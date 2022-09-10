4 thói quen được coi là "máy gia tốc" làm cho chị em lão hóa nhanh trông thấy

Một số phụ nữ bắt đầu chống lão hóa ngay từ độ tuổi 20, điều này thực sự cũng rất tốt. Thế nhưng, nếu chỉ một chút lơ là không chú ý, những việc bạn vẫn làm trong cuộc sống có thể vô tình kích hoạt "máy gia tốc" đẩy nhanh sự lão hóa mà không hề nhận ra.

Lão hóa là điều đặc biệt khủng khiếp đối với mọi phụ nữ, nhưng đó là một hiện tượng sinh lý bình thường mà tất cả mọi người phải đối mặt. Trong thực tế, lão hóa không phải là thứ xuất hiện ngay lập tức mà là một quá trình dần dần. Đặc biệt, với những phụ nữ vẫn duy trì các thói quen xấu trong cuộc sống thì tốc độ lão hóa sẽ diễn ra nhanh hơn.

Thức khuya đã trở thành thói quen của rất nhiều người, đặc biệt là những bạn nữ thích xem phim, lướt mạng xã hội hay là dành thời gian cho các sở thích khác của mình. Thế nhưng, thường xuyên thức khuya thực sự không tốt cho sức khỏe.

Sau một thời gian dài thức khuya, chức năng giải độc của gan sẽ giảm. Gan bị tổn thương trong một thời gian dài cũng sẽ ảnh hưởng đến nội tiết, làm giảm hoạt động của các cơ quan khác. Thức khuya còn có thể làm suy giảm trí nhớ, giảm hoạt động của não bộ.

Bên cạnh đó, thức khuya cũng sẽ khiến làn da sẽ càng ngày càng xấu đi, thậm chí đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể. Joshua Zeichner, giám đốc nghiên cứu mỹ phẩm và lâm sàng về Da liễu tại Bệnh viện Mount Sinai ở thành phố New York cho biết: Nồng độ Cortisol tự nhiên giảm trong khi chúng ta ngủ. Nồng độ cortisol thấp hơn cho phép làn da của bạn tái tạo. Thức khuya hay thiếu ngủ sẽ khiến nồng độ cortisol cao liên tục. Điều đó không những cản trở cơ thể "tự sửa chữa" mà còn khiến làn da không tạo được tế bào mới và trở nên xấu xí.

2. Không tẩy trang khi ngủ

Trang điểm đã trở thành tiêu chuẩn không thể thiếu với nhiều phụ nữ mỗi khi ra đường. Thế nhưng, có những người khi trở về nhà lại ngủ thiếp đi mà không tẩy trang. Điều này vô cùng có hại cho làn da.

Da cần thở và giải độc qua lỗ chân lông. Nếu bạn đi ngủ lớp trang điểm chưa được tẩy trang có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Về lâu dài sẽ dẫn đến lớp sừng ở da dày lên ảnh hưởng đến sự trao đổi chất bình thường của da và gây ra lão hóa da.

Tiến sĩ Sue Ann Wee thuộc Schweiger Dermatology Group ở New York, lười tẩy trang có thể dẫn đến lão hóa sớm và thoái hóa collagen. Bởi vì, trang điểm có thể khiến mặt trở thành cái "bẫy" bụi bẩn và các chất ô nhiễm môi trường sẽ nằm lại bên trong da, dẫn đến tăng các gốc tự do có thể gây đột biến DNA, thoái hóa collagen và theo thời gian là lão hóa sớm.

3. Không chống nắng đầy đủ

Nhiều bạn nữ có quan niệm sai lầm về chống nắng, nghĩ rằng chỉ có mùa hè cần bôi kem chống nắng, còn mùa thu đông không có nắng thì không cần thiết. Chính quan niệm sai lầm này đã khiến làn da của họ lão hóa nhanh hơn. Trong thực tế, khi bạn ngồi trong nhà, ở nơi làm việc... thì ánh nắng chứa tia UV gây hại da vẫn có thể xuyên qua cánh cửa. Lúc này, làn da không có lớp che chắn như lớp kem chống nắng thì vẫn bị tia UV tấn công, gây tổn thương như thường.

Bác sĩ da liễu Melissa Piliang của hệ thống y tế Cleveland Clinic, cho biết: "Ánh sáng mặt trời chứa hai loại tia cực tím (UV) có thể gây hại cho làn da của bạn là UV-A và UV-B. Trong khi UV-B gây cháy nắng, đó là tia UV-A gây lão hóa da - nhưng cả hai loại đều gây ung thư da".

Chị em hãy nhớ, miễn là khi có ánh nắng mặt trời, khi ra ngoài cần phải bảo vệ da mà cách tốt nhất là thoa kem chống nắng. Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cũng cho biết: "Không có loại thực phẩm chức năng nào thay thế kem chống nắng". Dùng kem chống nắng chống nắng chủ yếu là để ngăn chặn tác hại của tia cực tím đối với da, vì vậy đừng quên bảo vệ da mỗi khi ra ngoài dù là thời điểm nào trong năm. Học viện Da liễu Hoa Kỳ (AAD) khuyến nghị nên sử dụng kem chống nắng có SPF ít nhất là 30.

4. Thường xuyên có tâm trạng không tốt

Các nhà khoa học dẫn đầu bởi Laura Han - từ Trung tâm Y tế Đại học Amsterdam ở Hà Lan - đã nghiên cứu cấu trúc DNA của những người bị trầm cảm và thực hiện một khám phá hấp dẫn.

Các nhà nghiên cứu đã trình bày những phát hiện của họ tại hội nghị Của Đại học Thần kinh học Châu Âu, được tổ chức tại Barcelona, Tây Ban Nha, và họ đã công bố nghiên cứu của mình trên Tạp chí Tâm thần học Hoa Kỳ. Đó là, những người bị trầm cảm hay có tuổi sinh học già hơn so với những người đồng trang lứa khác. Điều đó có nghĩa là, họ sẽ già đi nhanh hơn.

Cảm xúc tồi tệ cũng là một yếu tố gây ra nhiều bệnh, đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Những cảm xúc không tốt đối với bản thân sẽ dẫn đến khí huyết không thông suốt, làn da không có khí sắc, nhìn rất thiếu sức sống, so với bạn bè cùng trang lứa càng thêm già nua. Vì vậy, chị em nên duy trì một thái độ lạc quan hơn, không tức giận để ngăn ngừa lão hóa, làm cho mình trẻ hơn.

Làm thế nào để trẻ lâu hơn?

Để giữ được sự trẻ trung của mình, ngoài tránh các "máy gia tốc gây lão hóa" nói trên, chị em cần làm được 2 việc:

1. Có chế độ ăn uống khoa học

Bây giờ các loại thực phẩm vô cùng phong phú và đa dạng, nhưng cũng vì thế mà một số người không kiểm soát chế độ ăn uống của mình. Nhiều người thường xuyên ăn đồ ăn vặt hoặc đồ ăn nhẹ chứa nhiều phụ gia, chất bảo quản... Mà các chất này chính là tác nhân ảnh hưởng đến các tế bào gây ra lão hóa sớm. Vì vậy, để duy trì sức khỏe cũng như sự trẻ trung, chị em cần đảm bảo một chế độ ăn uống lành mạnh có thể thúc đẩy cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng, cũng như cải thiện sự trao đổi chất của cơ thể.

2. Tập thể dục vừa phải

Tập thể dục chống lão hóa có một vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn sức khỏe. Tập thể dục thường xuyên và đều đặn là điều cần thiết nhưng nếu bắt cơ thể tập luyện mà không có thời gian nghỉ ngơi thì lại có thể khiến cơ thể bị lão hóa nhanh trông thấy.

Ở độ tuổi từ 15 - 25, cơ thể phải mất khoảng 18 giờ để sửa chữa các sợi cơ bị ảnh hưởng bởi một buổi tập thể dục. Sau tuổi 40 bạn sẽ cần nhiều hơn, khoảng 36 giờ. Nếu bạn miệt mài tập luyện mà không để cho cơ thể có thời gian nghỉ ngơi thì sẽ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc, chẳng hạn như viêm cơ, giảm hiệu quả của hệ thống miễn dịch, ảnh hưởng giấc ngủ... Vì thế, bạn cần đảm bảo đủ thời gian nghỉ ngơi giữa các buổi tập và cho phép cơ thể xả hơi hoàn toàn ít nhất một ngày mỗi tuần.

Theo Sohu, Medicalnewstoday, Health.clevelandclinic