Những thành phần tự nhiên là "chiến binh" làm đẹp ưu việt, xóa tan nám, tàn nhang, đốm đen giá "yêu thương" với ngân sách của bạn

Làm đẹp 03/10/2022 05:00

Ai cũng muốn có được vẻ ngoài tươi trẻ, tỏa sáng, nhưng với điều kiện sống hiện đại kết hợp bụi bẩn công nghiệp khiến da chúng ta thường gặp nhiều vấn đề hư tổn. Nếu bạn không muốn chi quá nhiều kinh phí để có được làn da hoàn mỹ, những biện pháp từ tự nhiên sau chắc chắc sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho bạn.

1. Giấm táo

Bản thân nó là một sản phẩm lành mạnh, giấm táo cũng rất tốt để điều trị các vết nám và thậm chí còn tốt hơn để ngăn ngừa chúng. Nó chứa axit alpha hydroxyl có tác dụng chống lại tia nắng mặt trời.

Những thành phần tự nhiên là 'chiến binh' làm đẹp ưu việt, xóa tan nám, tàn nhang, đốm đen giá 'yêu thương' với ngân sách của bạn - Ảnh 1

Trộn nửa muỗng cà phê giấm với một muỗng cà phê nước cốt chanh để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Đắp bằng một miếng bông và sau đó rửa sạch khi nó khô. Nếu bạn muốn sử dụng nó như một mặt nạ, trước tiên hãy thử thoa một lượng nhỏ lên trán để xem có kích ứng gì không.

Bạn nên đắp mặt nạ này một lần một tuần là đủ. Nếu bạn muốn sử dụng nó cục bộ tại chỗ, tốt nhất nên làm như vậy cách ngày.

2. Trà xanh

Tác dụng chống viêm và chống oxy hóa của nó tốt cả trong và ngoài cơ thể chúng ta.

Bạn pha trà xanh càng đậm đặc thì càng tốt trong trường hợp này. Đắp bằng miếng bông hoặc chỉ dùng túi trà để vỗ nhẹ (không chà xát) lên da.

Tần suất là tùy thuộc vào bạn. Nói chung, bạn nên đắp mặt nạ trà xanh cách ngày.

Những thành phần tự nhiên là 'chiến binh' làm đẹp ưu việt, xóa tan nám, tàn nhang, đốm đen giá 'yêu thương' với ngân sách của bạn - Ảnh 2

3. Nước dừa

Ai cũng biết dừa là thức ăn, thức uống, mỹ phẩm trời cho. Chúng có thể được sử dụng cho nhiều mục đích. Nói về làn da, nó sẽ cung cấp cho bạn một hiệu ứng làm mát và tẩy trắng nhẹ.

Khá đơn giản, bạn hãy thoa, để khô và sau đó thoa lại nước dừa để dưỡng trăng da.

Bạn có thể làm mặt nạ từ nước dừa thường xuyên như bạn muốn. Nó hơi dính vì vậy hãy rửa sạch nếu bạn muốn sử dụng trang điểm hoặc một số sản phẩm khác sau đó.

4. Sữa bơ

Buttermilk là những gì còn lại sau khi bơ được khuấy ra khỏi sữa. Nó ở dạng lỏng và có axit lactic giúp loại bỏ tế bào da chết.

Nhúng một miếng bông vào đó và đặt nó lên vết thâm. Để nó trong 20 phút và sau đó rửa sạch. Nhưng đừng thoa lên những vùng da nhạy cảm vì axit lactic có thể gây kích ứng cho chúng.

Đăp mặt nạ này hằng ngày sẽ rất tốt để loại bỏ da tối màu.

Những thành phần tự nhiên là 'chiến binh' làm đẹp ưu việt, xóa tan nám, tàn nhang, đốm đen giá 'yêu thương' với ngân sách của bạn - Ảnh 3

5. Sữa chua

Là một sản phẩm từ sữa khác, nó có những phẩm chất tương tự như bơ sữa và nó có thể dễ dàng hơn để tìm thấy ở một cửa hàng địa phương của bạn.

Bạn hãy chọn sữa chua tự nhiên không có chất phụ gia. Sử dụng trên toàn bộ cơ thể nếu bạn bị cháy nắng.

Phụ thuộc vào khu vực da mà bạn muốn điều trị để sử dụng mặt nạ sữa chu. Tần suất một vài lần trong ngày sẽ hiệu quả để điều trị da cháy nắng.

Theo Brightside

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