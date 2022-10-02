Không cần mỹ phẩm đắt tiền, nguyên liệu giá "siêu hời" này sẽ là "chiến binh" làm trắng tuyệt vời cho bạn

Tuy nhiên, nếu bạn có làn da nhạy cảm, bạn có thể muốn tránh xa muối tắm đã qua chế biến có thể gây ra các phản ứng dị ứng cho bạn. Hãy sử dụng các loại muối tắm tự nhiên có chứa các khoáng chất và chất dinh dưỡng cần thiết có thể làm nên điều kỳ diệu cho làn da của bạn. Không phải lúc nào bạn cũng cần mua những loại muối thơm này từ các cửa hàng sang trọng và trên thực tế, bạn cũng có thể tự làm ở nhà.

Muối tắm cũng có thể mang lại một số lợi ích liên quan đến sức khỏe như điều trị đau nhức cơ hoặc điều trị ngứa và mất ngủ. Các chất dinh dưỡng như canxi, bromua, magiê, kali có trong các loại muối này giúp làm rạng rỡ làn da của bạn và cũng loại bỏ tất cả các tạp chất trên da của bạn.

Dưới đây là danh sách tất cả các cách khác nhau mà bạn có thể sử dụng muối tắm.

Một tấm vải thưa hoặc bất kỳ chất liệu bông xốp hoặc dệt lỏng nào mà bạn có trong tay sẽ phù hợp nhất với túi muối của riêng bạn. Lấy một miếng vải vuông và đổ một vài thìa muối tắm vào giữa miếng vải, gấp các góc của miếng vải lại với nhau và tạo thành một chiếc túi bằng cách buộc một đoạn dây xung quanh nó để bịt kín muối. Bây giờ đổ nước ấm vào bồn tắm, thả và xoáy túi muối vào nước để muối hòa tan vào nước tắm. Cách này sẽ đảm bảo sự phân phối muối trong nước tốt hơn.

Dưới đây là một cách đơn giản để gặt hái những lợi ích và tận hưởng trải nghiệm tắm thư giãn mà không cần túi muối

Ảnh minh họa: Internet

Đổ đầy bồn tắm của bạn một nửa và chỉ cần đổ một vài thìa muối vào nước. Muối tắm có xu hướng hòa tan nhanh chóng với nước ấm, nước càng ấm thì quá trình này càng diễn ra nhanh chóng. Vì vậy, bạn có thể phải đổ một ít muối vào nước trước khi bắt đầu tắm. Để trộn mùi thơm của muối với hơi nước, hãy cầm một ít muối trong tay dưới vòi nước và để muối rơi vào nước, điều này rất cần thiết để tạo ra hiệu ứng xoa dịu thần kinh và tâm trí mà bạn đang tìm kiếm trong bồn tắm.

Muối tắm cho các mục đích khác

Chúng có thể được gọi là muối tắm trên thị trường, nhưng những loại muối này cũng có thể được sử dụng cho các mục đích làm đẹp và da khác.

1. Tẩy da chết

Tạo hỗn hợp sệt với một số muối hạt mịn và nước rồi thoa lên da để có trải nghiệm tràn đầy sinh lực.

2. Dưỡng trắng da tự nhiên

Ảnh minh họa: Internet

Bột nhão muối tắm cũng có thể hoạt động như một chất tẩy tế bào chết tự nhiên tuyệt vời. Bằng cách thêm 1/4 tách tinh dầu vào muối tắm, bạn có thể có liệu pháp spa tại nhà.

3. Ngâm chân

Muối tắm cũng có thể được sử dụng để ngâm chân nhanh chóng và sảng khoái. Thêm muối Epsom vào nửa cốc nước và dùng nó để rửa chân, bàn chân của bạn sẽ bắt đầu có mùi thơm và cũng sẽ bảo vệ móng chân của bạn khỏi nấm.

Mặc dù trộn muối Epsom và nước được cho là có tác dụng trị vết thâm. Nhưng việc tiếp xúc trực tiếp với các vết loét hở trên da có thể gây rủi ro cho làn da của bạn. Hãy ngừng sử dụng muối nếu bạn dễ bị dị ứng nhé.

Theo NDTV