Bật mí bí kíp giúp bạn thoát khỏi nếp nhăn, bài trừ dấu hiệu lão hóa hiệu quả

Làm đẹp 15/09/2022 05:05

Nếp nhăn thường xuất hiện theo tuổi tác, nhưng chúng chỉ là một mối phiền toái dễ giải quyết.

6 phương pháp tuyệt vời sau đây sẽ giúp tránh nếp nhăn cho những ai không muốn già đi quá nhanh.

Đặt gối dưới cánh tay của bạn trước khi ngủ

Bật mí bí kíp giúp bạn thoát khỏi nếp nhăn, bài trừ dấu hiệu lão hóa hiệu quả - Ảnh 1

Điều này sẽ giúp bạn tránh được các nếp nhăn ở ngực. Điều khó nhất là làm quen với việc nằm ngửa khi ngủ, nhưng chỉ trong vài tuần, bạn sẽ thấy tình trạng da cũng như sức khỏe tổng thể của mình được cải thiện.

Nghiên cứu cho thấy đây là tư thế mang lại hiệu quả tối đa cho giấc ngủ. Ngoài ra, nó sẽ thoát khỏi chứng đau lưng.

Đặt một tấm đệm dưới đầu gối của bạn

Bật mí bí kíp giúp bạn thoát khỏi nếp nhăn, bài trừ dấu hiệu lão hóa hiệu quả - Ảnh 2

Sự khác biệt giữa mức chân và cơ thể mà điều này tạo ra giúp cải thiện lưu lượng máu của bạn. Nó sẽ giúp bạn xóa mờ nếp nhăn và đầu gối bị căng hoặc đau nhức, đặc biệt hữu ích cho những người đi bộ nhiều.

Đặt một chiếc khăn dưới đầu của bạn

Bật mí bí kíp giúp bạn thoát khỏi nếp nhăn, bài trừ dấu hiệu lão hóa hiệu quả - Ảnh 3

Đầu của bạn cũng nên được nghỉ ngơi thoải mái. Tốt nhất là bạn nên ngủ trên một chiếc gối chỉnh hình, nhưng nếu bạn không có, hãy cuộn thêm một chiếc khăn tắm thông thường.

 

Chọn đúng loại nệm

Bật mí bí kíp giúp bạn thoát khỏi nếp nhăn, bài trừ dấu hiệu lão hóa hiệu quả - Ảnh 4

Một tấm nệm mềm có thể thoải mái, nhưng các nhà khoa học từ lâu đã chứng minh rằng những tấm nệm cứng và có độ đàn hồi là tốt nhất cho cột sống, lưu lượng máu và ngăn ngừa nếp nhăn.

Chọn đồ lót phù hợp

Bật mí bí kíp giúp bạn thoát khỏi nếp nhăn, bài trừ dấu hiệu lão hóa hiệu quả - Ảnh 5

Ít chị em biết rằng hầu như các cửa hàng nội y hiện nay đều có những loại “áo lót chống nhăn” đặc biệt, trông giống như áo lót tập thể dục nhưng được làm từ chất liệu cotton mềm mại, sờ vào dễ chịu.

Chiếc áo lót này cũng được trang bị các miếng lót ở vùng khe ngực giúp không hấp thụ kem dưỡng ẩm và do đó bảo vệ làn da của bạn. Bạn không thể mặc nó hàng ngày, nhưng nó rất tốt khi dùng đi ngủ.

Dưỡng ẩm luôn quan trọng

Bật mí bí kíp giúp bạn thoát khỏi nếp nhăn, bài trừ dấu hiệu lão hóa hiệu quả - Ảnh 6

Nó thực sự đơn giản. Hãy tuân thủ quy tắc thoa kem dưỡng ẩm lên vùng da có vấn đề vào mỗi buổi sáng khi thức dậy và mỗi tối trước khi đi ngủ. Chuyên gia đã chứng minh rằng các nếp nhăn sớm xuất hiện do thiếu độ ẩm.

Theo Brightside

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