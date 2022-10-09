Bí kíp đơn giản tăng sản sinh collagen, đẩy lùi tình trạng da chảy xệ mà chị em nào cũng cần biết

5 cách tự nhiên để loại bỏ da chảy xệ ở mọi lứa tuổi và ngăn ngừa nó trong tương lai mà không cần đến phẫu thuật thẩm mỹ hoặc tiêm hóa chất.

Chủ yếu với những cách làm tự nhiên sẽ cần thời gian, chăm sóc điều độ, nhưng khi bạn thử những mẹo này, không chỉ bạn sẽ thoát khỏi tình trạng da chảy xệ mà sức khỏe tổng thể của bạn cũng được cải thiện.

Chúng ta tiếp tục phát hiện ra ngày càng nhiều những tác động tiêu cực của đường đối với sức khỏe tổng thể của chúng ta, và khi nó ảnh hưởng đến làn da của chúng ta, nó gây hại nhiều hơn lợi. Tiêu thụ đường thường xuyên bắt đầu một quá trình trong hệ tiêu hóa của chúng ta được gọi là glycation dẫn đến AGEs. Các AGE này phá vỡ collagen mà cơ thể bạn sản xuất (là loại protein giữ cho làn da của chúng ta căng và đàn hồi) thậm chí còn nhanh hơn mức bình thường và nó ngăn không cho da được tái tạo thường xuyên như cần thiết.

Điều này dẫn đến làn da trở nên chảy xệ và xuất hiện các nếp nhăn. Khi bạn loại bỏ đường, quá trình sản xuất collagen sẽ được cân bằng trở lại, đồng thời da và cơ thể của bạn sẽ khỏe mạnh và đủ nước.

Lượng đường tối đa mà cơ thể cần mà không gây hại cho sức khỏe là 6 muỗng cà phê mỗi ngày.

Nhưng hãy nhớ rằng hầu như tất cả thực phẩm chúng ta ăn đều có thể chứa đường, vì vậy điều cần thiết là tránh nó với cà phê hoặc trà buổi sáng của bạn.

2. Thử thoa dầu dừa

Dầu dừa là chất dưỡng ẩm lý tưởng. Do đặc tính của nó nên việc thoa lên da sẽ làm đầy lỗ chân lông và các nếp nhăn có thể bắt đầu bớt xuất hiện, giữ cho da mịn màng và ngậm nước, điều này cực kỳ quan trọng.

Ngoài ra, các axit béo có trong dầu dừa có thể thâm nhập vào da do trọng lượng phân tử thấp, không giống như tất cả các loại kem dưỡng ẩm gốc nước và chúng có thể bảo vệ các protein tự nhiên của da bạn. Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, dầu dừa có thể điều trị hiệu quả da khô, thô ráp, ngứa và có vảy.

Bạn có thể thoa một lượng nhỏ dầu dừa lên da vào buổi sáng và gấp đôi lượng vào buổi tối ngay trước khi đi ngủ.

Điều cần thiết là tìm kiếm dầu dừa hữu cơ chưa được khử mùi hoặc xử lý theo bất kỳ cách nào!

Đừng quên thoa nó lên cổ của bạn vì đôi khi chúng ta bỏ qua vùng cổ khi nói đến việc dưỡng ẩm.

3. Tăng gấp đôi chất chống oxy hóa

Da là cơ quan lớn nhất trong cơ thể và là cơ quan tiếp xúc với quá trình oxy hóa nhiều nhất, đồng nghĩa với việc làn da của bạn bị tổn thương chỉ do trải qua những thói quen hàng ngày. Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể giúp chống lại những tổn thương mà stress oxy hóa đã gây ra cho làn da của bạn.

Mặc dù bạn có thể mua một loại kem dưỡng ẩm được cho là giàu chất chống oxy hóa và có thể giúp phục hồi làn da của bạn, nhưng khi nói đến chất chống oxy hóa, công việc tốt nhất bắt đầu từ bên trong. Thay vì chi một số tiền lớn cho một loại kem dưỡng ẩm đắt tiền, hãy bắt đầu ăn những thực phẩm giúp làn da của bạn trở lại bình thường và giảm bất kỳ dấu hiệu lão hóa nào.

Hãy thử ăn nhiều quả việt quất, nho, dâu tây, quả nam việt quất, đậu đỏ, rau bina và cải xoăn.

4. Rửa mặt chăm chỉ trước khi ngỉ

Tất cả chúng ta đều cảm thấy tội lỗi khi ngủ quên trong lớp trang điểm vì quá mệt hoặc quá lười để tẩy trang. Nhưng điều quan trọng là phải dành thêm vài phút vào buổi sáng và buổi tối để rửa mặt, đặc biệt là khi tẩy trang. Khi lớp trang điểm được thoa lên da, nó sẽ từ từ được hấp thụ qua các lỗ chân lông, và bởi vì hầu hết các sản phẩm trang điểm đều chứa các hóa chất mạnh nên điều này sẽ làm tăng thêm và góp phần gây ra stress oxy hóa mà các tế bào da phải trải qua hàng ngày.

Điều quan trọng là sử dụng sữa rửa mặt dạng nước và sau đó thêm một ít nước lạnh lên trên để giúp lỗ chân lông đóng lại.

Không nên sử dụng tẩy tế bào chết cho mặt vào buổi tối, chỉ nên tẩy tế bào chết một hoặc hai lần một tuần để tránh gây kích ứng da và buộc phải loại bỏ tế bào da khi không cần thiết.

Thoa một chút dầu dừa như một loại kem dưỡng ẩm sau khi bạn đã làm sạch da mặt.

5. Beta caroten và vitamin A

Sự kết hợp giữa beta carotene có trong nhiều loại thực phẩm và vitamin A có thể ngăn ngừa và phục hồi sự lão hóa của da, đó là lý do tại sao chúng ta thường xem nó là thành phần chính trong nhiều loại kem chống nắng và kem dưỡng ẩm chống lão hóa da. Beta carotene đã được chứng minh có khả năng ngăn chặn tia cực tím của ánh nắng mặt trời làm tổn hại và lão hóa da, đồng thời vitamin A kích thích sản xuất collagen và các sợi đàn hồi trên da.

Cả beta carotene và vitamin A đều có trong các loại thực phẩm như cà rốt, khoai lang, cải xoăn, rau bina, dưa đỏ và mơ.

Lượng vitamin A và beta carotene được khuyến nghị hàng ngày là 30 mg.

Theo Brightside