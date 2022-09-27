Tuyệt chiêu lợi hại khử nhanh mùi hôi tay trong nháy mắt mà bạn nên thử

Nếu bạn thích nấu ăn vào cuối tuần và thử nghiệm các công thức nấu ăn khác nhau mà bạn đã đọc trong tuần, bạn sẽ biết "giá mình phải trả" khi kết thúc việc nấu ăn. Mặc dù món ăn của bạn có thể là một món ăn hấp dẫn, nhưng bạn thường bị bỏ lại với những bàn tay có mùi hăng kỳ lạ, điều đó rõ ràng khiến bạn ái ngại.

Đây là cách bạn có thể khử sạch mùi hôi khó chịu.

Dùng muối chà xát

Ảnh minh họa: Internet

Muối giúp loại bỏ mùi hôi trên tay một cách nhẹ nhàng và hiệu quả. Bạn chỉ cần đổ một lượng nhỏ muối ra tay, làm ẩm một chút để muối bám vào và chà xát chúng với nhau. Làm xong, rửa sạch muối dưới vòi nước và lau khô tay.

Chà xát cam quýt

Xoa chanh hoặc nước cốt chanh lên tay là một cách cổ điển khác để khử mùi hôi. Bạn cũng có thể dùng quả quýt hoặc quả cam. Cam quýt sẽ hấp thụ bất kỳ mùi nào và để lại mùi hương cam quýt nhẹ nhàng trên lòng bàn tay của bạn.

Giấm và baking soda

Cách này rất tốt để loại bỏ mùi hăng như mùi tanh của cá, tỏi và hành. Pha hỗn hợp giấm và baking soda, xoa lên tay để khử mùi hôi và rửa sạch dưới vòi nước lạnh.

Cà phê

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đặc biệt thích mùi cà phê, thì đây là loại dành cho bạn. Bạn chỉ cần xoa một ít hạt cà phê hoặc bột lên tay cho đến khi hết mùi, sau đó rửa sạch bằng xà phòng và nước. Tuy nhiên, nếu bạn không thích mùi cà phê, hãy bỏ qua bước này vì bạn có thể không bị mùi hành nhưng tay bạn sẽ có mùi cà phê.

Thoa kem đánh răng

Ảnh minh họa: Internet

Giống như cách nó giúp loại bỏ hơi thở có mùi, kem đánh răng cũng có thể giúp loại bỏ bàn tay có mùi. Cho một lượng kem đánh răng vào lòng bàn tay, xoa đều rồi rửa sạch. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng kem đánh răng màu trắng vì loại gel màu không hoàn toàn hiệu quả.

Theo Femina

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuyet-chieu-loi-hai-khu-nhanh-mui-hoi-tay-trong-nhay-mat-ma-ban-nen-thu-505976.html