Loại mụn là nổi ám ảnh của hàng triệu người: Nguyên nhân rất dễ kiểm soát nhưng ít ai biết

Mụn trứng cá ở mông được gọi là viêm nang lông, là một tình trạng da phát triển khi nang lông bị kích thích hoặc bị nhiễm trùng tạo ra mụn đầu trắng ở tất cả các vùng xung quanh nó. Mụn ở mông có thể do nhiều nguyên nhân gây ra và dù cứng đầu đến đâu, nó cũng có thể bị loại bỏ!

Đây là những lý do tiềm ẩn của mụn trứng cá ở mông và cách khắc phục chúng

Mặc dù mức năng lượng của bạn có thể thấp khi bạn trở về từ phòng tập thể dục, nhưng vi khuẩn và nấm sẽ có mặt trong một bữa tiệc đẫm mồ hôi! Môi trường ẩm ướt là lý tưởng cho sự sinh sản của vi khuẩn trên da của bạn. Vì vậy, bạn nên thay quần áo và tốt nhất là đi tắm trước khi thực hiện tập luyện.

Sờ, nặn mụn ở mông

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Ngay cả khi mụn đã "gần chín", việc nặn mụn cũng không phải là điều nên làm. Nó gây ra nhiều mụn trứng cá hơn bằng cách làm tăng tình trạng viêm nhiễm trên da.

Ngồi chổng quá nhiều

Viêm nang lông là do vi trùng cũng như do ngồi. Ngồi gây ma sát và / hoặc kích thích quá mức, dẫn đến viêm nang lông. Hãy thường xuyên di chuyển nếu công việc của bạn đòi hỏi bạn phải ngồi cả ngày.

Mặc quần áo bó sá

Quần áo bó sát, bất kể chúng có thể xuất hiện nổi bật đến mức nào, cũng là một yếu tố "phá vỡ thỏa thuận" đối với mông! Khám phá những kiểu quần baggy phổ biến hiện nay có thể giúp bạn thư giãn phần mông của mình.

Đáng buồn thay, cũng giống như mụn trứng cá trên mặt có thể để lại sẹo, mông cũng có thể bị điều đó!

Điều trị mụn ở mông

Ảnh minh họa: Internet

Thuốc kháng sinh uống và bôi thường được sử dụng để điều trị viêm nang lông ở mông. Gel có chứa axit Azelaic đôi khi có tác dụng điều trị mụn trứng cá và làm mờ sẹo. Ngoài ra, xà phòng trị mụn có chứa axit salicylic, dầu cây tràm trà,… hỗ trợ điều trị mụn ở mông. Gel bao gồm Glycolic Acid, Mandelic Acid, ... được sử dụng để điều trị các nốt tăng sắc tố còn lại sau khi mụn đã sạch. Bạn hãy nhớ tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu của bạn trước khi thử bất kỳ phương pháp điều trị mới nào nhé.

Theo Femina