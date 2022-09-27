Đầu gối tối màu, khuỷu tay thâm sạm, tìm ngay tới 5 "bảo bối" làm trắng lợi hại của thiên nhiên này

Làm đẹp 27/09/2022 15:36

Sự tích tụ của các tế bào da chết, ma sát, tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời hoặc sự mất cân bằng nội tiết tố có thể trở thành nguyên nhân khiến đầu gối và khuỷu tay bị thâm đen. Những bộ phận này của cơ thể chúng ta không chứa bất kỳ tuyến dầu nào và điều quan trọng là phải bảo vệ chúng khỏi bị khô thông qua việc chăm sóc và vệ sinh đúng cách.

5 kỹ thuật đơn giản nhưng siêu hiệu quả sau đây sẽ giúp bạn nuôi dưỡng làn da của mình và loại bỏ các mảng tối àu trên da.

1. Dưa chuột

 

Đầu gối tối màu, khuỷu tay thâm sạm, tìm ngay tới 5 'bảo bối' làm trắng lợi hại của thiên nhiên này - Ảnh 1

Do tính chất tẩy trắng của nó, dưa chuột là một trong những cách hiệu quả nhất để loại bỏ đầu gối và khuỷu tay thâm đen. Nó loại bỏ các tế bào da chết và giữ ẩm cho làn da của bạn. Vitamin A và C có trong dưa chuột giữ cho làn da đẹp và tươi trẻ.

  • Nhẹ nhàng chà những lát dưa chuột dày lên khuỷu tay và đầu gối của bạn trong 15 phút.
  • Để khoảng 5 phút nữa rồi rửa sạch bằng nước lạnh.
  • Bạn cũng có thể trộn lượng nước ép dưa chuột và nước cốt chanh bằng nhau. Bôi hỗn hợp lên đầu gối, khuỷu tay và cả nách. Để nguyên trong 20 phút và rửa sạch. Làm điều này hàng ngày.

2. Chanh và muối nở

Đầu gối tối màu, khuỷu tay thâm sạm, tìm ngay tới 5 'bảo bối' làm trắng lợi hại của thiên nhiên này - Ảnh 2

Chanh là một thành phần làm sáng da tuyệt vời. Nó chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin C giúp thúc đẩy quá trình tái tạo da và cải thiện làn da. Baking soda hoạt động như một chất tẩy rửa nhẹ nhàng và hiệu quả để làm trắng các vùng da tối màu.

  • Lấy một quả chanh và cắt nó thành 2 nửa.
  • Rắc 1 muỗng canh muối nở lên trên quả chanh.
  • Xoa cùi chỏ và đầu gối trong 1 phút.
  • Để yên trong 15 phút và sau đó rửa sạch bằng nước ấm.
  • Lặp lại 2 ngày một lần để có hiệu quả mong muốn.

3. Nha đam và sữa

Đầu gối tối màu, khuỷu tay thâm sạm, tìm ngay tới 5 'bảo bối' làm trắng lợi hại của thiên nhiên này - Ảnh 3

 

Nha đam chứa các chất giúp giữ ẩm cho làn da của bạn và cải thiện làn da không đều màu. Nó cũng có đặc tính chống vi khuẩn và chống nấm. Sự kết hợp của nha đam và sữa là một cách đơn giản và hữu ích để làm sáng da tự nhiên.

  • Trộn một lượng sữa và gel nha đam bằng nhau rồi thoa hỗn hợp lên da.
  • Để nó qua đêm và sau đó rửa sạch vào sáng hôm sau.
  • Ngoài ra, bạn có thể chiết xuất gel từ lá nha đam và thoa lên đầu gối và khuỷu tay. Để nguyên trong 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm.

4. Khoai tây

Đầu gối tối màu, khuỷu tay thâm sạm, tìm ngay tới 5 'bảo bối' làm trắng lợi hại của thiên nhiên này - Ảnh 4

Khoai tây rất giàu enzym catecholase có thể làm sáng màu da của bạn một cách tự nhiên. Sử dụng khoai tây hàng ngày sẽ làm mềm da và giúp bạn loại bỏ các vùng da tối màu.

  • Bạn hãy nghiền khoai tây, ép lấy nước rồi đắp lên da.
  • Để nó trên da của bạn trong 15 phút, sau đó rửa sạch với nước.
  • Bạn cũng có thể dùng một củ khoai tây cắt thành từng lát để chà xát khuỷu tay và đầu gối trong khoảng 10-15 phút rồi rửa sạch.

5. Nghệ

Đầu gối tối màu, khuỷu tay thâm sạm, tìm ngay tới 5 'bảo bối' làm trắng lợi hại của thiên nhiên này - Ảnh 5

Nghệ là phương thuốc tự nhiên nhất loại bỏ tạp chất và tế bào da chết trên đầu gối và khuỷu tay của bạn mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Nó chứa một hợp chất gọi là curcumin làm giảm và điều chỉnh sự sản xuất dư thừa của hắc tố gây ra làn da sẫm màu.

  • Trộn một ít bột nghệ với 1 thìa cà phê sữa.
  • Thoa nó vào đầu gối và khuỷu tay.
  • Mát xa trong vài phút và để khô tự nhiên.
  • Rửa sạch bằng nước ấm.
  • Bạn có thể thêm một chút mật ong vào hỗn hợp để có hiệu quả tốt hơn.

Theo Brightside

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