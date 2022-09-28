Quan niệm "nhan sắc lý tưởng" được coi là tiêu chuẩn với phụ nữ khác nhau đến lạ thường ở 11 quốc gia trên thế giới

Trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, định nghĩa như thế nào là một người phụ nữ đẹp sẽ có vô vàn ý kiến khác nhau. Hãy cùng xem qua "định nghĩa cái đẹp" ở 11 quốc gia trên thế giới sẽ độc đáo như thế nào nhé.

Từ cao và mảnh mai hay nhỏ nhắn với dáng người đồng hồ cát, dáng vẻ phụ nữ trên toàn cầu có muôn vàn sắc thái. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi mỗi quốc gia đều có những tiêu chuẩn sắc đẹp riêng, thường khác biệt "một trời một vực" so với những quốc gia khác. Trong số đó, một số quốc gia có một quan niệm không phổ biến về vẻ đẹp của người phụ nữ đến mức khiến chúng ta không nói nên lời.

Một phụ nữ Ireland điển hình thường có lông mày rậm, da trắng và môi mỏng. Nhưng đặc điểm chung nhất của họ là trán to, mắt xanh, nhiều tàn nhang và có mái tóc đỏ. Vì người Ireland luôn coi trọng vẻ đẹp tự nhiên nên họ rất coi trọng những đặc điểm này ở phụ nữ.

2. Nhật Bản

Ở hầu hết các nước phương Tây, một nụ cười hoàn hảo thường gắn liền với vẻ đẹp, nhưng đối với Nhật Bản mọi thứ lại ngược lại. Ở đất nước này, phụ nữ trẻ đang tìm đến các phòng khám nha khoa để làm cho răng trông khấp khểnh và như có nhiều lớp. Với xứ sở hoa anh đào, vẻ ngoài đáng yêu với chiếc răng khểnh thực sự được coi là dễ thương vì người Nhật tin rằng đó là biểu tượng của vẻ đẹp tự nhiên và tuổi trẻ.

3. Iran

Thống kê cho thấy Iran có tỷ lệ phẫu thuật mũi cao nhất thế giới. Điều này không thực sự đáng ngạc nhiên vì phụ nữ không thể sử dụng các bộ phận cơ thể khác của mình để thu hút đàn ông, họ có xu hướng dành nhiều thời gian cho khuôn mặt, đặc biệt là chiếc mũi.

Phẫu thuật nâng mũi cũng có giá rất đắt ở đất nước này, vì vậy nếu một phụ nữ đã trải qua hành trình đó, điều này có nghĩa là cô ấy thực sự có xuất thân từ một gia đình giàu có. Vì vậy, nhiều phụ nữ Iran đeo băng của họ rất lâu sau khi phẫu thuật chỉ để chứng tỏ rằng họ đủ giàu. Một số người trong số họ thậm chí còn đeo băng giả để giả vờ rằng họ đã làm mũi. Thật thú vị phải không nào?

4. Hàn Quốc

Ý tưởng về một người phụ nữ hoàn hảo ở Hàn Quốc được định nghĩa bởi làn da trắng mịn không tì vết, chiếc mũi cao, khuôn mặt nhỏ và đôi mắt to. Nhưng điều quan trọng nhất là hình dạng của khuôn mặt, nó phải giống như một trái tim với một chiếc cằm hẹp và sẽ rộng hơn ở phần trên. Để đạt được lý tưởng này, rất nhiều phụ nữ Hàn Quốc đã chi hàng trăm đô la cho các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ.

5. Pháp

Phụ nữ Pháp luôn hướng tới vẻ đẹp tự nhiên ở mọi khía cạnh, họ hầu như không trang điểm, hiếm khi sử dụng nước hoa và có xu hướng để các bộ phận cơ thể không cạo lông. Họ tin rằng vẻ đẹp thực sự được thể hiện trên làn da của người phụ nữ, vì vậy, thay vì trang điểm, họ cố gắng sử dụng nhiều kem dưỡng để khuôn mặt của họ trông hoàn hảo từ nhiên nhất.

6. Tajikistan

Ở Tajikistan, lông mày rậm, mọc phía trên sống mũi, từ lâu đã được coi là tiêu chuẩn vẻ đẹp của phụ nữ. Một thời gian trước đây, thậm chí còn có một sự mê tín phổ biến rằng lông mày của bạn càng gần nhau, chồng của bạn sẽ càng yêu thương bạn. Bên cạnh đó, nó được coi là biểu tượng của sự thuần khiết và ngây thơ ở phụ nữ.

Mặc dù ngày nay, mọi thứ đang thay đổi, bạn vẫn có thể tìm thấy rất nhiều phụ nữ Tajik với hàng loog mày rậm sát vào nhau. Và ngay cả những người có gen không mọc lông cũng cố gắng làm giả lông mày và sử dụng các loại thảo mộc để mọc những sợi lông cần thiết hoặc vẽ lông mày cho mình để trông xinh đẹp hơn theo quan niệm mà họ tin tưởng.

7. Ả Rập Xê Út

Đôi mắt là tấm gương phản chiếu tâm hồn của một người và phụ nữ Ả Rập Xê Út tin tưởng vào điều ấy. Vì họ không thể thể hiện hầu hết khuôn mặt của mình do phải đeo khăn theo tôn giáo của họ nên họ thường rất chú ý đến vẻ đẹp của đôi mắt. Để khiến mình trở nên hấp dẫn hơn, họ sử dụng mọi loại trang điểm, dụng cụ và chi số tiền khổng lồ chăm chút cho đôi mắt ấy.

8. Trung Quốc

Đối với phụ nữ Trung Quốc, làn da trắng ngần được coi là tiêu chuẩn sắc đẹp thực sự. Xu hướng này thực sự quay trở lại quá khứ khi màu da có liên quan đến tầng lớp xã hội mà một người thuộc về. Nếu da ngăm đen, có nghĩa là người đó làm việc đồng áng, nghèo khó. Các cô gái Trung Quốc ngày nay không muốn mình trông kém sắc, nên họ sẵn sàng làm mọi cách để giữ được làn da trắng như tuyết.

Việc "nghiện" một khuôn mặt nhợt nhạt này vượt xa việc chỉ tránh ánh sáng mặt trời. Để loại bỏ "làn da đen", phụ nữ ở Trung Quốc cũng sử dụng tất cả các loại kem dưỡng da mặt thường chứa chất làm trắng .

9. Myanmar

Đối với người Kayan sống ở Myanmar, chiếc cổ dài được coi là biểu tượng của sự sung túc và sắc đẹp. Đó là lý do tại sao các cô gái địa phương đeo vòng đồng quanh cổ từ khi lên 5 tuổi. Đầu tiên, họ đeo 6 chiếc vòng quanh cổ và sau đó số lượng vòng mỗi năm tăng thêm một vòng. Vào thời điểm kết hôn, số lượng đạt đến mức tối đa khi họ ngừng thêm chúng sau đám cưới.

Kết quả của việc đeo những cuộn vòng cổ đó là cổ của người phụ nữ có thể dài tới 40 cm. Và đôi khi toàn bộ "công trình khổng lồ" và khó chịu đến nỗi cô gái thậm chí khó có thể quay đầu lại. Tuy nhiên, họ không bao giờ phàn nàn, sắc đẹp đòi hỏi sự hy sinh, phải không nào?

10. New Zealand

Ở New Zealand, hình xăm không chỉ dùng để trang trí trên da mà với người bản địa Maori còn sử dụng kỹ thuật xăm ta moko để làm một loại thẻ căn cước có hoa văn màu đen và xanh đậm ngay trên mặt. Phụ nữ Maori theo truyền thống xăm hình ở cằm trong thời niên thiếu và cố gắng làm cho hình xăm của họ gọn gàng và chi tiết nhất có thể để thể hiện địa vị xã hội của họ.

Khi một người khác trong bộ tộc nhìn vào hình xăm này, họ có thể dễ dàng "đọc" toàn bộ câu chuyện về người mang nó và ước tính xem một người phụ nữ xinh đẹp như thế nào.

11. Ethiopia

Ở đất nước này, khi một phụ nữ đến tuổi thành iên, người ta sẽ nhổ bỏ 2 chiếc răng cửa dưới của cô ấy và xỏ lỗ ở môi dưới. Sau đó, họ chèn một đĩa đất sét hoặc gỗ nặng vào lỗ này. Khi cô ấy lớn lên, các đĩa lớn hơn và lớn hơn nữa được đặt ở đó để kéo dài môi hơn cho đến khi nó đạt đến một đĩa có kích thước đầy đủ. Môi này được người Surma bản địa xem như một biểu tượng của sự trưởng thành của phụ nữ, là nét thu hút đàn ông để kết hôn.

Người dân địa phương cũng sử dụng tạ để kéo căng dái tai của họ cho đến khi chúng đủ dài để chạm vào vai của họ. Họ nghĩ rằng dái tai của họ càng căng thì họ càng đẹp.

Quả thực quan niệm về cái đẹp ở mỗi quốc gia thật khác nhau và cũng rất thú vị đúng không?

Theo Brightside