Tiêu diệt mụn ở trán đơn giản hơn nếu bạn biết đến những thủ thuật này

Làm đẹp 26/09/2022 22:10

Một khu vực phổ biến mà hầu hết chúng ta đều bị mụn trứng cá là trán. Điều này là do trán của chúng ta dễ trở nên nhờn tự nhiên do dầu trên da, dầu từ tóc hoặc các sản phẩm chăm sóc da làm bít lỗ chân lông hoặc cặn bã từ các sản phẩm tạo kiểu tóc, từ đó gây ra mụn.

Tiêu diệt mụn ở trán đơn giản hơn nếu bạn biết đến những thủ thuật này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, căng thẳng, kích thích tố, dậy thì và dùng thuốc khắc nghiệt cũng có thể gây ra mụn ở trán. Đây là cách để loại bỏ mụn trên trán mà bạn cần biết:

Làm sạch da mặt

Tiêu diệt mụn ở trán đơn giản hơn nếu bạn biết đến những thủ thuật này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đảm bảo bạn làm sạch da mặt đúng cách bằng sửa rửa mặt phù hợp để loại bỏ bụi bẩn, dầu hoặc các sản phẩm khác trên da.

Dưỡng ẩm thường xuyên

Sau khi rửa mặt, thoa một loại kem dưỡng ẩm nhẹ nhàng phù hợp nhất với làn da của bạn. Đảm bảo kem dưỡng ẩm không chứa dầu để tránh làm tắc nghẽn lỗ chân lông.

Thực hiện theo quy trình chăm sóc da

Tiêu diệt mụn ở trán đơn giản hơn nếu bạn biết đến những thủ thuật này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Duy trì một thói quen chăm sóc da phù hợp, bao gồm rửa mặt, toner, kem dưỡng ẩm, kem chống nắng và serum hoặc tinh dầu. Điều này sẽ làm giảm bụi bẩn và vi khuẩn trên da của bạn, giúp ngăn ngừa mụn trứng cá và giảm các vết thâm hiện có.

Thử dùng thuốc không kê đơn (OTC)

Nếu mụn của bạn không đáng kể và có thể kiểm soát được, bạn có thể sử dụng một số loại thuốc không kê đơn như gel và thuốc mỡ. Các sản phẩm này phải chứa axit salicylic, retinol, benzoyl peroxide hoặc resorcinol. Tuy nhiên, nếu bạn có tình trạng mụn nghiêm trọng, KHÔNG ĐƯỢC sử dụng bất cứ thứ gì trên mặt mà không hỏi ý kiến ​​bác sĩ da liễu. Ngay cả đối với thuốc không kê đơn, hãy kiểm tra thử trước khi bắt đầu sử dụng thông thường để xem bạn có bị dị ứng không nhé.

Các biện pháp khắc phục tại nhà

Tiêu diệt mụn ở trán đơn giản hơn nếu bạn biết đến những thủ thuật này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Biện pháp khắc phục tại nhà là cách an toàn nhất, tiết kiệm chi phí nhất và hầu hết là hiệu quả nhất để điều trị mụn trứng cá và các vấn đề về da khác. Một số biện pháp tại nhà mà bạn có thể thử để điều trị mụn trứng cá nhẹ trên trán là gel lô hội, túi trà xanh và dầu cây tràm trà.

Thử chế độ ăn kiêng

Có một mối liên hệ đáng kể giữa mụn trứng cá và chế độ ăn kiêng của bạn, do đó, bạn phải để ý đến thực phẩm bạn tiêu thụ. Một số thực phẩm có thể gây ra mụn trứng cá là các sản phẩm từ sữa, carbs và thực phẩm chiên giòn, thực phẩm đóng gói, ngũ cốc tinh chế và đường, và thực phẩm nhiều dầu mỡ.

Tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu

Tiêu diệt mụn ở trán đơn giản hơn nếu bạn biết đến những thủ thuật này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Đối với hầu hết mọi người, mụn trứng cá chỉ là tạm thời và nó sẽ biến mất sau một số biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, nếu nó tiếp tục phát triển, bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu.

Theo Femina

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