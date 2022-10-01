Thất vọng vì mãi không giảm được cân dù luôn tuân thủ nghiêm ngặt mọi chế độ, lý do có thể là điều đơn giản mà bạn ít khi chú ý

Đã thử mọi thứ theo cuốn sách hướng dẫn mà bạn vẫn phải vật lộn với việc giảm cân? Có thể có một số lý do bạn cần lưu ý.
- Muốn giảm cân mà làm theo những sai lầm phổ biến này chẳng khác nào đang "tự hủy" cơ thể
- Bạn có hay bị đau đầu thường xuyên? Liên tục chóng mặt có thể tiềm ẩn nhiều nguy hiểm hơn bạn nghĩ
Chế độ ăn kiêng có xu hướng tập trung vào các quy tắc ăn uống như ăn gì, ăn bao nhiêu và không nên ăn gì với mục đích đo lường kết quả cụ thể. Tất cả các chế độ ăn kiêng đều có khả năng thành công hoặc thất bại dựa trên kết quả cân nặng.
Mọi người có thể biết kết quả của họ sẽ phụ thuộc vào mức tiêu thụ calo của họ và hiểu rằng điều này liên quan đến hành vi của họ, nhưng hiếm khi các cá nhân duy trì sự thay đổi hành vi mà không nhìn thấy kết có thể giảm được cân. Tuy nhiên, sự thay đổi hành vi của họ sẽ phải chịu áp lực hàng ngày và áp lực bên ngoài và do đó khó duy trì.
Mục tiêu có thể đạt được là giảm cân bằng cách kết hợp ăn uống có tinh thần với những lời khuyên sau:
- Nhận thức về các phán đoán của chúng ta là một trong những yếu tố quan trọng của chánh niệm, người ta phải nhận thức được những gì họ đang ăn.
- Rõ ràng là người ta phải kiên nhẫn để ăn một cách có tâm. Cần có thời gian để nhận biết từng khoảnh khắc và có kết quả từ những gì họ ăn.
- Với nhận thức đầy đủ về trải nghiệm của bản thân và chấp nhận điều đó là đúng với mình, chúng ta phát triển lòng tin hơn về việc sẽ giảm được cân.
- Ăn uống có tỉnh táo bao gồm việc bỏ đi những kỳ vọng trong quá khứ, chẳng hạn như bỏ đi sự "oán giận" mà chúng ta nuôi dưỡng về việc bị bắt ăn nho khô khi còn nhỏ khi chúng ta thực sự muốn thưởng thức một miếng sô cô la.
- Phát triển sự sẵn sàng để ý những gì xảy ra và chấp nhận nó là cốt lõi của quá trình chánh niệm.
Có thể mất một thời gian trước khi bạn có thể biến những thói quen không lành mạnh của mình thành thói quen lành mạnh mới. Hãy nhớ rằng, bạn đã mất một thời gian để hình thành thói quen của mình thì hãy cố gắng duy trì để đạt được kết quả. Đừng bỏ cuộc. Nếu bạn bắt đầu lại thói quen cũ, hãy nghĩ về lý do tại sao bạn muốn giảm cân. Một lần trượt không có nghĩa là bạn thất bại trong việc giảm cân. Tiếp tục cố gắng nhé!
Theo Femina