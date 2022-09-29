Bật mí bí quyết làm đẹp tuyệt vời từ phụ nữ Trung Đông: đơn giản, rẻ tiền nhưng cực hiệu quả

Bạn cũng có thể làm sữa rửa mặt và kem dưỡng ẩm từ mật ong bằng cách trộn nó với dưa chuột. Và để làm căng da, người đẹp Trung Đông thêm quả vả nghiền với mật ong.

Phụ nữ Trung Đông đã sử dụng mật ong để làm cho làn da của họ mềm mại và sáng hồng từ thời cổ đại. Họ đắp mặt nạ làm từ mật ong và sữa lên mặt để dưỡng da.

Họ sử dụng bạc hà để chữa mụn trứng cá

Theo người Ả Rập, bạc hà không chỉ làm cho hơi thở thơm tho mà còn có thể chữa mụn trứng cá. Điều này là do thực tế là lá bạc hà có chứa axit salicylic. Bạn có thể xay bạc hà và đắp lên vùng da bị viêm hoặc thêm nó vào mặt nạ dưỡng da và để qua đêm.

Họ nhấn mạnh vào đôi mắt của mình bằng cách kẻ mắt dày

Để kẻ mắt, phụ nữ Trung Đông sử dụng một chất đặc biệt gọi là phấn trang điểm kohl. Trước đây, người ta tin rằng trang điểm vùng thâm quanh mắt có thể bảo vệ mắt khỏi các tia có hại của mặt trời. Nhưng phụ nữ Ả Rập cũng sử dụng nó để nhấn mạnh vẻ đẹp của họ. Phấn kohl hiện đại thường được làm từ một thành phần tự nhiên, nhựa gỗ.

Họ đánh màu bóng lên mắt

Phụ nữ Ả Rập không chỉ sử dụng bút kẻ mắt để làm cho ánh nhìn của họ có sựu thu hút. Họ cũng đánh màu bóng mắt với ít nhất 2 sắc thái. Nhưng họ phải đảm bảo rằng các sắc thái đã chọn phải phù hợp và tạo thêm điểm nhấn khói cho góc ngoài của mắt.

Họ sử dụng sữa chua để làm cho tóc mềm mượt và bóng bẩy

Phụ nữ Trung Đông được biết đến với mái tóc dày và óng ả. Và bí quyết của họ là chỉ sử dụng các nguyên liệu tự nhiên. Trước khi gội đầu, họ thoa kefir hoặc sữa chua lên da đầu. Các sản phẩm sữa lên men nuôi dưỡng tóc và phục hồi cấu trúc.

Họ sử dụng dầu ô liu để điều trị da, tóc và móng tay

Ở Trung Đông, dầu ô liu chưa tinh chế từ lâu đã được sử dụng như một sản phẩm mỹ phẩm. Trước hết, nó được sử dụng trong massage mặt vì nó làm mềm và trẻ hóa làn da. Loại dầu này rất tốt trong việc làm mềm lớp biểu bì và giúp móng tay mỏng và dễ gãy trở nên chắc khỏe hơn.

Dầu ô liu cũng được thêm vào tẩy tế bào chết cơ thể và mặt nạ tóc. Nếu bạn có mái tóc xỉn màu và hư tổn, hãy thoa một vài thìa dầu lên tóc, dùng khăn quấn đầu và ủ trong 30 phút trước khi gội sạch. Một số phụ nữ thậm chí còn để dầu ô liu qua đêm để da sáng bóng tối đa.

Theo Brightside