Bí mật sắc đẹp của những cô gái Ai Cập cổ đại "cười một cái là nghiêng nước nghiêng thành"

Làm đẹp 29/09/2022 16:20

Cả đàn ông và phụ nữ ở Ai Cập cổ đại đều tuân theo một chế độ làm đẹp, chăm sóc da và tóc là một phần thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của họ. Mặc dù hầu hết chúng ta đều biết rằng người Ai Cập cổ đại rất chăm chút cho vẻ ngoài của mình, nhưng có thể nhiều người trong chúng ta ngạc nhiên rằng chúng ta vẫn có thể sử dụng một số cách làm đẹp của họ.

Hãy cùng khám phá một số bí quyết làm đẹp cho phép người Ai Cập cổ đại có được vẻ ngoài hoàn mỹ nhé

1. Lựa chọn trang điểm dạng dầu

Bí mật sắc đẹp của những cô gái Ai Cập cổ đại 'cười một cái là nghiêng nước nghiêng thành' - Ảnh 1

Người Ai Cập cổ đại trang điểm để tô điểm cho đôi mắt và bảo vệ chúng khỏi ánh nắng mặt trời. Họ sử dụng phấn mắt làm từ bột malachite trộn với dầu thực vật, và nhiều công ty hiện đã sản xuất các sản phẩm từ dầu. Bởi vì nó có đặc tính dưỡng ẩm mạnh mẽ, trang điểm dạng dầu có thể giúp bạn giữ làn da tươi trẻ lâu hơn và có được vẻ ngoài rạng rỡ.

2. Hãy nuông chiều làn da của bạn bằng sữa và mật ong

Bí mật sắc đẹp của những cô gái Ai Cập cổ đại 'cười một cái là nghiêng nước nghiêng thành' - Ảnh 2

 

Cleopatra, Nữ hoàng huyền thoại của sông Nile, đã sử dụng sữa và mật ong để giữ cho làn da của mình trẻ trung. Bao gồm các thành phần dễ tìm, giá cả phải chăng này vào quy trình chăm sóc da của bạn có thể giúp bạn có được làn da hoàn hảo.

Mật ong có đặc tính kháng khuẩn mạnh mẽ có thể giúp bạn ngăn ngừa mụn trứng cá và sữa có thể cấp nước và làm dịu da một cách hiệu quả.

3. Sử dụng lá móng để chống lại gàu

Bí mật sắc đẹp của những cô gái Ai Cập cổ đại 'cười một cái là nghiêng nước nghiêng thành' - Ảnh 3

 

Người Ai Cập cổ đại đã sử dụng cây lá móng trên tóc của họ, và loại thuốc nhuộm tóc tự nhiên này có nhiều lợi ích sức khỏe khác. Bởi vì nó có đặc tính chống nấm, cây lá móng có thể giúp bạn loại bỏ gàu và ngăn ngừa rụng tóc. Nó cũng có thể giữ cho tóc của bạn mềm mại, sáng bóng và ngăn ngừa tóc bạc sớm.

4. Hãy tắm có hương thơm thay vì sử dụng chất khử mùi

Bí mật sắc đẹp của những cô gái Ai Cập cổ đại 'cười một cái là nghiêng nước nghiêng thành' - Ảnh 4

 

Mặc dù các quảng cáo đang cố gắng thuyết phục chúng ta rằng việc sử dụng chất khử mùi hàng ngày sẽ giúp bạn tránh được mùi cơ thể khó chịu, nhưng làm như vậy thực sự có thể khiến nách của bạn có mùi nhiều hơn. Bởi vì hầu hết các chất chống mồ hôi đều tiêu diệt vi khuẩn ở nách của bạn, nó làm cho các vi khuẩn khác sinh sôi, dẫn đến mùi thậm chí còn nặng hơn.

Người Ai Cập cổ đại tập tục tắm có hương thơm để tránh mùi cơ thể khó chịu, và vì tắm không gây ra bất kỳ rủi ro nào cho sức khỏe nên bạn nên thử.

5. Sử dụng các loại dầu để chống lại các nếp nhăn

Bí mật sắc đẹp của những cô gái Ai Cập cổ đại 'cười một cái là nghiêng nước nghiêng thành' - Ảnh 5

 

Dầu có đặc tính dưỡng ẩm mạnh mẽ, và người Ai Cập cổ đại đã sử dụng chúng để giữ cho làn da tươi trẻ và ngăn ngừa nếp nhăn. Ngay cả khi da của bạn là da dầu, việc dưỡng ẩm trở thành một phần trong chế độ chăm sóc da có thể giúp bạn trông đẹp hơn. Nhiều loại dầu tự nhiên, chẳng hạn như dầu dừa, có thể làm ẩm da và ngăn ngừa lão hóa sớm.

Theo Brightside

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