan niệm phổ biến rằng việc bạn bôi dầu hàng ngày sẽ dẫn đến sự phát triển của tóc. Sự thật là nó thường gây hại nhiều hơn lợi. Tóc dầu sẽ tích tụ nhiều chất bẩn hơn trong da đầu, điều này có thể dẫn đến tình trạng tích tụ không ngừng nghỉ trên da đầu của bạn. Thay vào đó, bạn nên thêm các loại tinh dầu vào dầu dưỡng tóc để thúc đẩy sự phát triển của tóc. Nên gội đầu đúng cách sau khi thoa để tránh ngứa và không còn gàu. Ủ tóc 2-3 lần một tuần là lý tưởng nhất.

Nhổ tóc bạc làm cho tóc đen mọc lại nhiều hơn

Muốn tóc bóng mượt, tỏa hương thơm ngát, bạn cần ngừng tin ngay vào những lầm tưởng về chăm sóc tóc này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không có bằng chứng khoa học nào chứng minh cho tuyên bố này. Có thể có nhiều lý do khiến bạn bị bạc đầu và những lý do chính của nó là do các vấn đề di truyền, rối loạn căng thẳng và lo âu, tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, v.v. Có một giấc ngủ ngon, tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ chuyên khoa hoặc bác sĩ da liễu sẽ lý tưởng hơn.

Cạo đầu làm cho tóc dày hơn khi mọc lại

Muốn tóc bóng mượt, tỏa hương thơm ngát, bạn cần ngừng tin ngay vào những lầm tưởng về chăm sóc tóc này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một huyền thoại khác được nhiều người mù quáng tuân theo đó là cạo đầu sẽ cải thiện độ dày của tóc. Không có bằng chứng được chứng minh điều như vậy tồn tại. Tóc mọc từ nang lông nằm dưới da đầu milimet, không bị ảnh hưởng bởi việc cạo đầu.

Chúng ta nên sử dụng dầu gội và dầu xả của cùng một thương hiệu

Muốn tóc bóng mượt, tỏa hương thơm ngát, bạn cần ngừng tin ngay vào những lầm tưởng về chăm sóc tóc này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thoa dầu gội và dầu xả của cùng một nhãn hiệu không phải lúc nào cũng cần thiết cho sự phát triển của tóc. Hãy luôn tin tưởng các sản phẩm có thành phần phù hợp với cơ thể của bạn. Sử dụng các nhãn hiệu khác nhau cho cùng một mục đích có thể bổ sung thêm nhiều yếu tố cần thiết để cải thiện sức khỏe tổng thể của tóc và da đầu của bạn.

Cắt tóc thường xuyên giúp cải thiện sự phát triển của tóc

Muốn tóc bóng mượt, tỏa hương thơm ngát, bạn cần ngừng tin ngay vào những lầm tưởng về chăm sóc tóc này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Cắt tóc thường xuyên không có tác dụng cải thiện độ dày hoặc mọc tóc. Bạn nên cắt tỉa tóc vì nó giúp loại bỏ phần tóc chẻ ngọn làm hỏng kết cấu tóc và dẫn đến gãy rụng.

Theo Femina

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