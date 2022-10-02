Không cần mỹ phẩm đắt tiền, nguyên liệu giá "siêu hời" này sẽ là "chiến binh" làm trắng tuyệt vời cho bạn

Làm đẹp 02/10/2022 13:36

Muối tắm không chỉ là một chất bổ sung dễ chịu khác cho phòng tắm của bạn mà còn đi kèm với một loạt lợi ích. Những lợi ích này không chỉ làm phong phú thêm trải nghiệm tắm của bạn mà còn cả làn da của bạn, miễn là bạn biết cách sử dụng những loại muối tắm này và tận dụng những lợi ích tối đa từ nó. 

Muối tắm cũng có thể mang lại một số lợi ích liên quan đến sức khỏe như điều trị đau nhức cơ hoặc điều trị ngứa và mất ngủ. Các chất dinh dưỡng như canxi, bromua, magiê, kali có trong các loại muối này giúp làm rạng rỡ làn da của bạn và cũng loại bỏ tất cả các tạp chất trên da của bạn. 

Tuy nhiên, nếu bạn có làn da nhạy cảm, bạn có thể muốn tránh xa muối tắm đã qua chế biến có thể gây ra các phản ứng dị ứng cho bạn. Hãy sử dụng các loại muối tắm tự nhiên có chứa các khoáng chất và chất dinh dưỡng cần thiết có thể làm nên điều kỳ diệu cho làn da của bạn. Không phải lúc nào bạn cũng cần mua những loại muối thơm này từ các cửa hàng sang trọng và trên thực tế, bạn cũng có thể tự làm ở nhà. 

Không cần mỹ phẩm đắt tiền, nguyên liệu giá 'siêu hời' này sẽ là 'chiến binh' làm trắng tuyệt vời cho bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là danh sách tất cả các cách khác nhau mà bạn có thể sử dụng muối tắm.

Tự làm túi hoặc túi đựng muối tạm thời của riêng bạn

Một tấm vải thưa hoặc bất kỳ chất liệu bông xốp hoặc dệt lỏng nào mà bạn có trong tay sẽ phù hợp nhất với túi muối của riêng bạn. Lấy một miếng vải vuông và đổ một vài thìa muối tắm vào giữa miếng vải, gấp các góc của miếng vải lại với nhau và tạo thành một chiếc túi bằng cách buộc một đoạn dây xung quanh nó để bịt kín muối. Bây giờ đổ nước ấm vào bồn tắm, thả và xoáy túi muối vào nước để muối hòa tan vào nước tắm. Cách này sẽ đảm bảo sự phân phối muối trong nước tốt hơn. 

Dưới đây là một cách đơn giản để gặt hái những lợi ích và tận hưởng trải nghiệm tắm thư giãn mà không cần túi muối

Không cần mỹ phẩm đắt tiền, nguyên liệu giá 'siêu hời' này sẽ là 'chiến binh' làm trắng tuyệt vời cho bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đổ đầy bồn tắm của bạn một nửa và chỉ cần đổ một vài thìa muối vào nước. Muối tắm có xu hướng hòa tan nhanh chóng với nước ấm, nước càng ấm thì quá trình này càng diễn ra nhanh chóng. Vì vậy, bạn có thể phải đổ một ít muối vào nước trước khi bắt đầu tắm. Để trộn mùi thơm của muối với hơi nước, hãy cầm một ít muối trong tay dưới vòi nước và để muối rơi vào nước, điều này rất cần thiết để tạo ra hiệu ứng xoa dịu thần kinh và tâm trí mà bạn đang tìm kiếm trong bồn tắm.

Muối tắm cho các mục đích khác

Chúng có thể được gọi là muối tắm trên thị trường, nhưng những loại muối này cũng có thể được sử dụng cho các mục đích làm đẹp và da khác.

1. Tẩy da chết

Tạo hỗn hợp sệt với một số muối hạt mịn và nước rồi thoa lên da để có trải nghiệm tràn đầy sinh lực.

2. Dưỡng trắng da tự nhiên

Không cần mỹ phẩm đắt tiền, nguyên liệu giá 'siêu hời' này sẽ là 'chiến binh' làm trắng tuyệt vời cho bạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bột nhão muối tắm cũng có thể hoạt động như một chất tẩy tế bào chết tự nhiên tuyệt vời. Bằng cách thêm 1/4 tách tinh dầu vào muối tắm, bạn có thể có liệu pháp spa tại nhà.

3. Ngâm chân

Muối tắm cũng có thể được sử dụng để ngâm chân nhanh chóng và sảng khoái. Thêm muối Epsom vào nửa cốc nước và dùng nó để rửa chân, bàn chân của bạn sẽ bắt đầu có mùi thơm và cũng sẽ bảo vệ móng chân của bạn khỏi nấm.  

Mặc dù trộn muối Epsom và nước được cho là có tác dụng trị vết thâm. Nhưng việc tiếp xúc trực tiếp với các vết loét hở trên da có thể gây rủi ro cho làn da của bạn. Hãy ngừng sử dụng muối nếu bạn dễ bị dị ứng nhé.

Theo NDTV

Dáng người tròn trịa diện đồ theo những kí kíp này : vừa tôn dáng, vừa giấu bụng mỡ "tuyệt đỉnh"

Dáng người tròn trịa diện đồ theo những kí kíp này : vừa tôn dáng, vừa giấu bụng mỡ "tuyệt đỉnh"

Nhiều phụ nữ lo lắng về vùng bụng của họ mặc dù đàn ông thực sự thích nó. Theo một thí nghiệm đã tiến hành, đàn ông rất thích phụ nữ có bụng. Họ thấy nó tự nhiên và đẹp hơn so với có cơ bụng. Nếu ý kiến ​​của đàn ông không đủ thuyết phục bạn và bạn vẫn muốn giấu bụng dưới lớp quần áo, bạn nên làm điều đó một cách thông minh, nếu không, rất có thể bạn sẽ khiến nó trông to hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   muối tắm tẩy tế bào chết bằng muối bí quyết dưỡng da

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 3 giờ 45 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 4 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 5 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 6 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới