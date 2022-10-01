Thất vọng vì mãi không giảm được cân dù luôn tuân thủ nghiêm ngặt mọi chế độ, lý do có thể là điều đơn giản mà bạn ít khi chú ý

Chế độ ăn kiêng có xu hướng tập trung vào các quy tắc ăn uống như ăn gì, ăn bao nhiêu và không nên ăn gì với mục đích đo lường kết quả cụ thể. Tất cả các chế độ ăn kiêng đều có khả năng thành công hoặc thất bại dựa trên kết quả cân nặng.

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Mọi người có thể biết kết quả của họ sẽ phụ thuộc vào mức tiêu thụ calo của họ và hiểu rằng điều này liên quan đến hành vi của họ, nhưng hiếm khi các cá nhân duy trì sự thay đổi hành vi mà không nhìn thấy kết có thể giảm được cân. Tuy nhiên, sự thay đổi hành vi của họ sẽ phải chịu áp lực hàng ngày và áp lực bên ngoài và do đó khó duy trì.