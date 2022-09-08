4 cách đơn giản loại bỏ mụn đầu đen cứng đầu bằng cách điều chỉnh chế độ ăn uống của bạn

Hạnh nhân có nhiều vitamin E, có thể ngăn chặn một cách tự nhiên những thứ có hại ảnh hưởng đến làn da của bạn, như ô nhiễm và vi khuẩn. Nếu bạn lo lắng rằng hạnh nhân chứa nhiều chất béo thì không cần thiết vì chúng có chất béo lành mạnh thậm chí có thể hỗ trợ giảm cân.

Chất béo có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mụn của bạn, nhưng các loại thực phẩm như hạnh nhân có thể không, trừ khi chúng tiếp xúc trực tiếp với da bên ngoài. Hạt điều sống không an toàn để ăn vì chúng chứa một chất độc hại, và điều này có thể gây kích ứng da của bạn.

2. Cắt bỏ sữa khỏi chế độ ăn uống của bạn

Hầu hết mọi người, đặc biệt là trẻ em, thích ăn ngũ cốc với sữa vào bữa sáng, nhưng điều này có thể gây hại cho da nhiều hơn bạn nghĩ. Bò tự tạo sữa cho con để giúp chúng phát triển. Các protein được tìm thấy trong sữa bò giải phóng insulin, và điều này được biết là nguyên nhân gây ra mụn trên da, như mụn đầu đen. Các protein trong sữa thậm chí có thể bị trộn lẫn và nhầm lẫn với các hormone tự nhiên trong cơ thể chúng ta và một lần nữa có thể gây ra mụn.

3. Ăn nhiều thực phẩm bao gồm axit béo omega-3

Axit béo omega-3 có thể làm giảm viêm và có thể giúp chống lại mụn trứng cá. Bạn có thể chỉ cần ăn các loại thực phẩm có omega-3 một mình hoặc kết hợp chúng với các loại thực phẩm lành mạnh khác. Chúng cũng có thể giúp chống lại làn da đỏ, khô và ngứa cho trẻ sơ sinh. Những thực phẩm này bao gồm cá hồi , hàu, cá mòi, trứng cá muối, hạt chia, đậu nành, v.v.

4. Dùng dầu cây lưu ly

Mặc dù dầu cây lưu ly có chứa axit béo omega-6 (nên tránh để loại bỏ mụn đầu đen), nhưng nó không gây viêm da và nó thực sự chống viêm. Nó giúp phá vỡ nút protein và giúp giảm quá trình oxy hóa.

Theo Brightside