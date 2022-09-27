Đầu gối tối màu, khuỷu tay thâm sạm, tìm ngay tới 5 "bảo bối" làm trắng lợi hại của thiên nhiên này

5 kỹ thuật đơn giản nhưng siêu hiệu quả sau đây sẽ giúp bạn nuôi dưỡng làn da của mình và loại bỏ các mảng tối àu trên da.

Do tính chất tẩy trắng của nó, dưa chuột là một trong những cách hiệu quả nhất để loại bỏ đầu gối và khuỷu tay thâm đen. Nó loại bỏ các tế bào da chết và giữ ẩm cho làn da của bạn. Vitamin A và C có trong dưa chuột giữ cho làn da đẹp và tươi trẻ.

Nhẹ nhàng chà những lát dưa chuột dày lên khuỷu tay và đầu gối của bạn trong 15 phút.

Để khoảng 5 phút nữa rồi rửa sạch bằng nước lạnh.

Bạn cũng có thể trộn lượng nước ép dưa chuột và nước cốt chanh bằng nhau. Bôi hỗn hợp lên đầu gối, khuỷu tay và cả nách. Để nguyên trong 20 phút và rửa sạch. Làm điều này hàng ngày.

2. Chanh và muối nở

Chanh là một thành phần làm sáng da tuyệt vời. Nó chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin C giúp thúc đẩy quá trình tái tạo da và cải thiện làn da. Baking soda hoạt động như một chất tẩy rửa nhẹ nhàng và hiệu quả để làm trắng các vùng da tối màu.

Lấy một quả chanh và cắt nó thành 2 nửa.

Rắc 1 muỗng canh muối nở lên trên quả chanh.

Xoa cùi chỏ và đầu gối trong 1 phút.

Để yên trong 15 phút và sau đó rửa sạch bằng nước ấm.

Lặp lại 2 ngày một lần để có hiệu quả mong muốn.

3. Nha đam và sữa

Nha đam chứa các chất giúp giữ ẩm cho làn da của bạn và cải thiện làn da không đều màu. Nó cũng có đặc tính chống vi khuẩn và chống nấm. Sự kết hợp của nha đam và sữa là một cách đơn giản và hữu ích để làm sáng da tự nhiên.

Trộn một lượng sữa và gel nha đam bằng nhau rồi thoa hỗn hợp lên da.

Để nó qua đêm và sau đó rửa sạch vào sáng hôm sau.

Ngoài ra, bạn có thể chiết xuất gel từ lá nha đam và thoa lên đầu gối và khuỷu tay. Để nguyên trong 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm.

4. Khoai tây

Khoai tây rất giàu enzym catecholase có thể làm sáng màu da của bạn một cách tự nhiên. Sử dụng khoai tây hàng ngày sẽ làm mềm da và giúp bạn loại bỏ các vùng da tối màu.

Bạn hãy nghiền khoai tây, ép lấy nước rồi đắp lên da.

Để nó trên da của bạn trong 15 phút, sau đó rửa sạch với nước.

Bạn cũng có thể dùng một củ khoai tây cắt thành từng lát để chà xát khuỷu tay và đầu gối trong khoảng 10-15 phút rồi rửa sạch.

5. Nghệ

Nghệ là phương thuốc tự nhiên nhất loại bỏ tạp chất và tế bào da chết trên đầu gối và khuỷu tay của bạn mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Nó chứa một hợp chất gọi là curcumin làm giảm và điều chỉnh sự sản xuất dư thừa của hắc tố gây ra làn da sẫm màu.

Trộn một ít bột nghệ với 1 thìa cà phê sữa.

Thoa nó vào đầu gối và khuỷu tay.

Mát xa trong vài phút và để khô tự nhiên.

Rửa sạch bằng nước ấm.

Bạn có thể thêm một chút mật ong vào hỗn hợp để có hiệu quả tốt hơn.

Theo Brightside