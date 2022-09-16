Loại mụn là nổi ám ảnh của hàng triệu người: Nguyên nhân rất dễ kiểm soát nhưng ít ai biết

Làm đẹp 16/09/2022 05:05

Bạn đã bao giờ thức dậy với cảm giác ngứa ngáy và phát hiện ra mình đầy mụn chưa? Tuy nhiên, chúng là mụn ở mông, rất khác biệt với mụn ở mặt. Những phát triển nhỏ này có thể khá khó chịu và gây mất tự tin đáng kể. Nhưng bạn đã bao giờ cân nhắc tại sao có sự xuất hiện của chúng chưa?

Loại mụn là nổi ám ảnh của hàng triệu người: Nguyên nhân rất dễ kiểm soát nhưng ít ai biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mụn trứng cá ở mông được gọi là viêm nang lông, là một tình trạng da phát triển khi nang lông bị kích thích hoặc bị nhiễm trùng tạo ra mụn đầu trắng ở tất cả các vùng xung quanh nó. Mụn ở mông có thể do nhiều nguyên nhân gây ra và dù cứng đầu đến đâu, nó cũng có thể bị loại bỏ!

 

Đây là những lý do tiềm ẩn của mụn trứng cá ở mông và cách khắc phục chúng

Giữ quần áo ẩm ướt lâu hơn

Mặc dù mức năng lượng của bạn có thể thấp khi bạn trở về từ phòng tập thể dục, nhưng vi khuẩn và nấm sẽ có mặt trong một bữa tiệc đẫm mồ hôi! Môi trường ẩm ướt là lý tưởng cho sự sinh sản của vi khuẩn trên da của bạn. Vì vậy, bạn nên thay quần áo và tốt nhất là đi tắm trước khi thực hiện tập luyện.

Sờ, nặn mụn ở mông

Loại mụn là nổi ám ảnh của hàng triệu người: Nguyên nhân rất dễ kiểm soát nhưng ít ai biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả khi mụn đã "gần chín", việc nặn mụn cũng không phải là điều nên làm. Nó gây ra nhiều mụn trứng cá hơn bằng cách làm tăng tình trạng viêm nhiễm trên da. 

Ngồi chổng quá nhiều

Viêm nang lông là do vi trùng cũng như do ngồi. Ngồi gây ma sát và / hoặc kích thích quá mức, dẫn đến viêm nang lông. Hãy thường xuyên di chuyển nếu công việc của bạn đòi hỏi bạn phải ngồi cả ngày.

Mặc quần áo bó sá

Quần áo bó sát, bất kể chúng có thể xuất hiện nổi bật đến mức nào, cũng là một yếu tố "phá vỡ thỏa thuận" đối với mông! Khám phá những kiểu quần baggy phổ biến hiện nay có thể giúp bạn thư giãn phần mông của mình.

Đáng buồn thay, cũng giống như mụn trứng cá trên mặt có thể để lại sẹo, mông cũng có thể bị điều đó!

 

Điều trị mụn ở mông

Loại mụn là nổi ám ảnh của hàng triệu người: Nguyên nhân rất dễ kiểm soát nhưng ít ai biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thuốc kháng sinh uống và bôi thường được sử dụng để điều trị viêm nang lông ở mông. Gel có chứa axit Azelaic đôi khi có tác dụng điều trị mụn trứng cá và làm mờ sẹo. Ngoài ra, xà phòng trị mụn có chứa axit salicylic, dầu cây tràm trà,… hỗ trợ điều trị mụn ở mông. Gel bao gồm Glycolic Acid, Mandelic Acid, ... được sử dụng để điều trị các nốt tăng sắc tố còn lại sau khi mụn đã sạch. Bạn hãy nhớ tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu của bạn trước khi thử bất kỳ phương pháp điều trị mới nào nhé.

Theo Femina

Bật mí bí kíp giúp bạn thoát khỏi nếp nhăn, bài trừ dấu hiệu lão hóa hiệu quả

Bật mí bí kíp giúp bạn thoát khỏi nếp nhăn, bài trừ dấu hiệu lão hóa hiệu quả

Nếp nhăn thường xuất hiện theo tuổi tác, nhưng chúng chỉ là một mối phiền toái dễ giải quyết.

Xem thêm
Từ khóa:   cách trị mụn mông điều trị mụn mông nguyên nhân gây mụn mông

TIN MỚI NHẤT

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 58 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 1 giờ 58 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 2 giờ 53 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới