Ngừng ngay những sai lầm này khi chăm sóc da nếu bạn muốn có làn da "mịn như em bé", đặc biệt là trong thời tiết gió mùa

Có một số sai lầm về chăm sóc da mà bạn chắc chắn phải tránh trong mùa này. Một số bác sĩ da liễu đã chia sẻ các mẹo chăm sóc da gió mùa sẽ giúp bạn đối phó với thười tiết mưa nắng đan xen này.

Tiến sĩ Sachin Varma, một bác sĩ da liễu, cũng lặp lại suy nghĩ tương tự và nói rằng phải tránh trang điểm đậm trong mùa này.

Tiến sĩ Ishad Aggarwal nói rằng bạn phải tránh trang điểm đậm trong mùa mưa. “Mụn có thể bùng phát khi gió mùa về. Vì vậy, điều cần thiết là bạn phải tránh xa lớp trang điểm dày và kem lót".

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Với sự gia tăng độ ẩm, lớp trang điểm dính vào da và làm tăng khả năng bị dị ứng, hình thành mụn và tắc nghẽn lỗ chân lông. Ngoài ra, không nên ngủ với lớp trang điểm vì nó sẽ không cho phép da thở, khiến da bị xỉn màu. Sử dụng trang điểm dạng bột nhẹ và tẩy trang sớm là chìa khóa để có làn da sáng khỏe trong đợt gió mùa này.

Bỏ qua việc vệ sinh hàng ngày

“Nhiễm nấm rất phổ biến do đổ mồ hôi và độ ẩm quá mức. Giữ vệ sinh cá nhân tốt và tắm hai lần một ngày là điều cần thiết trong mùa này”, Tiến sĩ Aggarwal cho biết.

Không sử dụng kem chống nắng

Kem chống nắng là một phần tất yếu của quy trình chăm sóc da và phải được sử dụng trong suốt cả năm. Kem chống nắng không chỉ dành cho mùa hè. Bạn đừng quên sử dụng sản phẩm này với cả những ngày trời âm u nhé.

Ảnh minh họa: Internet

“Mặc dù mặt trời có thể không quá gay gắt như vào gió mùa, nhưng tia UV có thể xuyên qua các đám mây và vẫn có thể gây hại cho làn da của bạn. Sử dụng kem chống nắng hàng ngày, dù ở trong nhà hay ngoài trời có thể giúp ngăn ngừa tác hại của tia UV và giữ cho làn da của bạn luôn tươi sáng”, Tiến sĩ Varma cho biết.

Tiến sĩ Ishad Aggarwal gợi ý thêm: "Kem chống nắng gốc nước và silicone là sản phẩm lý tưởng cho gió mùa mà bạn nên tham khảo".

Không dùng kem dưỡng ẩm

Ngoài việc sử dụng kem chống nắng thường xuyên, bạn cũng phải tiếp tục thoa kem dưỡng ẩm trên da khi gió mùa.

“Chỉ vì có độ ẩm và da của bạn không cảm thấy khô, không có nghĩa là da của bạn không cần kem dưỡng ẩm. Chất giữ ẩm làm mềm mịn da, bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường và giúp da khỏe mạnh. Do đó, hãy tiếp tục dưỡng ẩm cho làn da của bạn như cách bạn làm trong các mùa khác nữa nhé”, Tiến sĩ Sachin Varma nói.

Không uống đủ nước

Một sai lầm quan trọng khác mà bạn nên tránh khi có gió mùa là không coi trọng lượng nước nạp vào cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

“Người ta có thể không cảm thấy khát trong các đợt gió mùa, nhưng hãy nhớ hầu hết cơ thể của bạn là nước và do đó, việc có ít nước hơn có thể khiến da bạn bị mất nước từ bên trong. Uống 8-10 cốc nước thông thường mỗi ngày là rất quan trọng. Làn da của bạn luôn khát khao nước hơn bạn nghĩ! Uống nhiều nước chắc chắn có lợi cho làn da của bạn bằng cách giữ nước từ bên trong và làm cho nó trông sáng và bóng. Nước cũng giúp thải độc tố ra khỏi cơ thể và làm sạch các lỗ chân lông trên da của bạn”, Tiến sĩ Sachin Varma nhấn mạnh.

Hãy tránh những sai lầm này và đảm bảo rằng làn da của bạn cũng được hưởng một đợt gió mùa hạnh phúc nhé!

Theo Indiatoday