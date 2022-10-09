Tuyệt chiêu giảm mùi, trị thâm vùng nách đây rồi! Chị em thử ngay để diện áo hai dây tự tin hết nấc

Làm đẹp 09/10/2022 12:36

Bạn muốn diện những chiếc váy không có tay và khoe khéo cánh tay quyến rũ nhưng lại sợ lộ vùng nách thâm đen? Thâm đen vùng nách có thể do nhiều nguyên nhân như cạo lông, đổ mồ hôi hoặc do sự tích tụ của các tế bào da chết. Hiện tượng này phổ biến hơn bạn nghĩ.

Tuyệt chiêu giảm mùi, trị thâm vùng nách đây rồi! Chị em thử ngay để diện áo hai dây tự tin hết nấc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang phải đối mặt với tình trạng thâm đen vùng nách của mình, đừng lo lắng, có rất nhiều cách có thể giúp bạn. Thay vì sử dụng tất cả các sản phẩm đắt tiền trên cơ sở thử và sai, bạn luôn có thể tìm hiểu các mẹo và thủ thuật tự chế này để loại bỏ vùng nách thâm đen.

Bạn sẽ sớm có thể tự do mặc những bộ váy mà bạn muốn. Tuy nhiên, trước tiên, hãy cùng điểm qua những thói quen dẫn đến thâm nách để bạn có thể phòng tránh thâm nách trong tương lai.

 

Nguyên nhân gây thâm nách

Chất khử mùi và chất chống mồ hôi

Sử dụng chất khử mùi và chất chống mồ hôi là điều cần thiết để luôn tươi tắn cả ngày nhưng sự có mặt của cồn và các thành phần độc hại khác có thể khiến vùng da dưới cánh tay trở nên sẫm màu hơn. Bạn nên sử dụng chất khử mùi không chứa cồn.

Cạo và nhổ lông

Cạo lông có vẻ là kỹ thuật nhanh nhất để loại bỏ lông dưới cánh tay. Nhưng lưỡi dao cạo có thể mài mòn vì chúng loại bỏ lớp bảo vệ trên cùng của da, gây kích ứng và làm thâm nách.

Ma sát da

Mặc quần áo quá chật có thể gây ma sát với da và việc cọ xát thường xuyên có thể gây thâm nách. Bạn nên mặc đồ cotton và các loại vải thân thiện với da và tránh quần áo ôm sát cơ thể.

Tích tụ tế bào da chết

Tế bào da chết được tích tụ ở mọi nơi trên cơ thể và vùng da dưới cánh tay cũng hiệu quả không khác gì. Khi bạn không vệ sinh vùng da nách sạch sẽ hoặc không cọ rửa vài ngày một lần, nó có thể dẫn đến thâm đen.

Những tuyệt chiêu để trị thâm và mồ hôi nách

1. Dầu cây tràm trà

Dầu cây tràm trà đã được chứng minh là một phương pháp chữa trị tuyệt vời cho vùng da dưới cánh tay bị thâm đen. Nó không chỉ hỗ trợ trong quá trình làm sáng vùng da dưới cánh tay của bạn mà còn giúp giữ cho nó không có mùi hôi. Các đặc tính chống vi khuẩn của nó chống lại vi khuẩn và đảm bảo rằng vùng da dưới cánh tay của bạn không có mùi hôi.

Tuyệt chiêu giảm mùi, trị thâm vùng nách đây rồi! Chị em thử ngay để diện áo hai dây tự tin hết nấc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng: Thêm một ít nước vào tinh dầu tràm trà để làm loãng nó. Đổ hỗn hợp này vào một bình xịt rỗng và xịt lên vùng da dưới cánh tay của bạn. 

Tần suất : Lặp lại quy trình này hàng ngày để có kết quả hiệu quả hơn.

2. Nước chanh

Nước chanh là một chất tẩy trắng tự nhiên, đặc biệt là do hàm lượng axit xitric cao. Nó sẽ giúp bạn loại bỏ các tế bào da chết và làm sáng da của bạn trong một khoảng thời gian.

Tuyệt chiêu giảm mùi, trị thâm vùng nách đây rồi! Chị em thử ngay để diện áo hai dây tự tin hết nấc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng: Cắt một quả chanh làm đôi và chà nhẹ lên vùng da dưới cánh tay của bạn trong vài phút. Để nước chanh trong khoảng 5-10 phút. Sau đó, rửa sạch lại bằng nước lạnh.

Tần suất : Lặp lại quá trình này khoảng ba lần một tuần.

3. Nha đam

Chỉ cần một chút nha đam là bạn có thể thực hiện được mẹo làm trắng cho da. Nó chứa các đặc tính chống vi khuẩn giúp làm dịu và làm sáng làn da của bạn. 

Tuyệt chiêu giảm mùi, trị thâm vùng nách đây rồi! Chị em thử ngay để diện áo hai dây tự tin hết nấc - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng: Cắt một lá nha đam tươi và chiết xuất gel. Nhẹ nhàng xoa bóp gel lô hội lên vùng da dưới cánh tay của bạn. Để nó khô trong khoảng 20 phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước ấm. Bạn cũng có thể thay thế lô hội bằng gel lô hội có sẵn trên thị trường.

Tần suất : Lặp lại quy trình này hàng ngày để làm sáng vùng da dưới cánh tay của bạn tốt hơn.

4. Giấm táo

Nếu bạn đang bị thâm dưới cánh tay, bạn luôn có thể tin tưởng vào giấm táo để giúp bạn giải quyết vấn đề này. Nguyên liệu làm bếp này có thể dễ dàng tìm thấy từ cửa các hàng.

Giấm táo chứa nhiều axit amin và axit lactic, giúp loại bỏ tế bào chết trên da. Thêm vào đó, đặc tính làm se của nó giúp làm thông thoáng lỗ chân lông, do đó làm giảm thâm nám. Nó cũng làm mịn vùng nách đáng kể.

Tuyệt chiêu giảm mùi, trị thâm vùng nách đây rồi! Chị em thử ngay để diện áo hai dây tự tin hết nấc - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng: Pha loãng giấm táo với nước. Nhúng một miếng bông vào dung dịch này và nhẹ nhàng chấm lên vùng nách của bạn. Để dung dịch này trong khoảng 10 phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước ấm.

Tần suất : Lặp lại quy trình này thường xuyên trong suốt tuần để có kết quả hiệu quả hơn.

5. Nước hoa hồng và muối nở

Tuyệt chiêu giảm mùi, trị thâm vùng nách đây rồi! Chị em thử ngay để diện áo hai dây tự tin hết nấc - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Nước hoa hồng có khả năng làm dịu và làm sáng da, hương thơm của nó cũng chống lại mùi cơ thể và giữ cho vùng da dưới cánh tay mịn màng.

Cách sử dụng : Thêm 1 thìa baking soda vào nước hoa hồng và khuấy đều hỗn hợp này. Sau đó, thoa dung dịch này lên vùng nách và đợi khoảng 10 phút trước khi rửa sạch bằng nước âm ấm.

Tần suất : Bạn có thể thực hành thủ thuật này hai lần một tuần để có vùng nách sáng hơn.

Theo Be Beautiful

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